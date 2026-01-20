Advertisement
trendingNow13080566
Hindi Newsबॉलीवुडअक्षय कुमार के काफ‍िले की कार के एक्सीडेंट का मामला, बाल-बाल बचे थे मिस्टर खिलाड़ी; अब हिरासत में मर्सिडीज ड्राइवर

अक्षय कुमार के काफ‍िले की कार के एक्सीडेंट का मामला, बाल-बाल बचे थे 'मिस्टर खिलाड़ी'; अब हिरासत में मर्सिडीज ड्राइवर

मुंबई के जुहू इलाके में सोमवार रात बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार के काफिले में शामिल एक सिक्योरिटी वैन सड़क हादसे का शिकार हो गई. अक्षय और उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना एयरपोर्ट से घर लौट रहे थे, इस दौरान यह हादसा हुआ.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 20, 2026, 03:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अक्षय कुमार के काफ‍िले की कार के एक्सीडेंट का मामला, बाल-बाल बचे थे 'मिस्टर खिलाड़ी'; अब हिरासत में मर्सिडीज ड्राइवर

मुंबई के जुहू इलाके में सोमवार रात बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार के काफिले में शामिल एक सिक्योरिटी वैन सड़क हादसे का शिकार हो गई. अक्षय और उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना एयरपोर्ट से घर लौट रहे थे, इस दौरान यह हादसा हुआ. गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन इस हादसे की चपेट में आए ऑटो रिक्शा चालक और उसके साथ बैठे एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए.  

जुहू पुलिस ने इस मामले में मर्सिडीज चालक राधेश्याम राय के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में लिया और बीएनएस की धारा के तहत केस दर्ज किया है.

अक्षय कुमार के काफ‍िले की कार को मर्सिडीज ने मारी थी टक्कर

Add Zee News as a Preferred Source

हादसा तब हुआ जब तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने अक्षय कुमार की सिक्योरिटी इनोवा को टक्कर मार दी. इनोवा आगे बढ़ते हुए एक ऑटो रिक्शा से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो पलट गया और चालक व यात्री इसके नीचे फंस गए. स्थानीय लोग और सिक्योरिटी टीम ने तुरंत मदद की और घायलों को बाहर निकाला. घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया. ऑटो चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है.

ऑटो चालक के भाई मोहम्मद समीर ने बताया कि रात करीब 8 से 8.30 बजे उनका भाई रिक्शा चला रहा था. पीछे इनोवा और मर्सिडीज चल रही थीं. मर्सिडीज ने इनोवा को टक्कर मारी, जिससे इनोवा सीधे ऑटो से जा टकराई. उनका भाई और यात्री रिक्शा के नीचे फंस गए, और पूरा रिक्शा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. उन्होंने अक्षय कुमार से गुहार लगाई कि उनके भाई का सही इलाज हो और रिक्शा के नुकसान का मुआवजा दिया जाए.

जुहू पुलिस ने इस मामले में मर्सिडीज चालक राधेश्याम राय के खिलाफ बीएनएस की धारा 281, 125(ए), और 125(बी) के तहत मामला दर्ज किया. पुलिस के अनुसार, यह दुर्घटना चालक की लापरवाही के कारण हुई थी. 125(ए) और 125(बी) धाराएं आमतौर पर ऐसे मामलों में लागू होती हैं जहां वाहन चलाते समय सुरक्षा नियमों की अवहेलना की जाती है और इसके परिणामस्वरूप दूसरों को नुकसान होता है. धारा 281 तब लगती है जब कोई व्यक्ति सड़क पर लापरवाही से या तेजी से वाहन चलाता है और इससे किसी की जान को खतरा हो या चोट लगने की संभावना हो. इसकी सजा छह महीने तक जेल, या 1,000 रुपए तक जुर्माना, या दोनों हो सकती है.

ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज

वहीं बीएनएस धारा 125 उन मामलों में लागू होती है जब किसी की लापरवाही से दूसरों की जान या सुरक्षा खतरे में पड़ती है. इसमें दो हिस्से हैं: 125(ए) अगर चोट लगी है तो छह महीने जेल या 5,000 रुपए जुर्माना, और 125(बी) गंभीर चोट पर तीन साल जेल या 10,000 रुपये जुर्माना. 281 मुख्य रूप से सड़क पर लापरवाही पर केंद्रित है, जबकि 125 लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली हर लापरवाही पर लागू होती है.

अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने इस पूरे मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Akshay Kumar

Trending news

जब गुजरात में मोदी को रात में रुकने से कर दिया गया मना! धंधुका का वो रोमांचक किस्सा
Dhandhuka
जब गुजरात में मोदी को रात में रुकने से कर दिया गया मना! धंधुका का वो रोमांचक किस्सा
आतंकियों की साजिश नाकाम, श्रीनगर हाईवे से IED बरामद; सुरक्षाबलों ने किया डिफ्यूज
Jammu and Kashmir
आतंकियों की साजिश नाकाम, श्रीनगर हाईवे से IED बरामद; सुरक्षाबलों ने किया डिफ्यूज
फर्जी बिल बना 658 करोड़ ठगने के आरोपियों पर ED का एक्शन, 3 राज्यों में छापेमारी
ED raids
फर्जी बिल बना 658 करोड़ ठगने के आरोपियों पर ED का एक्शन, 3 राज्यों में छापेमारी
भोजशाला- बसंत पंचमी पर जुमे की नमाज पर रोक की मांग, SC गुरुवार को करेगा सुनवाई
Bhojshala hindu
भोजशाला- बसंत पंचमी पर जुमे की नमाज पर रोक की मांग, SC गुरुवार को करेगा सुनवाई
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को दी गई जेड कैटिगरी की सिक्योरिटी
Nitin Nabin Z security
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को दी गई जेड कैटिगरी की सिक्योरिटी
'मेमोरी लॉस' से जूझ रहे राहुल... भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना
BJP
'मेमोरी लॉस' से जूझ रहे राहुल... भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना
BJP के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को कितना मिलेगा वेतन? क्या-क्या मिलेगी सुविधा
BJP President Nitin Nabin
BJP के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को कितना मिलेगा वेतन? क्या-क्या मिलेगी सुविधा
अश्लीलता की दो तस्वीरें! बस में उसने टच किया तो महिला ने विरोध क्यों नहीं किया?
Kerala News
अश्लीलता की दो तस्वीरें! बस में उसने टच किया तो महिला ने विरोध क्यों नहीं किया?
‘नितिन नबीन मेरे बॉस हैं...’ नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए क्या-क्या बोले PM मोदी
PM Modi
‘नितिन नबीन मेरे बॉस हैं...’ नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए क्या-क्या बोले PM मोदी
भारत में पहली बार होगी ‘रात के शिकारी’ की गिनती, सरकार करेगी उल्‍लुओं की गिनती
First Owl Census
भारत में पहली बार होगी ‘रात के शिकारी’ की गिनती, सरकार करेगी उल्‍लुओं की गिनती