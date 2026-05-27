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Hindi Newsबॉलीवुडनहीं रहे नेशनल अवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर अनिक दत्ता, 58 साल की उम्र में घर की छत से गिरने से हुई मौत

नहीं रहे नेशनल अवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर अनिक दत्ता, 58 साल की उम्र में घर की छत से गिरने से हुई मौत

Anik Dutt Passes Away: बंगाली फिल्म निर्देशक अनिक दत्ता को गंभीर हालत में ढाकुरिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वे अपनी पत्नी के गरियाहाट स्थित घर पर थे. छत से गिरने के बाद उन्हें अस्पताल में लेकर जाया गया.

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 27, 2026, 04:18 PM IST
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नहीं रहे नेशनल अवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर अनिक दत्ता, 58 साल की उम्र में घर की छत से गिरने से हुई मौत

बंगाली सिनेमा के मशहूर निर्देशक और नेशनल फिल्म अवॉर्ड विजेता अनिक दत्ता का बुधवार को निधन हो गया है. बताया जा रहा है कि कोलकाता के गरियाहाट इलाके में छत से गिरने के बाद उन्हें गंभीर चोटें आई थीं. उन्हें तुरंत धाकुरिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि अनिक दत्ता की बेटी फिलहाल विदेश में रहती है और उनके कोलकाता पहुंचने के बाद शव का पोस्टमॉर्टम किया जाएगा. वो पिछले 14 सालों से बंगाली सिनेमा में डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे. अपने करियर में उन्होंने कम ही फिल्में डायरेक्ट की थीं, लेकिन उनकी सभी फिल्मों को खूब सराहना मिली. बताया जा रहा है कि आज यानी 27 मई को उनका पोस्टमार्टम होना संभव नहीं है. ऐसे में 28 मई को उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा.

छत से गिरने से हुई मौत 

रिपोर्ट्स की मानें तो कोलकाता के गड़ियाहाट स्थित अपने आवास की छत से गिरने की वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. हादसे के तुरंत बाद उन्हें बेहद गंभीर हालत में ढाकुरिया के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ ही देर में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. उनके इस आकस्मिक निधन से पूरी बंगाली फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है.फिलहाल, पुलिस ने इलाके को घेर लिया है और जांच शुरू कर दी है.

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बंगाली सिनेमा को दिलाई पहचान 

बता दें कि अनीक को बंगाली सिनेमा में उनकी लीक से हटकर सोच और स्टायर के लिए जाना जाता था. एड की दुनिया से फिल्म निर्देशन में कदम रखने वाले अनीक दत्ता ने साल 2012 में आई फिल्म 'भूतेर भबिश्यत' (Bhooter Bhabishyat) से बतौर डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी. यह फिल्म रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर साबित हुई. 

'अपराजितो' के लिए मिली थी खूब वाहवाही

'भूतेर भबिश्यत' की सफलता के बाद उन्होंने 'आश्चर्य प्रदीप', 'मेघनादवध रहस्य', 'बरुणबाबुर बंधु' और 'अपराजितो' जैसी कई बेहतरीन और चर्चित फिल्मों का निर्देशन किया. इन फिल्मों को डायरेक्ट करने के अलावा Astonishing Lamp में उन्होंने बतौर गीतकार भी काम किया था.  साथ ही Aparajito में उन्होंने डायरेक्टर होने के साथ गीताकर और प्लेबैक सिंगर के तौर पर काम किया था. इस फिल्म ने साल 2022 में नेशनल अवॉर्ड भी अपने नाम किया था. वो इस फिल्म के दूसरे पार्ट पर भी काम कर रहे थे. हालांकि, अब वो इस दुनिया को अलविदा कह गए. अनीक दत्ता के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी है. होमीसाइड डिपार्टमेंट मामले की जांच कर रही है.

 

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About the Author
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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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Anik Dutt

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