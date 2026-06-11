'पहले हीरोइन थी अब हीरोइन की मां है', रवीना टंडन को लेकर बोले अक्षय कुमार; फोटो शेयर कर लिखा पोस्ट

बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म की खास बात यह है कि इसमें उनके साथ एक्ट्रेस रवीना टंडन एक बार फिर नजर आने वाली हैं. लगभग 22 साल बाद दोनों सितारे फिल्म में साथ काम करते दिखेंगे, जिसे लेकर फैंस भी काफी एक्साइड हैं. हाल ही में फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज किया गया है.
इसी बीच वेलकम टू द जंगल का ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर स्टारकास्ट पहुंची. इस दौरान अक्षय कुमार से रवीना टंडन को लेकर सवाल हुआ कि उनमें पहले और आज में क्या फर्क आया है. इस पर मजाकिया अंदाज में अक्षय कुमार ने कहा कि पहले वो हीरोइन थी अब हीरोइन की मां है. साथ ही एक्टर ने रवीना के प्रोफेशनलिज्म की भी तारीफ की लेकिन ये एक लाइन ऐसी थी जिसने सभी को चौंका दिया.
इसी बीच रवीना टंडन ने अक्षय और सुनील संग कुछ फोटोज शेयर की हैं और 1994 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'मोहरा' को याद किया. तीनों को उस फिल्म में साथ देखा गया था. रवीना ने फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' से बिहाइंड द सीन फोटोज शेयर की. फोटो में रवीना बीच में खड़ी हैं और अक्षय-सुनील साइड में खड़े हैं. रवीना ने दोनों एक्टर के हाथ पकड़े हुए हैं. उन्होंने फिल्म मोहरा के एक फोटो से इसे रीक्रिएट किया है. रवीना ने फोटो के कैप्शन में लिखा, 'वेलकम टू द जंगल. वेलकम टू द फन एंड गोलमाल. सभी को कल के ट्रेलर लॉन्च के लिे ऑल द बेस्ट. मैं सभी को मिल करूंगी. लंदन से प्यार. ये पार्ट 2 का टाइटल हो सकता है.'
दरअसल, 'वेलकम टू द जंगल' के ट्रेलर लॉन्च में अक्षय से पूछा गया कि उन्होंने पहले भी रवीना के साथ काम किया और अब इतने साल बाद साथ में नजर आ रहे हैं. पहले और अब में क्या फर्क देखते हैं. तो अक्षय ने बड़े ही सीरियस होकर जवाब देना शुरू किया. रवीना की तारीफ करते हुए अक्षय ने कहा, 'रवीना बहुत ही हार्डवर्किंग और प्रोफेशनल हैं. इतने सालों में ये एक चीज हमेशा रही है.' फिर एक एक पुराना किस्सा शेयर करते हुए एक्टर कहते हैं, 'एक बार हम शूटिंग कर रहे थे और सनलाइट खत्म होने ही वाली थी. सनसेट होने में करीब 20-25 मिनट ही बचे थे और ग्रीम रूम काफी दूर था. रवीना को इस सीन के लिए ड्रेस चेंज करनी थी. ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा था लेकिन वह जनरेटर रूम में गईं और तुरंत ड्रेस चेंज कर बाहर आईं और हमने वो सीन पूरा किया. तो ये चीजें आज तक नहीं बदली.'
90 के दशक में अक्षय और रवीना की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर जोड़ियों में गिनी जाती थी. दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया. अक्षय कुमार और रवीना टंडन ने टोटल 7 फिल्मों में एक साथ काम किया है. जिनमें मोहरा, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, दावा, बारूद, कीमत, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, पुलिस फोर्स जैसी फिल्म शामिल हैं. 'वेलकम टू द जंगल' 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. इसमें अक्षय कुमार और रवीना टंडन के अलावा, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी और जैकलीन फर्नांडिस जैसे कई बड़े कलाकार शामिल है.