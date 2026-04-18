3 बार मौत को करीब से देख चुके हैं अक्षय कुमार... एक गलती और खत्म हो जाता सब कुछ! शूटिंग के दौरान हुए जानलेवा हादसे

Akshay Kumar Dangerous Stunts: अक्षय कुमार को बॉलीवुड में एक ऐसे एक्टर के तौर पर जाना जाता है जो अपने स्टंट खुद करना पसंद करते हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ही एक्शन फिल्मों से की थी और आज भी वही अंदाज बरकरार है. यही वजह है कि फैंस उन्हें रियल एक्शन हीरो मानते हैं. लेकिन कई बार ये शौक उनके लिए खतरे से खाली नहीं रहा. हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि शूटिंग के दौरान तीन बार ऐसे मौके आए जब उनकी जान जाते-जाते बची.

इन दिनों अपनी हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘भूत बंगला’ में नजर आ रहे अक्षय कुमार ने बताया कि वो आज भी ज्यादातर स्टंट खुद ही करते हैं और बॉडी डबल का सहारा कम लेते हैं. इसी वजह से कई बार हालात काफी मुश्किल हो जाते हैं. उन्होंने तीन फिल्मों के दौरान हुए खतरनाक हादसों को याद करते हुए कहा कि कुछ पल ऐसे थे जब उन्हें लगा कि अब बचना मुश्किल है. एक बार तो हालत ऐसी हो गई थी कि उनका आधा शरीर तक कट सकता था, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया.

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‘सैनिक’ फिल्म के दौरान हुआ खतरनाक हादसा

सबसे पहले अक्षय ने अपनी फिल्म ‘सैनिक’ से जुड़ा एक पुराना किस्सा बताया. ये फिल्म साल 1993 में रिलीज हुई थी. उन्होंने बताया कि एक सीन में उन्हें एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक एक तार के सहारे जाना था. शुरू में उन्हें लगा कि ये काम बहुत आसान होगा और वे इसे आराम से कर लेंगे. लेकिन जब वे बीच में पहुंचे तो उनके हाथ थकने लगे. उनका बैलेंस भी बिगड़ गया. हालत ऐसी हो गई कि वे नीचे गिरते-गिरते बचे. उस समय उन्हें सच में लगा कि अब वे गिर ही जाएंगे.

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‘इंटरनेशनल खिलाड़ी’ में बाल-बाल बचे अक्षय

दूसरा खतरनाक हादसा फिल्म ‘इंटरनेशनल खिलाड़ी’ की शूटिंग के दौरान हुआ था. अक्षय ने बताया कि इस सीन में वो एक बोट से लटक रहे थे और सामने से एक कैटामरैन बहुत तेज स्पीड में उनकी तरफ आ रहा था. प्लान ये था कि उनकी बोट सही टाइम पर उस कैटामरैन के बीच से निकल जाएगी. लेकिन अगर टाइमिंग जरा सी भी ऊपर-नीचे हो जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था. अक्षय ने कहा कि उस दिन अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती तो उनका आधा शरीर कट सकता था.

‘खिलाड़ी 786’ में हेलीकॉप्टर स्टंट पड़ा भारी

तीसरा किस्सा फिल्म ‘खिलाड़ी 786’ का है. इस फिल्म के एक सीन में अक्षय को हेलीकॉप्टर से सीधे हॉट एयर बैलून पर उतरना था. ये स्टंट दिखने में जितना शानदार था, उतना ही खतरनाक भी था. इसमें जरा सी गलती उनकी जान के लिए खतरा बन सकती थी. अक्षय ने खुद बताया कि जब वे ये स्टंट कर रहे थे, उस समय हवा का बैलेंस सही नहीं था. इससे उनका कंट्रोल बिगड़ सकता था. उन्होंने कहा कि उस पल उनकी जान सच में खतरे में आ गई थी, लेकिन आखिर में सब ठीक हो गया.

पत्नी ट्विंकल खन्ना का कैसा होता है रिएक्शन

जब अक्षय कुमार से पूछा गया कि वो आज भी इतने खतरनाक स्टंट क्यों करते हैं और क्या उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना उन्हें मना नहीं करतीं, तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया. अक्षय ने कहा कि अब ट्विंकल को इन सब चीजों की आदत हो चुकी है. उन्होंने बताया कि पहले उन्हें बहुत डर लगता था और वो काफी परेशान रहती थीं. लेकिन समय के साथ उन्होंने समझ लिया कि ये उनके काम का जरूरी हिस्सा है. हालांकि, आज भी वो उनकी सेफ्टी को लेकर चिंता जरूर करती हैं.

‘भूत बंगला’ को लेकर चर्चा में अक्षय कुमार

इन दिनों अक्षय कुमार अपनी नई फिल्म ‘भूत बंगला’ को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इसे मिला जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म में उनके साथ वामिका गब्बी, राजपाल यादव, मिथिला पालकर और परेश रावल नजर आ रहे हैं. दर्शकों को इसका कॉमिक और हॉरर अंदाज काफी पसंद आ रहा है, लेकिन आगे बॉक्स ऑफिस पर इसका सफर कैसा रहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा. फिलहाल फिल्म को लेकर लोगों में अच्छी चर्चा भी हो रही है.