‘किशोर कुमार की बायोपिक नहीं बननी चाहिए...’ आखिर क्यों बेटे अमित कुमार ने दिया इतना बड़ा बयान? सुनकर रह गए सब हैरान

भारतीय सिनेमा में किशोर कुमार सिर्फ एक लीजेंडरी सिंगर नहीं, बल्कि एक बेहतरीन और कमाल के अभिनेता भी थे. उनकी आवाज, अभिनय और शरारती अंदाज आज भी हर उम्र के लोगों के दिलों में बसा हुआ है. यही वजह है कि पिछले लंबे समय से उनके जीवन पर एक शानदार बायोपिक फिल्म बनाने की चर्चाएं चल रही हैं. फैंस भी बड़े पर्दे पर उनकी जिंदगी की कहानी देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले पर उनके बेटे अमित कुमार का एक नया बयान सामने आया है.
डायरेक्टर अनुराग बासु काफी समय से किशोर कुमार की बायोपिक बनाने का प्लान कर रहे हैं. पहले ऐसी खबरें थीं कि पर्दे पर किशोर कुमार का लीड रोल रणबीर कपूर निभाएंगे. हालांकि, अपनी अपकमिंग फिल्म ‘रामायण’ में बिजी होने के चलते रणबीर ने इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ पीछे खींच लिए. इस बात की जानकारी खुद डायरेक्टर अनुराग बासु ने दी थी. अब किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार ने एक ऐसा बयान दे दिया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया और सबसे जानना चाहते हैं क्यों?
फिल्मफेयर के साथ अपने हालिया इंटरव्यू में अमित कुमार ने अपने और अपने पिता के जीवन से जुड़ी कई पुरानी यादें साझा कीं. जब उनसे किशोर कुमार की बायोपिक के बारे में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया. अमित ने बताया कि उनके बच्चे अपने दादा किशोर कुमार को उनकी पुरानी फिल्मों के जरिए ही पहचानते हैं. उन्होंने हमेशा अपने बच्चों से कहा है कि किशोर कुमार को सिर्फ एक सिंगर के तौर पर सुनने के बजाय उन्हें एक बेहतरीन एक्टर के तौर पर भी देखना चाहिए.
इसके बाद अमित कुमार ने बातचीत में कहा, ‘उनकी बायोपिक कभी नहीं बनी’. उनकी ये बात सुनकर होस्ट ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए पूछा, ‘आखिर किशोर कुमार की बायोपिक योजना के साथ क्या हुआ?’. इसके जवाब में अमित ने कहा, ‘अगर मैं अपने दिल की बात कहूं, तो मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे पिता की बायोपिक कभी भी बने’. उन्होंने इसके पीछे की मेन वजह बताते हुए कहा कि ऑडियंस के तौर पर उन्हें लगता है कि कोई भी दूसरा कलाकार पर्दे पर उनके पिता का रोल ठीक से नहीं निभा सकता.
अमित कुमार ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, ‘अगर भविष्य में कभी ऐसा हुआ और उनकी बायोपिक बनी, तो ये फिल्म मेकर्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी’. उन्होंने कहा कि किशोर कुमार जैसी महान शख्सियत को पूरी तरह समझना और उसे पर्दे पर दिखाना बेहद मुश्किल काम है. फिल्म में आपको उनकी जिंदगी के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को ईमानदारी से दिखाना होगा. जब होस्ट ने उनसे पूछा, ‘जो लोग इस फिल्म से जुड़े हैं उनका क्या होगा?’, तो अमित ने कहा, ‘फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ बातें चल रही हैं’.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2012 की ब्लॉकबस्टर फिल्म फिल्म ‘बर्फी’ की जबरदस्त सक्सेस क बाद से ही डायरेक्टर अनुराग बासु और एक्टर रणबीर कपूर मिलकर किशोर कुमार की जिंदगी पर फिल्म बनाना चाहते थे. हालांकि, किसी न किसी वजह से ये फिल्म लगातार आगे टलती जा रही है. अब अमित कुमार के इस नए बयान के बाद ऐसा लगता है कि फैंस को किशोर कुमार की कहानी बड़े पर्दे पर देखने के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है या शायद ये फिल्म कभी बन ही न पाए.