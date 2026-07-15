/बहुत हंसा लिया, अब हैवानियत शुरू... अपने नए पोस्ट में अक्षय कुमार ने दी चेतावनी; लिखा- ‘इस बार मजाक नहीं...’

मल्टीस्टारर कॉमेडी फिल्म ‘वेलकम टू जंगल’ के साथ बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाका करने के बाद, बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार अब अपनी अगली फिल्म की तैयारियों में जुट गए हैं. उनकी आने वाली फिल्म ‘हैवान’ एक धांसू एक्शन-क्राइम ड्रामा होने वाली है, जिसका डायरेक्शन दिग्गज फिल्ममेकर प्रियदर्शन कर रहे हैं. खास बात ये है कि फिल्म में अक्षय कुमार और सैफ अली खान करीब 18 साल बाद एक साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे.
उनके अलावा फिल्म में मोहनलाल, सैयामी खेर, श्रिया पिलगांवकर, बोमन ईरानी, शरीब हाशमी और राजपाल यादव जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे. वैसे तो फिल्म की कहानी को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि ये फिल्म मलयालम फिल्म ‘ओप्पम’ से इंस्पायर या उसका हिंदी रीमेक हो सकती है. फिल्म की कहानी एक अंधे मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट के इर्द-गिर्द घूमती है.
इसी बीच अक्षय ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नया पोस्ट शेयर किया है. उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर आते ही तेजी से वायरल हो गया है. इस पोस्ट में लिखा है, ‘बहुत हंसा लिया, अब कल से हैवानियत शुरू’. वहीं, इस पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘कल, रात 8 बजे और इस बार मजाक नहीं होगा’. उनके इस पोस्ट से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे बुद्धवार रात 8 बजे कोई बड़ा धमाका करने वाले हैं, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है.
इसके साथ ही फैंस इस फिल्म से उनके लुक का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो पता नहीं कब तक सामने आएगा. फिलहाल उनके फैंस उनके इस वायरल पोस्ट पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं. हर कोई उनकी इस नई फिल्म को लेकर बेहद एक्साइटेड नजर आ रहा है. इसके अलावा कुछ सामने आ रही खबरों के मुताबिक, इस फिल्म में अक्षय कुमार एक बेहद खूंखार और खतरनाक नेगटिव किरदार में नजर आ सकते हैं, जिससे फिल्म का रोमांच और बढ़ गया है.
वहीं, अगर उनकी रिलीज फिल्म ‘वेलकम टू जंगल’ की बात करें तो, अहमद खान ने डायरेशन में बनी इस फिल्म में 34 से 35 कलाकारों की टोली नजर आ रही है, जिनमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, जैकलीन फर्नांडिस, दिशा पाटनी, रवीना टंडन, जॉनी लीवर और राजपाल यादव शामिल हैं. लगभग 115 से 125 करोड़ में बनी इस फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर करीब 130 करोड़ भारत में और वर्ल्डवाइड लगभग 188 करोड़ कमा लिए हैं.