Add Zee Business As A Preferred Source
App

‘किशोर कुमार की बायोपिक नहीं बननी चाहिए...’ आखिर क्यों बेटे अमित कुमार ने दिया इतना बड़ा बयान? सुनकर रह गए सब हैरान

Kishore Kumar Biopic Big Update: भारतीय सिनेमा के लेजेंड किशोर कुमार की बायोपिक को लेकर उनके बेटे अमित कुमार ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है. अमित कुमार का मानना है कि उनके पिता की बायोपिक नहीं बननी चाहिए. उनके इस बयान ने हर किसी को हैरान कर दिया. चलिए बताते हैं आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा?

Written ByVandana Saini
Published: Jul 17, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 08:47 AM IST
‘किशोर कुमार की बायोपिक नहीं बननी चाहिए...’ आखिर क्यों बेटे अमित कुमार ने दिया इतना बड़ा बयान? सुनकर रह गए सब हैरान
Image Credit: Kishore Kumar Biopic Big UpdateSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
‘किशोर कुमार की बायोपिक नहीं बननी चाहिए...’ क्यों बेटे अमित ने दिया इतना बड़ा बयान?
Kishore Kumar54 min ago
2
Noida Sector-13754 min ago
3
blood test service59 min ago
4
Gold rate1 hr ago
5
whirl meaning1 hr ago