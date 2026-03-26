16 साल बाद साथ लौटे अक्षय-राजपाल, ‘इनकी बदौलत मेरी कॉमेडी चलती है’ वाले बयान ने जीता दिल, आखिर किसने बोली ये बात?

Akshay Kumar Rajpal Yadav: अक्षय कुमार और राजपाल यादव ने अपने करियर में एक साथ कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है, जिन्होंने लोगों को खूब हंसाया और बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसा भी कमाया. अब 16 साल बाद दोनों एक बार फिर बड़े पर्दे पर साथ नजर आने वाले हैं, जिसको लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है. दोनों की ये नई फिल्म 10 अप्रैल को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
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Akshay Kumar on Rajpal Yadav: अक्षय कुमार और राजपाल यादव की जोड़ी ने अपने करियर में कई शानदार और सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया है, जिनमें उन्होंने दर्शकों को खूब हंसाया और जबरदस्त कमाई भी की. दोनों पहली बार साल 2004 में रिलीज हुई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ‘मुझसे शादी करोगी’ में साथ नजर आए थे, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ये जोड़ी आगे चलकर कॉमेडी की हिट जोड़ी बन जाएगी. उस फिल्म में दोनों की टाइमिंग लोगों को इतनी पसंद आई कि दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया.
धीरे-धीरे इनकी जोड़ी दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर हो गई और हर नई फिल्म के साथ इनकी केमिस्ट्री और मजबूत होती चली गई. हाल ही में ‘व्हील ऑफ फॉर्च्यून इंडिया’ (Wheel of Fortune India) के एक एपिसोड में दोनों फिर साथ दिखे, जहां अक्षय कुमार शो को होस्ट कर रहे हैं. इस खास एपिसोड में एकता आर कपूर, राजपाल यादव और वामिका गब्बी भी शामिल हुए. शूटिंग के दौरान सभी ने पुराने दिनों को याद किया और सेट पर काफी मस्ती भी हुई. ये एपिसोड सिर्फ गेम शो नहीं बल्कि दोस्ती और यादों का भी खास रहा.
अक्षय कुमार ने राजपाल यादव को दिया कॉमेडी का श्रेय
शो के दौरान अक्षय कुमार ने राजपाल यादव की जमकर तारीफ की. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, ‘सच बोलूं तो, इनकी बदौलत से मेरी कॉमेडी चलती है’. ये सुनकर दर्शक भी खुश हो गए. अक्षय ने ये भी बताया कि राजपाल के साथ काम करना हमेशा आसान और मजेदार रहा है. दोनों की समझ इतनी अच्छी है कि सीन अपने आप मजेदार बन जाते हैं. वहीं राजपाल यादव ने भी अक्षय कुमार की खूब तारीफ की. उन्होंने कहा, ‘मैं इन्हें कई सालों से जानता हूं. इनकी फिटनेस कमाल की है और खाने पर भी इनका जबरदस्त कंट्रोल है’.
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दोनों की जोड़ी ने दर्शकों को खूब हंसाया
राजपाल ने बताया कि अक्षय हमेशा डिसिप्लिन में रहते हैं और यही उनकी सफलता का राज है. दोनों के बीच ये बातचीत काफी दिलचस्प रही और दर्शकों को भी खूब पसंद आई. अगर इनके साथ काम की बात करें तो दोनों करीब 15 फिल्मों में साथ नजर आ चुके हैं, जिनमें ‘गरम मसाला’, ‘फिर हेरा फेरी’, ‘भागम भाग’, ‘भूल भुलैया’, ‘दे दना दन’ और ‘खट्टा मीठा’ जैसी शानदार फिल्में शामिल हैं. इन फिल्मों में राजपाल की कॉमिक टाइमिंग और अक्षय की स्क्रीन प्रेजेंस ने मिलकर दर्शकों को खूब हंसाया, जिनको आज भी पसंद किया जाता है.
16 साल बाद फिर साथ नजर आने वाली है ये जोड़ी
यही वजह है कि उनकी जोड़ी आज भी लोगों को याद है. अब एक बार फिर ये जोड़ी अगले महीने 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली प्रियदर्शन की हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘भूत बंगला’ (Bhooth Bangla) में साथ नजर आने वाली है. खास बात ये है कि दोनों करीब 16 साल बाद एक साथ स्क्रीन शेयर करेंगे. आखिरी बार वे 2010 में साथ दिखे थे. ऐसे में फैंस के लिए यह किसी ट्रीट से कम नहीं होगा. दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि यह जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर वही पुराना जादू दिखाए, जिसको लेकर फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं.
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