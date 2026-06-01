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Hindi Newsबॉलीवुडआजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे को आवाज देने वाली मशहूर सिंगर का निधन, 89 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, फिल्म इंडस्ट्री में पसरा मातम

'आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे' को आवाज देने वाली मशहूर सिंगर का निधन, 89 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, फिल्म इंडस्ट्री में पसरा मातम

Suman Kalyanpur Passed Away: हिंदी सिनेमा की मशहूर दिग्गज गायिका सुमन कल्याणपुर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है. उन्होंने 'ना ना करते', 'आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे' जैसे कई सुपरहिट गानों को अपनी आवाज दी है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Jun 01, 2026, 06:05 AM IST
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'आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे' को आवाज देने वाली मशहूर सिंगर का निधन, 89 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, फिल्म इंडस्ट्री में पसरा मातम

Suman Kalyanpur Passed Away: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है. 'आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे' और 'ना ना करते' जैसे सुपरहिट गानों को अपनी जादुई आवाज देने वाली दिग्गज गायिका सुमन कल्याणपुर का निधन हो गया है. उन्होंने 89 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. उनके निधन की खबर से पूरे देश और संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई है. बॉलीवुड से लेकर राजनीति जगत तक के दिग्गज उनके निधन पर शोक जता रहे हैं.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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