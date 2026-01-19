Advertisement
trendingNow13079069
Hindi Newsबॉलीवुड‘सबसे अच्छा दोस्त जो…’, ‘डर’ एक्ट्रेस जूही चावला ने पति जय मेहता पर लुटाया प्यार, तस्वीरें शेयर कर लिखी दिल की बात!

‘सबसे अच्छा दोस्त जो…’, ‘डर’ एक्ट्रेस जूही चावला ने पति जय मेहता पर लुटाया प्यार, तस्वीरें शेयर कर लिखी दिल की बात!


फिल्म ‘डर’ एक्ट्रेस एक्ट्रेस जूही चावला काफी लंबे समय से फिल्मों से दूरी बनाए हुए हैं. मगर वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन डेली लाइफ की अपडेट देती रहती हैं. वहीं एक्ट्रेस अपने सोशल मीडिया को लव वंस को बर्थडे विश करने के लिए भी इस्तेमाल करती हैं. उन्होंने हाल ही में अपने पति जय मेहता के जन्मदिन के खास मौके पर एक प्यारा पोस्ट शेयर किया है, जो कि वायरल हो रहा है.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Jan 19, 2026, 09:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘सबसे अच्छा दोस्त जो…’, ‘डर’ एक्ट्रेस जूही चावला ने पति जय मेहता पर लुटाया प्यार, तस्वीरें शेयर कर लिखी दिल की बात!

बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला साल 1995 में बिजनेसमैन जय मेहता के साथ शादी के बंधन में बंध गई थीं. शादी के बाद एक्ट्रेस कम फिल्मों में ही नजर आईं और अपनी पर्सनल लाइफ में ज्यादा बिजी रहने लगीं. मगर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनाने के बाद भी काम करना नहीं छोड़ा और पति के बिजनेस में हाथ बंटाने लगीं, जिससे उन्होंने आज करोड़ों की नेटवर्थ खड़ी कर ली है. जूही सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन फोटो अपलोड करती रहती हैं. वहीं हाल ही में उन्होंने अपने पति जय मेहता के जन्मदिन के खास दिन पर एक स्पेशल इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर किया है. 

पति जय के लिए जूही का प्यार भरा पोस्ट
जूही चावला ने रविवार को जब जाने-माने बिजनेसमैन जय एक साल और बड़े हो गए, तो उन्होंने अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए एक प्यारा मैसेज लिखा. जिसमें उन्होंने लिखा, ‘वो जीते हैं, वह हंसते हैं, और वह सभी को साथ लेकर चलते हैं!! सबसे अच्छा दोस्त जो किसी को भी मिल सकता है. मैं बहुत भाग्यशाली हूं हैप्पी बर्थडे जय!!! 1,000 पेड़,’ इस कैप्शन के साथ उन्होंने अपने पति के साथ कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Juhi Chawla Mehta (@iamjuhichawla)

Add Zee News as a Preferred Source

फराह खान ने किया पोस्ट पर कमेंट
जूही द्वारा शेयर की गई इस पोस्ट पर उनके फैंस और दोस्तों ने कमेंट कर उनके पति जय को जन्मदिन की बधाई दी है. वहीं इस कमेंट सेक्शन में, फिल्ममेकर फराह खान ने भी जय को शुभकामनाएं दीं. जिसमें उन्होंने लिखा, ‘हैप्पी बर्थडे जय आपका साल बहुत अच्छा रहे.’

जूही और जय के बिजनेस
जूही और जय, जिन्होंने 1995 में शादी की थी, अपनी बेटी जाह्नवी और बेटे अर्जुन के प्यारे माता-पिता हैं. चार लोगों का ये छोटा सा परिवार अक्सर कोलकाता नाइट राइडर्स के IPL मैचों के दौरान एक साथ देखा जाता है. जय मेहता, अपनी पत्नी जूही चावला के साथ मेहता ग्रुप के जरिए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) IPL फ्रेंचाइजी में हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें बॉलीवुड के ‘किंग’ कहे जाने वाले शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के भी शेयर हैं. जूही और शाहरुख खान ने साथ में कई फिल्में की हैं, जिसमें यश बॉस, डर और दिल हैं हिंदुस्तानी शामिल हैं. फिल्मों से शुरु हुई इस दोस्ती के झलक उनके द्वारा साथ में किए गए बिजनेसमैन और फैमिली फंक्शन में अक्सर देखी जाती रही है.  

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

Juhi ChalwaJay Mehta

Trending news

मणिपुर गैंगरेप पीड़िता की मौत, ढाई साल बाद भी आजाद घूम रहे हैं आरोपी
Manipurgang rape survivor death
मणिपुर गैंगरेप पीड़िता की मौत, ढाई साल बाद भी आजाद घूम रहे हैं आरोपी
भिवंडी में चुनावी हिंसा, भिड़े BJP और केवीए समर्थक; पत्थरबाजी से बिगड़ा माहौल
BMC polls
भिवंडी में चुनावी हिंसा, भिड़े BJP और केवीए समर्थक; पत्थरबाजी से बिगड़ा माहौल
मोदी ने कही 'दुश्मनी' की बात, तब दीदी की 'ममता' से बंगाल में पहली बार जीती थी भाजपा
Bengal Chunav 2026
मोदी ने कही 'दुश्मनी' की बात, तब दीदी की 'ममता' से बंगाल में पहली बार जीती थी भाजपा
गाजा बोर्ड ऑफ पीस का न्योता: भारत के सामने कूटनीतिक मौका या जोखिम भरा जाल?
Gaza Board of Peace
गाजा बोर्ड ऑफ पीस का न्योता: भारत के सामने कूटनीतिक मौका या जोखिम भरा जाल?
राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए नितिन नबीन का नामांकन आज, जुटेंगे दिग्गज BJP नेता
Nitin Nabin Nomination
राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए नितिन नबीन का नामांकन आज, जुटेंगे दिग्गज BJP नेता
लाख टके का सवाल- BMC में BJP, शिवसेना में से किसका होगा मेयर? CM फडणवीस तो गए दावोस
mumbai
लाख टके का सवाल- BMC में BJP, शिवसेना में से किसका होगा मेयर? CM फडणवीस तो गए दावोस
ममता बनर्जी घुसपैठियों के साथ कैसा बरताव करती हैं? सीनियर महिला सांसद ने खुलकर बताया
West Bengal
ममता बनर्जी घुसपैठियों के साथ कैसा बरताव करती हैं? सीनियर महिला सांसद ने खुलकर बताया
Magic win बेटिंग एप मामले में ED का एक्शन, 14 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
ED
Magic win बेटिंग एप मामले में ED का एक्शन, 14 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
IRCTC Hotel Scam में लालू यादव परिवार पर आरोप कितने सही? दिल्ली HC करेगा फैसला
Land for job scam
IRCTC Hotel Scam में लालू यादव परिवार पर आरोप कितने सही? दिल्ली HC करेगा फैसला
ईरान पर हमला क्यों टाल गए ट्रंप? डर गए या वाकई पिघल गया अमेरिकी राष्ट्रपति का दिल
Iran US Tension News in Hindi
ईरान पर हमला क्यों टाल गए ट्रंप? डर गए या वाकई पिघल गया अमेरिकी राष्ट्रपति का दिल