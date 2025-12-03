'हम भाटियाज का एक सिंपल फंडा है...' 'इक्कीस' से डेब्यू कर रहीं अक्षय कुमार की भांजी सिमर, लिखा प्यार वाला पोस्ट

Akshay Kumar ने डेब्यू से पहले अपनी भांजी सिमर भाटिया के लिए प्यार भरा पोस्ट लिखा है. इस पोस्ट में खिलाड़ी कुमार ने सिमर की जमकर तारीफ की और उन्हें अपना स्टार बताया.
Akshay Kumar on Niece Simar Bhatia Debut: बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार इन दिनों काफी खुश हैं. हो भी क्यों ना...उनकी बहन की बेटी सिमर भाटिया अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा के साथ बॉलीवुड में कदम रखने को एकदम तैयार है. फिल्म 'इक्कीस' का नया पोस्टर सिमर का शेयर करते हुए मामा अक्षय कुमार ने अपनी भांजी के लिए प्यार भरा पोस्ट लिखा है जो लोगों का ध्यान खींच रहा है.
अक्षय कुमार का भांजी के लिए पोस्ट
अक्षय कुमार ने लिखा- 'तुम्हारे छोटे से हाथ को पकड़ते हुए और अब तुम्हें फिल्मों में कदम रखते हुए देख...ये दुनिया सही में एक फुल सर्कल है. सिमर मैंने तुम्हें एक छोटी सी शर्मीली बच्ची जो अपनी मॉम के पीछे छिप जाया करती थी से एक ऐसी आत्म विश्वास से भरी लड़की के रूप में अब देखा है जो कैमरे को ऐसे फेस कर रही है मानों इसी से कई साल से जुड़ी हो.'
हम भाटियाज का एक सिंपल फंडा है...
इसके साथ ही एक्टर ने लिखा- 'सफर मुश्किल है लेकिन, मैं तुम्हें जानता हूं तुम शानदार तरीके से कर लोगी. वो भी उसी चमक, ईमानदारी, जिन और मेहनत के साथ जो कि हम लोगों के परिवार में बसा हुआ है.हम भाटियाज का एक सिंपल फंडा है. काम करो...दिल से करो और फिर यूनीवर्स का मैजिक देखो. मुझे तुम पर गर्व है बेटा...दुनिया सिमर भाटिया से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रही है. लेकिन, मेरे लिए तो तुम हमेशा ही स्टार रही हो. जाओ शाइन करो..जय महादेव.'
कब रिलीज होगी 'इक्कीस'?
'इक्कीस' फिल्म की बात करें तो ये बायोग्राफिकल वार ड्रामा फिल्म है जो कि परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल की लाइफ पर बेस्ड है.जिनके बलिदान की सच्ची कहानी दिखाई गई है. फिल्म में अगस्तय नंदा ने अरुण का रोल निभाया है. जबकि सिमर अगस्तय की प्रेमिका के किरदार निभाती नजर आएंगी. इस फिल्म का निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है. ये मूवी थिएटर में 25 दिसंबर, 2025 को रिलीज होगी.
