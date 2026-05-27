नहीं रहे नेशनल अवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर अनिक दत्ता, 58 साल की उम्र में घर की छत से गिरने से हुई मौत

Anik Dutt Passes Away: बंगाली फिल्म निर्देशक अनिक दत्ता को गंभीर हालत में ढाकुरिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वे अपनी पत्नी के गरियाहाट स्थित घर पर थे. छत से गिरने के बाद उन्हें अस्पताल में लेकर जाया गया.
Trending Photos
बंगाली सिनेमा के मशहूर निर्देशक और नेशनल फिल्म अवॉर्ड विजेता अनिक दत्ता का बुधवार को निधन हो गया है. बताया जा रहा है कि कोलकाता के गरियाहाट इलाके में छत से गिरने के बाद उन्हें गंभीर चोटें आई थीं. उन्हें तुरंत धाकुरिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि अनिक दत्ता की बेटी फिलहाल विदेश में रहती है और उनके कोलकाता पहुंचने के बाद शव का पोस्टमॉर्टम किया जाएगा. वो पिछले 14 सालों से बंगाली सिनेमा में डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे. अपने करियर में उन्होंने कम ही फिल्में डायरेक्ट की थीं, लेकिन उनकी सभी फिल्मों को खूब सराहना मिली. बताया जा रहा है कि आज यानी 27 मई को उनका पोस्टमार्टम होना संभव नहीं है. ऐसे में 28 मई को उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा.
रिपोर्ट्स की मानें तो कोलकाता के गड़ियाहाट स्थित अपने आवास की छत से गिरने की वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. हादसे के तुरंत बाद उन्हें बेहद गंभीर हालत में ढाकुरिया के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ ही देर में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. उनके इस आकस्मिक निधन से पूरी बंगाली फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है.फिलहाल, पुलिस ने इलाके को घेर लिया है और जांच शुरू कर दी है.
ये भी पढ़ें: दवाइयों से गंजा हुआ 43 साल का ये सिंगर...बाइपोलर डिसऑर्डर से वजन हुआ 105 KG
बता दें कि अनीक को बंगाली सिनेमा में उनकी लीक से हटकर सोच और स्टायर के लिए जाना जाता था. एड की दुनिया से फिल्म निर्देशन में कदम रखने वाले अनीक दत्ता ने साल 2012 में आई फिल्म 'भूतेर भबिश्यत' (Bhooter Bhabishyat) से बतौर डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी. यह फिल्म रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर साबित हुई.
'भूतेर भबिश्यत' की सफलता के बाद उन्होंने 'आश्चर्य प्रदीप', 'मेघनादवध रहस्य', 'बरुणबाबुर बंधु' और 'अपराजितो' जैसी कई बेहतरीन और चर्चित फिल्मों का निर्देशन किया. इन फिल्मों को डायरेक्ट करने के अलावा Astonishing Lamp में उन्होंने बतौर गीतकार भी काम किया था. साथ ही Aparajito में उन्होंने डायरेक्टर होने के साथ गीताकर और प्लेबैक सिंगर के तौर पर काम किया था. इस फिल्म ने साल 2022 में नेशनल अवॉर्ड भी अपने नाम किया था. वो इस फिल्म के दूसरे पार्ट पर भी काम कर रहे थे. हालांकि, अब वो इस दुनिया को अलविदा कह गए. अनीक दत्ता के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी है. होमीसाइड डिपार्टमेंट मामले की जांच कर रही है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.