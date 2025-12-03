Advertisement
trendingNow13027976
Hindi Newsबॉलीवुड

'हम भाटियाज का एक सिंपल फंडा है...' 'इक्कीस' से डेब्यू कर रहीं अक्षय कुमार की भांजी सिमर, लिखा प्यार वाला पोस्ट

Akshay Kumar ने डेब्यू से पहले अपनी भांजी सिमर भाटिया के लिए प्यार भरा पोस्ट लिखा है. इस पोस्ट में खिलाड़ी कुमार ने सिमर की जमकर तारीफ की और उन्हें अपना स्टार बताया.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 03, 2025, 08:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अक्षय कुमार और सिमर भाटिया
अक्षय कुमार और सिमर भाटिया

Akshay Kumar on Niece Simar Bhatia Debut: बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार इन दिनों काफी खुश हैं. हो भी क्यों ना...उनकी बहन की बेटी सिमर भाटिया अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा के साथ बॉलीवुड में कदम रखने को एकदम तैयार है. फिल्म 'इक्कीस' का नया पोस्टर सिमर का शेयर करते हुए मामा अक्षय कुमार ने अपनी भांजी के लिए प्यार भरा पोस्ट लिखा है जो लोगों का ध्यान खींच रहा है.

अक्षय कुमार का भांजी के लिए पोस्ट

अक्षय कुमार ने लिखा- 'तुम्हारे छोटे से हाथ को पकड़ते हुए और अब तुम्हें फिल्मों में कदम रखते हुए देख...ये दुनिया सही में एक फुल सर्कल है. सिमर मैंने तुम्हें एक छोटी सी शर्मीली बच्ची जो अपनी मॉम के पीछे छिप जाया करती थी से एक ऐसी आत्म विश्वास से भरी लड़की के रूप में अब देखा है जो कैमरे को ऐसे फेस कर रही है मानों इसी से कई साल से जुड़ी हो.'

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Akshay Kumar (@akshaykumar)

हम भाटियाज का एक सिंपल फंडा है...

इसके साथ ही एक्टर ने लिखा- 'सफर मुश्किल है लेकिन, मैं तुम्हें जानता हूं तुम शानदार तरीके से कर लोगी. वो भी उसी चमक, ईमानदारी, जिन और मेहनत के साथ जो कि हम लोगों के परिवार में बसा हुआ है.हम भाटियाज का एक सिंपल फंडा है. काम करो...दिल से करो और फिर यूनीवर्स का मैजिक देखो. मुझे तुम पर गर्व है बेटा...दुनिया सिमर भाटिया से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रही है. लेकिन, मेरे लिए तो तुम हमेशा ही स्टार रही हो. जाओ शाइन करो..जय महादेव.'

51 साल पुरानी वो फिल्म, जिस पर इस सुपरस्टार ने लगाया था मोटा पैसा, हिट होते-होते कहलाई डिजास्टर

 

कब रिलीज होगी 'इक्कीस'?

'इक्कीस' फिल्म की बात करें तो ये बायोग्राफिकल वार ड्रामा फिल्म है जो कि परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल की लाइफ पर बेस्ड है.जिनके बलिदान  की सच्ची कहानी दिखाई गई है. फिल्म में अगस्तय नंदा ने अरुण का रोल निभाया है. जबकि सिमर अगस्तय की प्रेमिका के किरदार निभाती नजर आएंगी. इस फिल्म का निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है. ये मूवी थिएटर में 25 दिसंबर, 2025 को रिलीज होगी.
 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Akshay KumarSimar Bhatia

Trending news

एयरपोर्ट के रनवे पर मस्जिद, राज्यसभा में BJP नेता ने उठाए सवाल, क्या बोली मोदी सरकार
Kolkata Airport
एयरपोर्ट के रनवे पर मस्जिद, राज्यसभा में BJP नेता ने उठाए सवाल, क्या बोली मोदी सरकार
हज़रतबल और आस-पास काले भालू की दहशत, 10 दिन से दौड़ रही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम
Jammu Kashmir
हज़रतबल और आस-पास काले भालू की दहशत, 10 दिन से दौड़ रही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम
समझौते, बैठकें और डिनर डिप्लोमैसी...30 घंटे के भारत दौरे पर क्या-क्या करेंगे पुतिन?
putin india visit
समझौते, बैठकें और डिनर डिप्लोमैसी...30 घंटे के भारत दौरे पर क्या-क्या करेंगे पुतिन?
प्राइमरी टीचर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अब नहीं जाएगी नौकरी; कलकत्ता HC का फैसला
West Bengal news
प्राइमरी टीचर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अब नहीं जाएगी नौकरी; कलकत्ता HC का फैसला
दिल्ली उपचुनाव ने दिखाया जनमत, AAP नेता बोले- आम आदमी पार्टी पर बढा जनता का भरोसा
aap
दिल्ली उपचुनाव ने दिखाया जनमत, AAP नेता बोले- आम आदमी पार्टी पर बढा जनता का भरोसा
नेवी डे सेलिब्रेशन पर दिखेगी भारत की ताकत, हिंद का पराक्रम देख फट जाएगी PAK की छाती
Navy Day
नेवी डे सेलिब्रेशन पर दिखेगी भारत की ताकत, हिंद का पराक्रम देख फट जाएगी PAK की छाती
सभी को 'जिहाद' सिखाया जाना चाहिए...इमरान मसूद ने किया मौलाना मदनी के बयान का समर्थन
Mahmood Madani
सभी को 'जिहाद' सिखाया जाना चाहिए...इमरान मसूद ने किया मौलाना मदनी के बयान का समर्थन
वैष्णो देवी कॉलेज में 'मुस्लिम आरक्षण' पर हंगामा, CM बोले- नियम तो आपको मानने होंगे
vaishno devi medical college
वैष्णो देवी कॉलेज में 'मुस्लिम आरक्षण' पर हंगामा, CM बोले- नियम तो आपको मानने होंगे
एक AI क्लिप और कांग्रेस ने कर दी 2014 वाली भूल? PM मोदी के चाय वाले वीडियो से बवाल
AI Video Controversy
एक AI क्लिप और कांग्रेस ने कर दी 2014 वाली भूल? PM मोदी के चाय वाले वीडियो से बवाल
ऐसा क्या हुआ, जिस बांग्लादेशी महिला को देश से निकाला उसे फिर वापस लाएगी भारत सरकार
Supreme Court News
ऐसा क्या हुआ, जिस बांग्लादेशी महिला को देश से निकाला उसे फिर वापस लाएगी भारत सरकार