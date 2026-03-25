‘भूत बंगला’ में 58 साल के अक्षय कुमार 26 साल छोटी वामिका से फरमा रहे इश्क, ट्रोलिंग पर बोले- ‘उम्र का फर्क लोगों को खटकता है...’

Akshay Kumar Wamiqa Gabbi Bhooth Bangla: बॉलीवुड में बड़े उम्र के हीरो और कम उम्र की हीरोइन के बीच रोमांस को लेकर बहस काफी समय से चलती आ रही है. पिछले साल ट्विंकल खन्ना और काजोल ने अपने शो ‘Two Much’ में सलमान खान और आमिर खान से इस ट्रेंड पर सवाल किया था. दोनों सुपरस्टार्स ने इसे फिल्मों की जरूरत और नई जोड़ी बनाने की बात कहकर सही ठहराया. वहीं, ट्विंकल और काजोल को लगा कि वे इस मुद्दे पर सीधे जवाब देने से बच रहे हैं.

अब इसी मुद्दे पर अक्षय कुमार ने भी अपनी राय दी. अपने हालिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा, ‘तो क्या है? हमने पहले कभी देखा नहीं है क्या? हॉलीवुड में भी ऐसा होता है. कई बार ये स्क्रिप्ट की डिमांड होती है. असल जिंदगी में भी लोग अपने से बड़े या छोटे पार्टनर से शादी करते हैं’. उनकी आने वाली फिल्म ‘भूत बंगला’ में 58 साल के अक्षय, 32 साल की वामिका गब्बी के साथ रोमांस करते नजर आएंगे. ये पहली बार है जब दोनों बड़े पर्दे पर साथ नजर आने वाले हैं और फैंस काफी एक्साइटेड हैं.

वामिका संग उम्र के अंतर पर बोले अक्षय

वहीं, फिल्म के डायरेक्टर प्रियदर्शन का मानना है कि एक्टर्स को उनकी असली उम्र से नहीं, बल्कि स्क्रीन एज से देखना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘एमजीआर और एनटीआर जैसे दिग्गज भी कहते थे कि असली उम्र और स्क्रीन पर दिखने वाली उम्र में फर्क होता है. लोग आपको आपकी स्क्रीन एज के हिसाब से अपनाते हैं. मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखती’. प्रियदर्शन आगे कहते हैं, ‘शूटिंग के दौरान कभी-कभी जोड़ी सही नहीं लगती, लेकिन उसकी वजह उम्र नहीं होता’.

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अक्षय ने जमकर की वामिका की तारीफ

उन्होंने आगे कहा, ‘जब मैं अक्षय या तब्बू के साथ काम करता हूं, तो मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं होता और जब दर्शक फिल्म देखते हैं, तो उन्हें भी ये बात खटकती नहीं है. इसकी वजह उनके किरदार और स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी होती है’. साथ ही अक्षय ने वामिका की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने उनसे भी काफी कुछ सीखा है. उन्होंने बताया, ‘मैं पहली बार वामिका से ‘भूत बंगला’ के सेट पर मिला. वे अपने सीन को बार-बार पढ़ती और रिहर्सल करती हैं. काफी सीरियस होकर काम करती हैं’.

10 अप्रैल को रिलीज होगी ‘भूत बंगला’

उन्होंने आगे कहा, ‘तब्बू उनसे भी ज्यादा गंभीर हैं. वहीं विद्या बालन, जिनके साथ मैं अनीस बज्मी की फिल्म में काम कर रहा हूं, वो थोड़ा फ्री स्टाइल में काम करती हैं’. उन्होंने आगे कहा, ‘वो इतनी सीरियस नहीं रहतीं. पता ही नहीं चलता कब उन्होंने अपना सीन पूरा कर लिया. मैं हर कलाकार के काम करने के तरीके से कुछ न कुछ सीखता हूं. खासकर जब नए कलाकार के साथ काम करता हूं, तो उन्हें ध्यान से देखता हूं ताकि उनका स्टाइल समझ सकूं’. बता दें, ये फिल्म 10 अप्रैल, 2026 को रिलीज होगी.