आम के सवाल पर ट्रोल होने के बाद अक्षय कुमार का फिर अनोखा सवाल, बोले- मैं नहीं सुधरूंगा

Akshay Kumar To Maharashtra CM: बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं. कुछ वक्त पहले उन्होंने प्रधानमंत्री से बातचीत के दौरान आम को लेकर सवाल पूछा कि वो उसे किस तरह से खाते हैं. इस सवाल को लेकर एक्टर को उस वक्त काफी ट्रोल किया गया था. लेकिन,अब एक्टर हाल ही में एक इवेंट में पहुंचे. जहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से ऐसा अतरंगी सवाल फिर से पूछा कि वीडियो मिनटों में वायरल हो गया.

मैं नहीं सुधरूंगा...

ये मौका था FCCI फ्रेम्स के उद्धाटन का. जहां पर अक्षय कुमार के अलावा महाराष्ट्र के सीएम भी मौजूद थे. ऐसे में अक्षय कुमार ने हाथ में माइक लेते ही मुख्यमंत्री से ऐसा अनोखा सवाल पूछा कि उनका ये सवाल और सीएम का जवाब लोगों का ध्यान खींच रहा है. खिलाड़ी कुमार ने कहा- 'सर, मैंने मोदी जी से एक सवाल किया था कि आप आम कैसे खाते हैं. तो लोगों ने काफी मजाक उड़ाया था. लेकिन, मैं नहीं सुधरूंगा.'

Add Zee News as a Preferred Source

akshay to maharashtra cm : “i won’t change! i once asked modi ji how he eats mangoes… and today, i’m asking you — how do you eat oranges?” — CLASSIC AKSHAY KUMAR HUMOR #AkshayKumar pic.twitter.com/s9lWyAMDXR — (@Swetaakkian) October 7, 2025

कैसे खाते हैं संतरा?

अक्षय ने आगे कहा- 'नागपुर संतरों के लिए बहुत फेमस है. सर, आपको संतरे अच्छे लगते हैं. जवाब में सीएम ने हां कहा. इसके बाद एक्टर ने आगे पूछा कि आप उसे छीलकर खाते हैं या फिर उसका जूस निकालकर पीते हैं. इस सवाल का जवाब सीएम ने इतना मजेदार दिया कि खुद खिलाड़ी कुमार भी हंसी नहीं रोक पाए. सीएम ने कहा- आप संतरे को बिना छीले आधा काट लें. थोड़ा नमक छिड़कें और आम की तरह खाएं. सिर्फ नागपुर के ओजी ही इस तरीके को जानते हैं.'

10 एपिसोड की वो फाड़ू सीरीज, जिसके सीन्स देख कलेजा होने लगेगा भारी, हलक तक अटक जाएगी सांसें, OTT पर खा चुकी सबको पहले, रेटिंग 8.1

'नायक' फिल्म ने किया इंस्पायर

इसके बाद जब सीएम से पूछा गया कि कोई ऐसी फिल्म है जिसने उन्हें बतौर राजनेत प्रेरित किया. जवाब में फडणवीस ने कहा कि एस शंकर की फिल्म नायक. फिल्में जो हमें प्रभावित करती हैं वो नेता के तौर पर नहीं बल्कि हमारी संवेदना करती है. जो एक मानवीय भावना होती है. ऐसी कई फिल्मों ने मुझे इंस्पायर किया है. लेकिन एक फिल्म ऐसी है जिसका जिक्र करना चाहूंगा और वो नायक है.