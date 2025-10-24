'टीवी-फिल्मों को मिलाकर यूट्यूब तीन गुना ज्यादा देता है पैसे...'परमीत सेठी ब्लॉगिंग से कितना कमाते है?

Parmeet Sethi और अर्चना पूरन सिंह के ब्लॉग को फैंस खूब पसंद करते हैं. साथ ही अपने नए-नए ब्लॉग से ऐसे वीडियो शेयर करते है जिसमें जमकर व्यूज आते है.ऐसे में एक्टर ने यूट्यूब इनकम के बारे में बात की.
Parmeet Sethi on YouTube Blog Earning: अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी ने कुछ महीने पहले ही यूट्यूब ब्लॉग ओपन किया है. दोनों को चंद दिनों में सिल्वर बटन मिल गया और फॉलोअर्स 992K हो गए हैं. ऐसे में हाल ही में परमीत सेठी ने एक इंटरव्यू में कहा कि यूट्यूब फिल्मों और टेलीविजन के काम को मिलाकर तीन गुना ज्यादा पेमेंट करता है.
तीन गुना ज्यादा मिलता है पैसा
पिंकविला से बात करते हुए परमीत सेठी ने कहा- 'फिल्मों और टेलीविजन में काम करना संतोषजनक जरूर रहा है. लेकिन यट्यूब कहीं ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. अगर आप इसमें फुल टाइम वक्त देते है तो ये फिल्मों और टेलीविजन का दोनों का पैसा एक साथ आपको पे करेगा.हालांकि एक्टर ने ये भी कहा कि ब्लॉगिंग करने में कई चैलेंजेस भी होते हैं.'
टीवी को रिप्लेस करने की कोशिश
परमीत सेठी ने आगे कहा- 'ओटीटी प्लेटफॉर्म टीवी को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है. ऐसे में वो अपने स्टैंडर्ड को लगातार गिरा रहा है. इससे मुझे खुशी उतनी नहीं होती. लेकिन, इतना जरूर है कि एक्सेप्शन हर जगह है.जब परमीत से पूछा गया कि क्या धीरे-धीरे टेलीविजन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा.जवाब में एक्टर ने कहा- हो सकता है कि टीवी का प्रभाव कम हो जाए. सिर्फ न्यूज और लाइव स्पोर्ट्स को छोड़कर, क्योंकि ये दोनों कैटेगरी ओटीटी ने कवर नहीं की है.'
'स्पेशल ऑप्स 2.0' में आए थे नजर
परमीत और अर्चना पूरन सिंह लगातार अपने परिवार से जुड़े वीडियो शेयर करते रहते हैं. साथ ही घर से जुड़ी छोटी छोटी बातों को फैंस के साथ शेयर करते है जिससे उन्हें ज्यादा प्यार मिलता है. काम की बात करें तो परमीत सेठी हाल ही में 'स्पेशल ऑप्स 2.0' में नजर आए थे. ये सीरीज जियो हॉस्टार पर स्ट्रीम हुई थी जिसे लोगों ने खूब प्यार दिया था.इस सीरीज में केके मेनन लीड रोल में है. सीरीज की कहानी स्पाई एजेंट की है. जो देश की बाहरी खतरों से रक्षा करने का काम करते हैं.
