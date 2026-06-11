Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /पहले हीरोइन थी अब हीरोइन की मां है, रवीना टंडन को लेकर बोले अक्षय कुमार; फोटो शेयर कर लिखा पोस्ट

'पहले हीरोइन थी अब हीरोइन की मां है', रवीना टंडन को लेकर बोले अक्षय कुमार; फोटो शेयर कर लिखा पोस्ट

अक्षय कुमार और रवीना टंडन 22 साल बाद फिर से एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं. दोनों 'वेलकम टू द जंगल' में दिखाई देंगे. इसी बीच वेलकम टू द जंगल के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर रवीना टंडन को लेकर बहुत कुछ बोले अक्षय कुमार लेकिन लाइम लाइट लूट गई एक स्टेटमेंट.

Written BySwati Singh
Published: Jun 11, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 03:51 PM IST
'पहले हीरोइन थी अब हीरोइन की मां है', रवीना टंडन को लेकर बोले अक्षय कुमार; फोटो शेयर कर लिखा पोस्ट

About the Author

Swati Singh

Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्रेस नेता अल्का लाम्बा, आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री गोपाल राय और कांग्रेस की पहली ट्रांसजेंडर नेता अप्सरा रेड्डी का इंटरव्यू लिया है. इसके अलावा बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना, सिंगर ध्वनि भानुशाली, गजराज राव और नीना गुप्ता का भी इंटरव्यू लिया है. इससे पहले जी न्यूज़ इंग्लिश और उसके बाद हिंदी की तरफ रुख करते हुए लोकमत, अमर उजाला और लाइव हिंदुस्तान में काम किया है. लोकमत में बेस्ट परफ़ॉर्मर का अवार्ड भी अपने नाम किया है.  फिलहाल जी न्यूज के एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं. लिखने के अलावा किताब पढ़ने और घूमने का शौक है. माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन किया और सुरेश ज्ञान यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) में डिग्री ली है. आप Swati.Kumari@India.Com से सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'पहले हीरोइन थी अब हीरोइन की मां है', रवीना टंडन को लेकर बोले अक्षय कुमार
Akshay Kumar1 min ago
2
Kanye West2 min ago
3
dehradun news3 min ago
4
LPG10 min ago
5
Karnal news11 min ago