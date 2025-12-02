दुनिया जानती थी, पर होने वाले पति नहीं, ‘मैं क्या करती हूं?’, जब डॉ. राम नेने का सवाल सुन दंग रह गई थीं माधुरी दीक्षित

90 और शुरुआती 20’s में माधुरी दीक्षित ने अपनी खूबसूरती, एक्टिंग और डांस स्टेप्स से ना सिर्फ हिंदी फैंस बल्कि साउथ सिनेमा के लोगों का दिल भी जीत लिया था. एक्ट्रेस ने अपने करियर में कई फिल्मों में कुछ ऐसे किरदार निभाए जो आज भी फैंस के जहन में बने हुए हैं. वहीं माधुरी का फेमस सॉन्ग 'एक दो तीन' ने रातों-रात उन्हें इंडस्ट्री की चर्चित अदाकारा बना दिया था. उस दौर में माधुरी का करिश्मा कुछ ऐसा था कि स्क्रीन पर उन्हें देखने के लिए लोग घंटों सिनेमाघरों के बाहर लाइन लगाए रहते थे. लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि उन्होंने एक्ट्रेस की एक भी फिल्म या उन्हें कभी बड़े पर्दे पर नहीं देखा, तो ये मानना आपके लिए थोड़ा नामुमकिन सा हो जाता है. मगर कुछ ऐसा ही हुआ है एक्ट्रेस के पति डॉ. राम नेने के साथ. वो उनकी पॉपुलैरिटी से शादी से पहले अनजान थे.

माधुरी के स्टारडम से अनजान थे डॉ. राम नेने

दरअसल हाल ही में माधुरी दीक्षित के पति डॉ. राम नेने के बारे में एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उन्होंने, माधुरी से मिलने से पहले उनकी फिल्में देखी थी? इस बात का जवाब देते हुए माधुरी ने कहा, ‘बिल्कुल नहीं! क्योंकि वो बाहर ही पले-बड़े थे. उनका जन्म लंदन में ही हुआ और फिर सात साल की उम्र में वो भारत से अलग हो गए. मगर जब वो छोटे थे तब छुट्टियां मनाने के लिए वो भारत आते थे, जिसके बाद वो कॉलेज में व्यस्त हो गए और यहां आना कम कर दिया. वो महाराष्ट्रीयन फिल्मों में ज्यादा रुचि भी नहीं रखते थे. उन्हें पढ़ाई ज्यादा पसंद है और फिल्में नहीं. और उन्हें हिंदी भी नहीं आती थी.’

माधुरी ने पहली मुलाकात को किया याद

इंटरव्यू में माधुरी ने अपनी शादी से पहले हुई उनके साथ पहली मुलाकात को याद करते हुए कहा, 'जब मैं उनसे मिली, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या करती हूं? फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं फिल्मों में काम करती हूं. और उन्हें ये सही लगा. उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मैं कौन हूं या मेरा प्रभाव क्या है.' एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'मुझे उनकी ये बात अच्छी लगी क्योंकि मैं उनसे पहले से तय की गई सोच या मैं कैसी हूं, इस तरह से नहीं मिली. क्योंकि जो लोग मेरी फिल्में देखते होंगे उनके मन में मेरे लिए ख्याल आते होंगे. किसी के साथ पर्सनल तरीके से मिलने से फ्रेशनेस का अहसास होता है और स्टार होने का कोई बंधन नहीं होता.'