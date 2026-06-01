'आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे' को आवाज देने वाली मशहूर सिंगर का निधन, 89 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, फिल्म इंडस्ट्री में पसरा मातम

Suman Kalyanpur Passed Away: हिंदी सिनेमा की मशहूर दिग्गज गायिका सुमन कल्याणपुर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है. उन्होंने 'ना ना करते', 'आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे' जैसे कई सुपरहिट गानों को अपनी आवाज दी है.
Trending Photos
Suman Kalyanpur Passed Away: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है. 'आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे' और 'ना ना करते' जैसे सुपरहिट गानों को अपनी जादुई आवाज देने वाली दिग्गज गायिका सुमन कल्याणपुर का निधन हो गया है. उन्होंने 89 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. उनके निधन की खबर से पूरे देश और संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई है. बॉलीवुड से लेकर राजनीति जगत तक के दिग्गज उनके निधन पर शोक जता रहे हैं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.