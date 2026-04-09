भूत बंगला की शूटिंग के दौरान हुआ था हादसा, अक्षय कुमार को लगी थी गंभीर चोट; BTS वायरल वीडियो में आया सामने

फिल्म निर्माताओं ने गुरुवार को 'भूत बंगला' का एक बिहाइंड द सीन्स वीडियो शेयर किया, जिसमें अक्षय कुमार एक खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं. मिड एयर किक में लैंडिंग के वक्त उनका संतुलन बिगड़ गया और वे गिर गए. एक्टर को थोड़ी चोट भी आई है.
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अक्षय कुमार इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही उनकी इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज किया गया है. ट्रेलर के बाद से फैंस उनकी इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड हो उठे हैं. इसी बीच एक्टर का एक BTS वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक्टर फिल्म के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं और जमकर शूटिंग कर रहे. वैसे तो ये बात नई नहीं है कि अक्षय अपनी कई फिल्मों में स्टंट खुद ही करते हैं. हालांकि अपनी अपकमिंग फिल्म भूत बंग्ला में एक खतरनाक स्टंट परफॉर्म करने के दौरान एक्टर घायल हो गए.
फिल्म निर्माताओं ने गुरुवार को 'भूत बंगला' का एक बिहाइंड द सीन्स वीडियो शेयर किया, जिसमें अक्षय कुमार एक खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं. मिड एयर किक में लैंडिंग के वक्त उनका संतुलन बिगड़ गया और वे गिर गए. एक्टर को थोड़ी चोट भी आई है.
अक्षय कुमार ने हाल ही में यह भी बताया कि वे VFX और AI के इस्तेमाल के खिलाफ हैं. क्योंकि यह एक्शन के असली रोमांच को छीन लेता है और इसे बनावटी बना देता है. उन्होंने VFX या AI पर निर्भर रहने के बजाय असली स्टंट करने को प्राथमिकता दी, ताकि दर्शक मेहनत और सच्चाई को महसूस कर सकें. उन्होंने आगे कहा कि वास्तविक स्टंट दर्शकों को कलाकार के प्रदर्शन के पीछे की मेहनत का वास्तविक अनुभव कराते हैं.
AkshayKumar sir injured himself on the set of BhoothBangla while filming his action scenes.BhoothBangla has many secrets and thrilling scenes…. Just wait till the release
“IT HAS MANY LAYERS”
मशहूर डायरेक्टर प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बन रही इस मूवी में अक्षय कुमार के साथ कॉमेडी के दिग्गज परेश रावल, असरानी और राजपाल यादव जैसे बड़े कलाकार नजर आएंगे. वहीं इसमें तब्बू और वामिका गब्बी भी अहम किरदारों में हैं. फिल्म 16 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और मेकर्स ने इस बार शो का पेड-प्रीव्यू रखा है और पहला शो रात को 9 बजे रखा गया.
बता दें कि 19 साल बाद अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्शन की जोड़ी सिनेमा पर वापसी कर रही है. दोनों ने 'हेरा फेरी', 'गरम मसाला' और 'भूल भुलैया' में साथ काम किया है. अब भूत-बंगला के साथ दोनों एक साथ फिर वापस आ रहे हैं.
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