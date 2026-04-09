Advertisement
trendingNow13172438
Hindi Newsबॉलीवुडभूत बंगला की शूटिंग के दौरान हुआ था हादसा, अक्षय कुमार को लगी थी गंभीर चोट; BTS वायरल वीडियो में आया सामने

भूत बंगला की शूटिंग के दौरान हुआ था हादसा, अक्षय कुमार को लगी थी गंभीर चोट; BTS वायरल वीडियो में आया सामने

फिल्म निर्माताओं ने गुरुवार को 'भूत बंगला' का एक बिहाइंड द सीन्स वीडियो शेयर किया, जिसमें अक्षय कुमार एक खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं. मिड एयर किक में लैंडिंग के वक्त उनका संतुलन बिगड़ गया और वे गिर गए. एक्टर को थोड़ी चोट भी आई है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 09, 2026, 05:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भूत बंगला की शूटिंग के दौरान हुआ था हादसा, अक्षय कुमार को लगी थी गंभीर चोट; BTS वायरल वीडियो में आया सामने

अक्षय कुमार इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही उनकी इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज किया गया है. ट्रेलर के बाद से फैंस उनकी इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड हो उठे हैं. इसी बीच एक्टर का एक BTS वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक्टर फिल्म के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं और जमकर शूटिंग कर रहे. वैसे तो ये बात नई नहीं है कि अक्षय अपनी कई फिल्मों में स्टंट खुद ही करते हैं. हालांकि अपनी अपकमिंग फिल्म भूत बंग्ला में एक खतरनाक स्टंट परफॉर्म करने के दौरान एक्टर घायल हो गए. 

फिल्म निर्माताओं ने गुरुवार को 'भूत बंगला' का एक बिहाइंड द सीन्स वीडियो शेयर किया, जिसमें अक्षय कुमार एक खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं. मिड एयर किक में लैंडिंग के वक्त उनका संतुलन बिगड़ गया और वे गिर गए. एक्टर को थोड़ी चोट भी आई है.

अक्षय कुमार को VFX पर नहीं है भरोसा 

अक्षय कुमार ने हाल ही में यह भी बताया कि वे VFX और AI के इस्तेमाल के खिलाफ हैं. क्योंकि यह एक्शन के असली रोमांच को छीन लेता है और इसे बनावटी बना देता है. उन्होंने VFX या AI पर निर्भर रहने के बजाय असली स्टंट करने को प्राथमिकता दी, ताकि दर्शक मेहनत और सच्चाई को महसूस कर सकें. उन्होंने आगे कहा कि वास्तविक स्टंट दर्शकों को कलाकार के प्रदर्शन के पीछे की मेहनत का वास्तविक अनुभव कराते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कब आएगी अक्षय कुमार की 'भूत बंगला'

मशहूर डायरेक्टर प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बन रही इस मूवी में अक्षय कुमार के साथ कॉमेडी के दिग्गज परेश रावल, असरानी और राजपाल यादव जैसे बड़े कलाकार नजर आएंगे. वहीं इसमें तब्बू और वामिका गब्बी भी अहम किरदारों में हैं. फिल्म 16 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और मेकर्स ने इस बार शो का पेड-प्रीव्यू रखा है और पहला शो रात को 9 बजे रखा गया.

बता दें कि 19 साल बाद अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्शन की जोड़ी सिनेमा पर वापसी कर रही है. दोनों ने 'हेरा फेरी', 'गरम मसाला' और 'भूल भुलैया' में साथ काम किया है. अब भूत-बंगला के साथ दोनों एक साथ फिर वापस आ रहे हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Akshay Kumar

Trending news

10 साल से साफ नहीं हुई मुंबई की झीलें, अब उठी साइंटिफिक सर्वे की मांग
water supply
10 साल से साफ नहीं हुई मुंबई की झीलें, अब उठी साइंटिफिक सर्वे की मांग
वोटिंग से पहले बारामती में उलटफेर, उपचुनाव में सुनेत्रा पवार का निर्विरोध जीतना तय
Sunetra Pawar
वोटिंग से पहले बारामती में उलटफेर, उपचुनाव में सुनेत्रा पवार का निर्विरोध जीतना तय
सरकारी योजनाओं से बदलेगा गांव, घर पर ही मिलेगा रोजगार; पलायन पर लगेगा ब्रेक
Rural Entrepreneurship
सरकारी योजनाओं से बदलेगा गांव, घर पर ही मिलेगा रोजगार; पलायन पर लगेगा ब्रेक
महिलाओं को किचन में जाने से रोकना है क्रूरता...कोर्ट को क्यों करनी पड़ी टिप्पणी
Bombay High Court
महिलाओं को किचन में जाने से रोकना है क्रूरता...कोर्ट को क्यों करनी पड़ी टिप्पणी
न मकान है, न गाड़ी… सादगी की मिसाल बनीं ममता बनर्जी, चुनाव में बताई अपनी प्रॉपर्टी
West Bengal Assembly Election 2026
न मकान है, न गाड़ी… सादगी की मिसाल बनीं ममता बनर्जी, चुनाव में बताई अपनी प्रॉपर्टी
'मेरी बेटी को क्यों नहीं बचाया?', चुनाव मैदान में उतरी RG कर पीड़िता की मां
West Bengal Election 2026
'मेरी बेटी को क्यों नहीं बचाया?', चुनाव मैदान में उतरी RG कर पीड़िता की मां
बदलाव की आंधी TMC सरकार को हटाएगी... हल्दिया रैली में PM मोदी ने ममता पर साधा निशाना
West Bengal Election 2026
बदलाव की आंधी TMC सरकार को हटाएगी... हल्दिया रैली में PM मोदी ने ममता पर साधा निशाना
पंजाब में MMSY के तहत हुआ चार महीने की बच्ची का इलाज, जन-जन तक पहुंच रही मान सरकार
Punjab news
पंजाब में MMSY के तहत हुआ चार महीने की बच्ची का इलाज, जन-जन तक पहुंच रही मान सरकार
2028 में होने वाली क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटा भारत
india
2028 में होने वाली क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटा भारत
सांसद बनने दिल्ली चले नीतीश कुमार, बिना इस्तीफा दिए बनेंगे आज के 'गिरिधर गमांग'
cm nitish kumar news
सांसद बनने दिल्ली चले नीतीश कुमार, बिना इस्तीफा दिए बनेंगे आज के 'गिरिधर गमांग'