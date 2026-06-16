बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के भाई और फिल्ममेकर अरबाज खान की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है. दरअसल, कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान एक शख्स जबरन अरबाज खान की खड़ी कार के अंदर घुसकर बैठ गया. खबरों के मुताबिक, कोलकाता में एक पब्लिक इवेंट के दौरान एक्टर-प्रोड्यूसर अरबाज खान को सुरक्षा से जुड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा. एक व्यक्ति ने कथित तौर पर सुरक्षा घेरा तोड़कर एक्टर की कार में घुसने की कोशिश की, जिससे वहां कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई.
रिपोर्ट्स के अनुसार, यह घटना तब हुई जब अरबाज खान शहर में एक इवेंट में शामिल हो रहे थे. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में अरबाज खान सुरक्षाकर्मियों के घेरे में अपनी गाड़ी की ओर जाते हुए दिख रहे हैं, जबकि घुसपैठिए को कार से हटाया जा रहा है. बताया जा रहा है कि सुरक्षा में हुई इस अचानक सेंधमारी से एक्टर की टीम और इवेंट की सुरक्षा टीम दोनों ही हैरान रह गए.
इसके बाद वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए उस शख्स को गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला. इस दौरान सुरक्षाकर्मियों और उस शख्स के बीच काफी धक्का-मुक्की हुई और सुरक्षाकर्मियों ने उसकी पिटाई भी कर दी. इस दौरान अरबाज भी वहां असहज दिखाई दिए. इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है.
बताया जाता है कि जब यह सब हो रहा था, तब अरबाज खान कार में बैठने ही वाले थे. लेकिन उनसे पहले यह शख्स कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया. वह शख्स किधर से आया किसी को कुछ खबर नहीं लगी. वह एक्टर के आसपास भीड़ को चीरते हुए सुरक्षाकर्मियों को चकमा देते हुए कार के पास पहुंच गया. उसने कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया. इस कारण वहां अफरा-तफरी मच गई और आस-पास जमा लोग चिल्लाने लगे.
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वर्कफ्रंट की बात करें तो अरबाज खान इसी साल रिलीज फिल्म 'बिहू अटैक' में नजर आए थे. आगे वह 'श्रीदेवी बंगलो' फिल्म में कैमियो करते नजर आएंगे. इसके अलावा अरबाज के पास 'केसर सिंह' और 'रिटर्न टिकट' जैसी दो और फिल्में हैं. अरबाज बीते कुछ साल में अपनी फिल्मों से ज्यादा निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में रहे हैं. उन्होंने दिसंबर 2023 में मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान से दूसरी शादी की. उन्होंने 2017 में मलाइका अरोड़ा से तलाक लिया है.