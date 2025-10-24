Advertisement
trendingNow12974125
Hindi Newsबॉलीवुड

'टीवी-फिल्मों को मिलाकर यूट्यूब तीन गुना ज्यादा देता है पैसे...'परमीत सेठी ब्लॉगिंग से कितना कमाते है?

Parmeet Sethi और अर्चना पूरन सिंह के ब्लॉग को फैंस खूब पसंद करते हैं. साथ ही अपने नए-नए ब्लॉग से ऐसे वीडियो शेयर करते है जिसमें जमकर व्यूज आते है.ऐसे में एक्टर ने यूट्यूब इनकम के बारे में बात की.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 24, 2025, 08:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

परमीत सेठी विद परिवार
परमीत सेठी विद परिवार

Parmeet Sethi on YouTube Blog Earning: अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी ने कुछ महीने पहले ही यूट्यूब ब्लॉग ओपन किया है. दोनों को चंद दिनों में सिल्वर बटन मिल गया और फॉलोअर्स 992K हो गए हैं. ऐसे में हाल ही में परमीत सेठी ने एक इंटरव्यू में कहा कि यूट्यूब फिल्मों और टेलीविजन के काम को मिलाकर तीन गुना ज्यादा पेमेंट करता है.

तीन गुना ज्यादा मिलता है पैसा

पिंकविला से बात करते हुए परमीत सेठी ने कहा- 'फिल्मों और टेलीविजन में काम करना संतोषजनक जरूर रहा है. लेकिन यट्यूब कहीं ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. अगर आप इसमें फुल टाइम वक्त देते है तो ये फिल्मों और टेलीविजन का दोनों का पैसा एक साथ आपको पे करेगा.हालांकि एक्टर ने ये भी कहा कि ब्लॉगिंग करने में कई चैलेंजेस भी होते हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

टीवी को रिप्लेस करने की कोशिश 

परमीत सेठी ने आगे कहा- 'ओटीटी प्लेटफॉर्म टीवी को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है. ऐसे में वो अपने स्टैंडर्ड को लगातार गिरा रहा है. इससे मुझे खुशी उतनी नहीं होती. लेकिन, इतना जरूर है कि एक्सेप्शन हर जगह है.जब परमीत से पूछा गया कि क्या धीरे-धीरे टेलीविजन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा.जवाब में एक्टर ने कहा- हो सकता है कि टीवी का प्रभाव कम हो जाए. सिर्फ न्यूज और लाइव स्पोर्ट्स को छोड़कर, क्योंकि ये दोनों कैटेगरी ओटीटी ने कवर नहीं की है.'

34 साल पुरानी माधुरी दीक्षित की वो खौफनाक फिल्म, जिसमें मर्डर से पहले आता है हीरोइन को सपना, दोबारा लौट रही रिकॉर्ड तोड़ू मूवी, ये है ट्विस्ट

 

'स्पेशल ऑप्स 2.0' में आए थे नजर

परमीत और अर्चना पूरन सिंह लगातार अपने परिवार से जुड़े वीडियो शेयर करते रहते हैं. साथ ही घर से जुड़ी छोटी छोटी बातों को फैंस के साथ शेयर करते है जिससे उन्हें ज्यादा प्यार मिलता है. काम की बात करें तो परमीत सेठी हाल ही में 'स्पेशल ऑप्स 2.0' में नजर आए थे. ये सीरीज जियो हॉस्टार पर स्ट्रीम हुई थी जिसे लोगों ने खूब प्यार दिया था.इस सीरीज में केके मेनन लीड रोल में है. सीरीज की कहानी स्पाई एजेंट की है. जो देश की बाहरी खतरों से रक्षा करने का काम करते हैं.

 

 

 

 

 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Parmeet SethiArchana Puran Singh

Trending news

'मेरी बहन को झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए किया...' डॉक्टर की आत्महत्या पर बोला भाई
Satara Doctor Suicide
'मेरी बहन को झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए किया...' डॉक्टर की आत्महत्या पर बोला भाई
गोमूत्र-गोबर से बनी खाद का कायल हुआ जर्मन, ग्रामीण महिलाओं के बीच पहुंचे राजदूत
Cow dunk
गोमूत्र-गोबर से बनी खाद का कायल हुआ जर्मन, ग्रामीण महिलाओं के बीच पहुंचे राजदूत
जिगरी दोस्त परिवार सहित हुआ हादसे का शिकार, आंखों देखी दास्तां सुन फट जाएगा कलेजा
Benglore
जिगरी दोस्त परिवार सहित हुआ हादसे का शिकार, आंखों देखी दास्तां सुन फट जाएगा कलेजा
मौत भी नहीं मिटा पाई मोहब्बत! दीवार में जिंदा चुनी गई प्रेमिका... मुगल बादशाह ने मकब
Mughal emperor
मौत भी नहीं मिटा पाई मोहब्बत! दीवार में जिंदा चुनी गई प्रेमिका... मुगल बादशाह ने मकब
राज्यसभा में बढ़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा, चुनाव में जीतीं 3 सीटें
jammu kashmir news
राज्यसभा में बढ़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा, चुनाव में जीतीं 3 सीटें
फिर से सक्रिय हुआ मौसम! अगले हफ्ते कई जगहों पर बरसात-चक्रवात के आसार; IMD का अलर्ट
weather update
फिर से सक्रिय हुआ मौसम! अगले हफ्ते कई जगहों पर बरसात-चक्रवात के आसार; IMD का अलर्ट
मराठी नहीं आती! उतरो बताती हूं क्या होती है बदतमीजी, कंटेंट क्रिएटर को मिली धमकी
Viral Video
मराठी नहीं आती! उतरो बताती हूं क्या होती है बदतमीजी, कंटेंट क्रिएटर को मिली धमकी
सुवेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, पुलिस अब दर्ज कर सकती है केस
suvendu adhikari
सुवेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, पुलिस अब दर्ज कर सकती है केस
'उसने मेरे साथ...',रूह कंपा देगा महिला डॉक्टर का सुसाइड नोट, SI पर लगाए ये आरोप
Maharashtra news
'उसने मेरे साथ...',रूह कंपा देगा महिला डॉक्टर का सुसाइड नोट, SI पर लगाए ये आरोप
प्राइवेट बसों की आग में क्यों नहीं बच पाते लोग? 30 सेकंड में बन जातीं 'मौत का चैंबर'
Bus Fire News in Hindi
प्राइवेट बसों की आग में क्यों नहीं बच पाते लोग? 30 सेकंड में बन जातीं 'मौत का चैंबर'