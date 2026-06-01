'आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे' को आवाज देने वाली मशहूर सिंगर का निधन, 89 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, फिल्म इंडस्ट्री में पसरा मातम

Suman Kalyanpur Passed Away: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है. 'आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे' और 'ना ना करते' जैसे सुपरहिट गानों को अपनी जादुई आवाज देने वाली दिग्गज गायिका सुमन कल्याणपुर का निधन हो गया है. उन्होंने 89 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. उनके निधन की खबर से पूरे देश और संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई है. बॉलीवुड से लेकर राजनीति जगत तक के दिग्गज उनके निधन पर शोक जता रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source