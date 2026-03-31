‘मैं छोटा महसूस करता हूं...’ पढ़े-लिखे लोगों के सामने अक्षय कुमार को आती है शर्म! बोले- ‘मुझ जैसे को फॉलो मत करो...’

Akshay Kumar: इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड अपकमिंग हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘भूत बंगला’ को लेकर सुर्खियों में छाए अक्षय कुमार ने एक शो में अपनी पढ़ाई को लेकर दिल की बात शेयर की. उन्होंने बताया कि ज्यादा पढ़े-लिखे लोगों के सामने वो खुद को छोटा महसूस करते हैं. पत्नी ट्विंकल खन्ना की पढ़ाई और काम का भी जिक्र किया. बोले...
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Akshay Kumar on Educated People: बॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार ने हाल ही में एक शो के दौरान अपनी जिंदगी से जुड़ी एक दिलचस्प और सच्ची बात शेयर की. उन्होंने बताया कि जब वो ज्यादा पढ़े-लिखे लोगों के बीच होते हैं तो कभी-कभी वे खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं. शो में एक कंटेस्टेंट सोनाली से बात करते हुए अक्षय ने उनकी पढ़ाई और डिग्रियों की जमकर तारीफ की. इस दौरान उन्होंने अपने दिल की बात खुलकर रखी और बताया कि पढ़ाई को लेकर उनके मन में क्या चलता है.
अक्षय कुमार ने बातचीत के दौरान कहा, ‘कोई भी इंसान, खासकर मेरे जैसा जो ज्यादा पढ़ा-लिखा नहीं है, मैं कभी-कभी बहुत छोटा महसूस करता हूं आप जैसे लोगों के सामने’. उनकी इस बात में साफ झलक रहा था कि वो पढ़ाई को कितनी अहमियत देते हैं. उन्होंने ये भी माना कि आज के समय में एजुकेशन बहुत जरूरी है और जिन लोगों ने ज्यादा पढ़ाई की है, वो कहीं न कहीं आगे रहते हैं. उनकी बातें सुनकर वहां मौजूद लोग भी काफी इमोशनल हो गए. उन्होंने आगे कहा, ‘कभी-कभी मैं सोचता हूं मुझे पढ़ना चाहिए’.
उन्होंने आगे कहा, ‘अब महसूस होता है कि काश मैं पढ़ा होता’. लेकिन साथ ही उन्होंने एक सच्चाई और भी बताई. अक्षय ने कहा कि अब जब वो पढ़ना चाहते हैं, तब भी वो पढ़ नहीं पाते. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, ‘मुझे पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता, बस इतनी सी बात है’. उनकी इस बात पर वहां मौजूद लोग हंस भी पड़े, लेकिन इसमें एक सच्चाई भी छिपी थी. इस दौरान अक्षय ने अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी एक सक्सेसफुल राइटर हैं और कई किताबें लिख चुकी हैं.
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अक्षय ने कहा, ‘मेरी पत्नी राइटर है, वो किताबें लिखती है. एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार लिख चुकी है और अब एक और लिख रही है’. उन्होंने गर्व के साथ ये बात कही, लेकिन साथ में एक मजेदार खुलासा भी किया. अक्षय ने हंसते हुए कहा, ‘आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने एक भी किताब नहीं पढ़ी है’. उन्होंने बताया कि जब भी वो पढ़ने बैठते हैं तो कुछ अजीब सा होने लगता है. उन्होंने कहा, ‘जब भी मैं पढ़ने बैठता हूं, पता नहीं क्या होता है, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं’. उनकी ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े.
ये उनका मजाकिया अंदाज था, लेकिन इसके पीछे उनकी पढ़ाई से दूरी भी साफ नजर आई. बातचीत के दौरान अक्षय ने सोनाली से भी सवाल किया. उन्होंने कहा, ‘आप डिग्री लेते जा रहे हो, जाना कहां है’. इस पर सोनाली ने बहुत अच्छा जवाब दिया. उन्होंने कहा, ‘सर, इन डिग्रियों की वजह से ही मुझे यहां खड़े होने का मौका मिला है और आपसे दूसरी बार मिलने का भी मौका मिला है’. उनका जवाब सुनकर अक्षय भी काफी इंप्रेस हुए और उन्होंने उनकी सोच की तारीफ की. आखिर में अक्षय ने सभी को एक मैसेज भी दिया.
उन्होंने कहा, ‘मैं बस ये कहना चाहता हूं कि पढ़ो, पढ़ना बहुत जरूरी है. मुझ जैसे को फॉलो मत करो, सोनाली जैसे लोगों को फॉलो करो’. उन्होंने ये भी बताया कि वो अपने बच्चों को हमेशा पढ़ाई के लिए इंस्पायर करते हैं. साथ ही उन्होंने ये भी शेयर किया कि ट्विंकल खन्ना ने हाल ही में मास्टर्स पूरा किया है और अब पीएचडी करने की तैयारी कर रही हैं. अगर काम की बात करें तो, अक्षय कुमार 16 साल बाद डायरेक्टर प्रियदर्शन के साथ हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘भूत बंगला’ में नजर आने वाले हैं, जो 10 अप्रैल रिलीज होने वाली है.
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