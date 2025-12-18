Advertisement
58 साल की माधुरी दीक्षित ने खुद किए खतरनाक एक्शन सीन, स्टंट डबल से किया इनकार, इस दिन आ रही ‘मिसेज देशपांडे’, जानें कब और कहां देखें

Madhuri Dixit on Mrs Deshpande: माधुरी दीक्षित की अपकमिंग सीरीज 'मिसेज देशपांडे' 19 दिसंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने वाली है. इस सीरीज का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. क्योंकि इसमें माधुरी ने पहली बार सीरियल किलर का किरदार निभाया है. सीरीज में माधुरी ने अपने खतरनाक एक्शन सीन खुद किए है.  

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 18, 2025, 04:42 PM IST
माधुरी दीक्षित
Madhuri Dixit: बॉलीवुड में धक-धक गर्ल के नाम से मशहूर माधुरी दीक्षित के लाखों चाहने वाले हैं. हसीना को आज भी चाहने वालों की कमी नहीं है. चार दशक के लंबे करियर में माधुरी दीक्षित ने कई फिल्मों में काम किया और कई यादगार किरदार निभाए हैं. अब जल्द ही माधुरी 'मिसेज देशपांडे' में एक सीरियल किलर के रोल में नजर आने वाली है. इस रोल के लिए माधुरी को नागेश कुकुनूर ने मनाया है. शो के रिलीज होने से पहले ही हसीना ने अपने सीरियल किलर के किरदार पर बात की. 

पहली बार माधुरी निभा रही सीरियल किलर रोल
इंडस्ट्री में पहले भी कई एक्ट्रेसेस ने फिल्मों और सीरीज में सीरियल किलर जैसे डार्क और नेगेटिव किरदार निभाए हैं. अब माधुरी दीक्षित भी इस किरदार में नजर आने वाली है. सीरियल किलर के किरदार को लेकर माधुरी दीक्षित ने हिंदुस्तान टाइम्स संग अपने विचारों को शेयर करते हुए कहा 'समय बदल गया है और दर्शक भी बदल गए हैं. लॉकडाउन के दौरान लोग दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से बहुत सारी सीरीज और फिल्में देख रहे थे. वो समझने लगे कि लेयर्स क्या होती हैं और कैरेक्टर कैसे काम करते हैं. उन्हें वे चीजें पसंद आने लगी हैं. अपने अनुभव की वजह से दर्शक काफी हद तक मैच्योर हो गए हैं.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

माधुरी दीक्षित ने आगे बताया कि 'लेकिन अगर आप मेरे करियर को देखें, तो मैंने अबोध से शुरुआत की थी. मैंने कुछ फिल्में की, जिसमें मैंने सपोर्टिंग रोल निभाया और फिर भी मैं आज यहां हूं. इसलिए, मुझे लगता है कि नियम तोड़ने के लिए ही बनते हैं. कहीं न कहीं हमें ऐसा करने की जरूरत थी. यह एक बड़ी बात है कि महिलाओं को इस तरह के रोल मिल रहे हैं और हमारे पास नागेश जैसे डायरेक्टर हैं जो ऐसा सोचते हैं. हमें और भी ऐसे डायरेक्टर्स चाहिए, जो ऐसा सोचते हों.'

90 के दशक की फेमस हसीना 
माधुरी दीक्षित 90 के दशक में भारत की सबसे फेमस हसीनाओं में शामिल थीं, लेकिन अपने सुनहरे दौर में भी उन्होंने पैरेलल सिनेमा में एक्सपेरिमेंट किया और मृत्युदंड और लज्जा जैसी फिल्में की. प्रकाश झा की मृत्युदंड के बारे में बात करते हुए माधुरी दीक्षित ने कहा 'उन्हें पता था कि मैं एक कमर्शियल फिल्म एक्ट्रेस हूं और यह एक आर्ट फिल्म थी. फिर भी उन्होंने मुझसे संपर्क किया और कहा मुझे इस रोल में सिर्फ तुम ही दिखती हो.' मुझे लगता है कि मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे कई अलग-अलग तरह के जॉनर की फिल्मों में काम करने का मौका मिला. हालांकि एक्ट्रेस एक्सपेरिमेंट करने की जिम्मेदारी खुद स्टार्स पर डालती हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इस दिन आ रही 'मिसेज देशपांडे'
अपकमिंग सीरीज 'मिसेज देशपांडे' में माधुरी दीक्षित को न सिर्फ एक डार्क किरदार को एक्सप्लोर करने का मौका मिला है बल्कि कुछ एक्शन सीक्वेंस भी करने का मौका मिला है. शो में उनका कैरेक्टर क्राव मागा, जो एक इजराइली मार्शल आर्ट फॉर्म है और माधुरी ने अपने स्टंट खुद किए. यहां तक की अपने से दोगुने साइज के आदमी का भी सामना किया. डायरेक्टर नागेश कुकुनूर ने बताया कि सेट पर एक स्टंट डबल था, लेकिन माधुरी दीक्षित ने उसे इस्तेमाल करने से मना कर दिया. माधुरी कहती हैं कि 'यह असली दिखना चाहिए, यह भरोसेमंद लगना चाहिए कि एक महिला जो इतनी छोटी है और एक आम हाउसवाइफ जैसी दिखती है, वह ऐसा कुछ कर सकती है. यह ऑथेंटिक दिखना चाहिए. इसमें सरप्राइज का भी एक एलिमेंट है.' बता दें कि नागेश कुकुनूर द्वारा निर्देशित मिसेज देशपांडे 19 दिसंबर को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी. 

TAGS

Madhuri DixitMrs Deshpande

