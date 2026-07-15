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बहुत हंसा लिया, अब हैवानियत शुरू... अपने नए पोस्ट में अक्षय कुमार ने दी चेतावनी; लिखा- ‘इस बार मजाक नहीं...’

Akshay Kumar Haiwaan Post: कॉमेडी फिल्म ‘वेलकम टू जंगल’ से बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई करने के बाद अक्षय कुमार अब अपनी अगली एक्शन-क्राइम फिल्म ‘हैवान’ में बिजी हो चुके हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस का ध्यान खींच रहा है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 15, 2026, 07:37 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 07:37 AM IST
बहुत हंसा लिया, अब हैवानियत शुरू... अपने नए पोस्ट में अक्षय कुमार ने दी चेतावनी; लिखा- ‘इस बार मजाक नहीं...’
Image Credit: Akshay Kumar Haiwaan Post Viral

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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