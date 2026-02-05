Advertisement
trendingNow13099174
Hindi Newsबॉलीवुडगोविंदा की बीवी सुनीता का मास्टरस्ट्रोक, एकता कपूर की फिल्म से करेंगी डेब्यू! साइन की पहली मूवी

गोविंदा की बीवी सुनीता का मास्टरस्ट्रोक, एकता कपूर की फिल्म से करेंगी डेब्यू! साइन की पहली मूवी

Sunita Ahuja से जुड़ी बड़ी खबर है. गोविंदा के खिलाफ खूब बयानबाजी करके और लगातार सुर्खियों में रहकर आखिकार उनकी एंट्री फिल्मों में हो ही गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्होंने पहली डेब्यू फिल्म साइन कर ली है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Feb 05, 2026, 06:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गोविंदा, सुनीता और एकता कपूर
गोविंदा, सुनीता और एकता कपूर

Sunita Ahuja Bollywood Entry: गोविंदा से अपने रिश्तों की कड़वाहट का खुलासा और अफेयर को लेकर खुलकर बोलने की वजह से सुनीता आहूजा लगातार सुर्खियों में हैं. इस बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि सुनीता जल्द ही बॉलीवुड में एंट्री करने वाली है. यहां तक कि डेब्यू फिल्म भी साइन कर ली है. कहा जा रहा है कि सुनीता ने बालाजी मोशन पिक्चर्स बैनर तले अपनी पहली मूवी साइन कर ली है.

एकता कपूर की फिल्में आएंगी नजर

इंडिया टुडे के सूत्रों की मानें तो एकता कपूर के बालाजी मोशन पिक्चर्स के तले सुनीता ने फिल्म साइन कर ली. इस मूवी का टाइटल अभी फाइनल नहीं हुआ है. कहा जा रहा है कि इसमें सुनीता का रोल अहम होगा. 58 साल की सुनीता को करीबन 20 दिन शूट करना होगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

सुनीता के आरोपों पर गोविंदा का जवाब

दरअसल, सुनीता बीते साल से अपने और गोविंदा के रिश्तों की वजह से लगातार सुर्खियों में हैं. सुनीता ने खुलेआम गोविंदा पर कई आरोप लगाए. यहां तक कि तलाक की खबरें भी आईं. हालांकि सुनीता की बयानबाजी के बीच गोविंदा ने हमेशा चुप्पी साधी. लेकिन, कुछ दिन पहले ही चीची ने सुनीता के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है. सुनीता को इस बारे में पता भी नहीं है कि उसे ओपनिंग बैट्समैन की तरह फील्ड में मेरे खिलाफ उतारा गया है.

गोविंदा पर देर रात अज्ञात लोगों ने किया हमला, उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थी सिक्योरिटी, लगातार मिल रही धमकियां

सुनीता ने खोला यूट्यूब ब्लॉग
गोविंदा के खिलाफ बयानाजी करने के दौरान सुनीता ने अपना यूट्यूब ब्लॉग भी ओपन किया था. जिसमें सुनीता बातों ही बातों में मंदिर के बाहर बैठकर रोती बिलखती दिखाई दी थीं. सुनीता का ये ब्लॉग काफी वायरल हुआ था.आपको बता दें, सुनीता और गोविंदा के दो बच्चे हैं. हर्षवर्धन और टीना. टीना फिल्मों में एंट्री लेकर फ्लॉप हो चुकी हैं तो वही बेटा जल्द ही डेब्यू करने वाला है.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Sunita AhujaEkta Kapoor

Trending news

'जिनकी सरकार शराब में डूब गई...', राज्यसभा में PM मोदी का AAP पर जोरदार हमला
PM Modi
'जिनकी सरकार शराब में डूब गई...', राज्यसभा में PM मोदी का AAP पर जोरदार हमला
'आप बैठकर नारा लगाइए…'; पीएम मोदी ने राज्यसभा में खरगे की क्यों ली चुटकी; VIDEO
PM Modi
'आप बैठकर नारा लगाइए…'; पीएम मोदी ने राज्यसभा में खरगे की क्यों ली चुटकी; VIDEO
'विश्व की चुनौतियां का समाधान देने वाला देश बना है भारत', राज्यसभा में बोले पीएम
PM Modi speech
'विश्व की चुनौतियां का समाधान देने वाला देश बना है भारत', राज्यसभा में बोले पीएम
घाटी में तेज हुई स्टेटहुड की मांग? सैफुल्लाह मीर के बयान को बारामूला MLA का समर्थ
Kashmir Politics
घाटी में तेज हुई स्टेटहुड की मांग? सैफुल्लाह मीर के बयान को बारामूला MLA का समर्थ
मेघालय में दर्दनाक हादसा... कोयला खदान में भीषण धमाके से 10 मजदूरों की मौत
Meghalaya News
मेघालय में दर्दनाक हादसा... कोयला खदान में भीषण धमाके से 10 मजदूरों की मौत
'पीएम मोदी के साथ कुछ भी हो सकता था', लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बड़ा खुलासा
PM Modi
'पीएम मोदी के साथ कुछ भी हो सकता था', लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बड़ा खुलासा
पश्चिम बंगाल में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, किसी पार्टी से नहीं होगा गठबंधन
West bengal elections
पश्चिम बंगाल में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, किसी पार्टी से नहीं होगा गठबंधन
राहुल गांधी को जेपी नड्डा ने कहा ‘अबोध बालक’, भड़क गईं प्रियंका गांधी, क्या बोलीं?
Rahul Gandhi
राहुल गांधी को जेपी नड्डा ने कहा ‘अबोध बालक’, भड़क गईं प्रियंका गांधी, क्या बोलीं?
'कहां रुकना है, कहां जाना है...' जाम ने बढ़ाई मुसीबत, यात्रियों ने उतारा गुस्सा
Maharashtra news
'कहां रुकना है, कहां जाना है...' जाम ने बढ़ाई मुसीबत, यात्रियों ने उतारा गुस्सा
रेवंत रेड्डी पर भड़के BRS लीडर, चंद्रशेखर राव को क्या बोल गए थे तेलंगाना सीएम?
Telangana NEWS
रेवंत रेड्डी पर भड़के BRS लीडर, चंद्रशेखर राव को क्या बोल गए थे तेलंगाना सीएम?