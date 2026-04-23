Advertisement
trendingNow13190264
Hindi Newsबॉलीवुड6 साल बाद अक्षय कुमार के साथ फिर वापसी कर रही हैं विद्या बालन, एक दशक बाद अनीस बाजमी ने थामा हाथ; बड़ा प्लान तैयार

6 साल बाद अक्षय कुमार के साथ फिर वापसी कर रही हैं विद्या बालन, एक दशक बाद अनीस बाजमी ने थामा हाथ; बड़ा प्लान तैयार

अक्षय कुमार अब जल्द ही विद्या बालन के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आने वाले हैं. उन्होंने गुरुवार को इसका ऐलान कर दिया है. फिल्म को अनीस बज्मी डायरेक्ट करने वाले हैं.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 23, 2026, 08:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

6 साल बाद अक्षय कुमार के साथ फिर वापसी कर रही हैं विद्या बालन, एक दशक बाद अनीस बाजमी ने थामा हाथ; बड़ा प्लान तैयार

अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी आगामी अनटाइटल्ड फिल्म के लिए निर्देशक अनीस बज्मी के साथ हाथ मिलाया है. कॉमेडी-एक्शन फिल्म में अभिनेता के साथ विद्या बालन और राशि खन्ना भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी. गुरुवार को अभिनेता ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि वे अगले शेड्यूल के लिए केरल जा रहे हैं. अभिनेता ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह अभिनेत्री विद्या बालन के साथ नजर आ रहे हैं.

अक्षय कुमार ने शेयर किया विडियो 

वीडियो में दोनों स्टार्स को प्राइवेट प्लेन में सवार होते देखा जा सकता है. अक्षय और विद्या की केमिस्ट्री वीडियो में साफ झलक रही है, जहां अक्षय, विद्या का हाथ थामकर उन्हें प्लेन के अंदर ले जा रहे हैं. अभिनेता ने वीडियो के साथ लिखा, "अगला पड़ाव. भगवान की अपनी धरती, खूबसूरत केरल. मैं अनीस बज्मी की अगली फिल्म में चौथी बार शानदार विद्या बालन के साथ काम कर रहा हूं और उम्मीद है कि हमारी जोड़ी का यह लकी चार्म ऐसे ही बना रहे."

अभिनेता का यह पोस्ट फैंस को काफी पसंद आ रहा है. अक्षय के इंडस्ट्री के दोस्त कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दे रहे हैं. अभिनेता विनीत कुमार ने हार्ट इमोजी के साथ प्रतिक्रिया दी, जबकि अभिनेता सिद्धांत कपूर ने कमेंट करते हुए लिखा, "ओजी मंजुलिका, फिल्म भूलभुलैया के डॉ. आदित्य श्रीवास्तव के साथ."

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इन फिल्मों में तहलका मचा चुकी है ये जोड़ी 

इससे पहले यह जोड़ी 'भूलभुलैया', 'हे बेबी' और 'मिशन मंगल' जैसी सफल फिल्मों में साथ काम कर चुकी है. सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई थीं.

अनीज बज्मी की यह फिल्म एक्शन-कॉमेडी से भरपूर होगी. हालांकि, मेकर्स ने फिल्म के नाम और अन्य जानकारी अभी नहीं दी है, जैसे-जैसे शूटिंग आगे बढ़ेगी, इस प्रोजेक्ट की कास्ट और क्रू के बारे में जानकारियां सामने आने की उम्मीद है. इस फिल्म के जरिए अनीस और अक्षय लंबे अंतराल के बाद फिर से साथ काम कर रहे हैं. इन दोनों ने पहले 'सिंह इज किंग', 'वेलकम' और 'थैंक यू' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Akshay Kumar

Trending news

'क्या ये दलील बंगाल में संवैधानिक संकट को लेकर है...,' I-PAC रेड को लेकर SC का सवाल
Mamata Banerjee
'क्या ये दलील बंगाल में संवैधानिक संकट को लेकर है...,' I-PAC रेड को लेकर SC का सवाल
ध्रुवीकरण, SIR या एंटी इनकम्बेंसी...बंगाल में रिकॉर्डतोड़ वोटिंग के क्या हैं मायने?
West Bengal Election 2026
ध्रुवीकरण, SIR या एंटी इनकम्बेंसी...बंगाल में रिकॉर्डतोड़ वोटिंग के क्या हैं मायने?
पंजाब में हेल्थ कार्ड रजिस्ट्रेशन 40 लाख से ज्यादा, CM हेल्थ स्कीम से लोगों को राहत
Punjab
पंजाब में हेल्थ कार्ड रजिस्ट्रेशन 40 लाख से ज्यादा, CM हेल्थ स्कीम से लोगों को राहत
भेजते थे गंदे Whatsapp मैसेज, रखे अश्लील पासवर्ड्स, TCS नासिक मामले में नए खुलासे
TCS nashik case
भेजते थे गंदे Whatsapp मैसेज, रखे अश्लील पासवर्ड्स, TCS नासिक मामले में नए खुलासे
भारतीय यात्रियों के लिए गुड न्यूज, फ्रांस एयरपोर्ट ट्रांजिट पर वीजा जरूरत नहीं
visa
भारतीय यात्रियों के लिए गुड न्यूज, फ्रांस एयरपोर्ट ट्रांजिट पर वीजा जरूरत नहीं
शांत लहर, बड़ा तूफान... क्या बंगाल में ममता युग ढलान पर है? साफ नजर आ रही बेचैनी
West Bengal
शांत लहर, बड़ा तूफान... क्या बंगाल में ममता युग ढलान पर है? साफ नजर आ रही बेचैनी
दक्षिण का 'द्रविड़' दुर्ग:अन्‍ना की विदाई और अम्‍मा की शपथ;भविष्‍य देखतीं वो दीवारें
Tamil Nadu
दक्षिण का 'द्रविड़' दुर्ग:अन्‍ना की विदाई और अम्‍मा की शपथ;भविष्‍य देखतीं वो दीवारें
VIDEO: मारा-पीटा, खेतों में भागकर बचानी पड़ी जान, बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार पर हमला
subhendu Sarkar
VIDEO: मारा-पीटा, खेतों में भागकर बचानी पड़ी जान, बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार पर हमला
झालमुड़ी मैंने खाई, मिर्ची...वोटिंग के दिन बंगाल में बोले मोदी, 4 मई को मिठाई बंटेगी
West Bengal Assembly Election 2026
झालमुड़ी मैंने खाई, मिर्ची...वोटिंग के दिन बंगाल में बोले मोदी, 4 मई को मिठाई बंटेगी
मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान फेंके गए देसी बम, कई वोटर घायल; दीघा में एक की मौत!
West Bengal Election 2026
मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान फेंके गए देसी बम, कई वोटर घायल; दीघा में एक की मौत!