माधुरी दीक्षित ने क्यों चुना सीरियल किलर का किरदार? 'मिसेज देशपांडे' से बदलेंगी हसीना की इमेज

माधुरी दीक्षित ने क्यों चुना सीरियल किलर का किरदार? ‘मिसेज देशपांडे’ से बदलेंगी हसीना की इमेज

Madhuri Dixit: बॉलीवुड इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित आए दिन अपनी फिल्में और रियलिटी शो को लेकर चर्चा में बनी रहती है. हसीना जल्द ही सीरियल किलर के किरदार में नजर आने वाली हैं. धक-धक गर्ल के इस सीरीज का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 16, 2025, 11:19 PM IST
माधुरी दीक्षित

Mrs Deshpande: बॉलीवुड इंडस्ट्री में धक-धक गर्ल के नाम से मशहूर माधुरी दीक्षित जल्द ही एक बिल्कुल अंदाज में नजर आने वाली हैं, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है. माधुरी जल्द ही एक सीरियल किलर थ्रिलर वेब सीरीज 'मिसेज देशपांडे' में नजर आएंगी. हाल ही में मिसेज देशपांडे सीरीज के निर्देशक नागेश कुकुनूर के साथ एक खास बातचीत में माधुरी ने न सिर्फ अपने नए किरदार के बारे में जिक्र किया है. इसके साथ ही उन्होंने अपनी लाइफ, लाइमलाइट और इंडस्ट्री से जुड़े कई मुद्दों पर भी खुलकर बात की. 

मिसेज देशपांडे के किरदार पर की बात 
माधुरी दीक्षित ने खास बातचीत के दौरान मिसेज देशपांडे को लेकर बताया कि जब नागेश कुकुनूर और अप्लॉज एंटरटेनमेंट ने उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया. उस वक्त उन्हें स्क्रिप्ट पढ़ते ही उनके किरदार की गहराई और परतें समझ में आ गई थी. इसके बाद नागेश कुकुनूर ने भी बताया कि इस सीरीज का किरदार देखने में एक आम गृहणी जैसा लगता है, जो मुस्कुराती है, खाना बनाती है, लेकिन उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता है. भारतीय दर्शकों के हिसाब से इस किरदार को परतदार और पसंद करने लायक बनाया गया है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वहीं स्टार्स की फीस और पैपराजी पर बात करते हुए माधुरी दीक्षित ने बताया कि जब आप एक पब्लिक फिगर होते हैं तो लोगों की आपके बारे में काफी करीबी से जानना चाहते हैं. जब दोनों तरफ से वो रिस्पेक्ट बनी रहती है तब सब ठीक रहता है. फीस को लेकर उन्होंने साफ कहा कि हर कलाकार अपनी कीमत बताता है और निर्माता सहमत हों तो सौदा तय होता है, नहीं तो आगे बढ़ जाना चाहिए. 

शूटिंग के दौरान सेट पर माधुरी ने बनाया सच में खाना 
उन्होंने आगे बताया कि सीरीज में खाने से जुड़े कई सीन है. शूटिंग के दौरान माधुरी दीक्षित ने सेट पर सच में खाना बनाया था. एक सीन में मोदक बनाने के लिए एक्सपर्ट बुलाए गए थे, लेकिन जब उनसे मोदक नहीं बने तो माधुरी ने खुद मोदक बनाए थे. वहीं नागेश ने एक मजेदार किस्सा भी शेयर किया कि एक सीन के दौरान कच्चे मोदक गलती से इस्तेमाल हो गए थे, जिसे खाते ही एक्टर को स्वाद खराब लग गया और तब जाकर पूरी गड़बड़ी सामने आई. 

Madhuri Dixit

