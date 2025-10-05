58 की उम्र में फिर से बाप बने अरबाज खान, शूरा ने दिया बेटी को जन्म, गुड न्यूज मिलते ही फार्म हाउस से रवाना बड़े पापा सलमान

58 साल की उम्र अरबाज खान के घर फिर से गुड न्यूज आई है. शूरा खान ने फिर से मां बन गई हैं. इस गुड न्यूज के बाद पूरा परिवार बेहद खुश है.हालांकि इन दोनों सितारों ने खबर लिखे जाने तक इस खुशखबरी का खुद एनाउंसमेट नहीं किया है.
Arbaaz Khan Shura Baby Girl: 58 साल की उम्र में अरबाज खान फिर से पिता बन गए हैं. एक्टर के घर बेबी गर्ल आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक शूरा खान ने बेटी को 5 अक्टूबर को मुंबई के पीडी हिंदुजा अस्पताल में जन्म दिया है. इस गुड न्यूज से पूरा परिवार बेहद खुश है.
अरबाज शूरा की दूसरी बीवी
अरबाज खान और शूरा की ये दूसरी शादी है. अरबाज ने इससे पहले मलाइका अरोड़ा से 1998 में शादी की थी. इसके बाद दोनों ने साल 2017 में तलाक ले लिया. जिसके बाद अरबाज ने कई साल बाद शूरा से शादी की. इन दोनों की शादी को डेढ़ साल हो चुका है और दोनों पेरेंट्स बन गए हैं. खास बात है कि अरबाज का मलाइका से एक बेटा भी है. जिसका नाम अरहान खान है.
कुछ दिन पहले ही हुआ बेबी शॉवर फंक्शन
शूरा खान का बेबी शॉवर फंक्शन खान परिवार ने कुछ दिन पहले ही सेलिब्रेट किया था. जिसमें शूरा पीले रंग का ऑफ शोल्डर लूज गाउन पहने नजर आई थीं. तो वहीं अरबाज बीवी शूरा से मैचिंग पीले रंग की शर्ट में दिखे थे. इस मौके पर बॉलीवुड से लेकर टेलीविजन के कई सितारे इन दोनों कपल को विश करने भी पहुंचे थे.
अरबाज से 25 साल छोटी हैं शूरा
शूरा खान और अरबाज खान की जब शादी हुई थी तो दोनों का उम्र का फासला लोगों के बीच काफी सुर्खियां बटोर रहा था. ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों के बीच उम्र का फासला 25 साल का है. शूरा अरबाज से उम्र में 25 साल छोटी हैं. हालांकि इस बारे में दोनों खुलकर कई बार बात कर चुके हैं. दोनों का कहना है कि प्यार के बीच उम्र कोई मैटर नहीं करती. शूरा और अरबाज की मुलाकात 'पटना शुक्ला' फिल्म के सेट पर हुई थी. तभी से दोनों को एक दूसरे को डेट करने लगे थे. शूरा प्रोफेशन से मेकअप आर्टिस्ट हैं.
