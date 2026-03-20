Advertisement
trendingNow13147797
Hindi Newsबॉलीवुडमनीष मल्होत्रा की मां के अंतिम संस्कार में पहुंची कई हस्तियां, गमगीन हुआ सिनेमा जगत; करण जौहर समेत दिग्गजों ने दी विदाई

मनीष मल्होत्रा की मां के अंतिम संस्कार में पहुंची कई हस्तियां, गमगीन हुआ सिनेमा जगत; करण जौहर समेत दिग्गजों ने दी विदाई

Manish Malhotra Mother Passes Away: मनीष मल्होत्रा की मां का बीते रोज निधन हो गया था और शुक्रवार को उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई. इस यात्रा में बॉलीवुड के दिग्गज सितारों ने भी शिरकत की है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Mar 20, 2026, 04:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मनीष मल्होत्रा की मां के अंतिम संस्कार में पहुंची कई हस्तियां, गमगीन हुआ सिनेमा जगत; करण जौहर समेत दिग्गजों ने दी विदाई

मशहूर फैशन डिजाइनर और प्रोड्यूसर मनीष मल्होत्रा के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट गया है. बीती शाम को उनकी मां का निधन हो गया है. शुक्रवार को सांताक्रूज श्मशान घाट में हिंदू रीति-रिवाजों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. इस मुश्किल समय में डिजाइनर को सांत्वना देने के लिए फिल्म जगत के कई लोग वहां पहुंचे. 

अंतिम संस्कार में पहुंची कई हस्तियां

शमशान घाट के बाहर कई स्टार्स दिवंगत को श्रद्धांजलि देने पहुंचे. इनमें करण जौहर के साथ -साथ उर्मिला मातोंडकर, रकुल प्रीत सिंह, जैकी भगनानी, डेविड धवन, विजय वर्मा और फातिमा सना शेख, मलाइका अरोड़ा, करण ठक्कर, फ्रेडी दारूवाला, निधि दत्ता, सोफिया चौधरी, विजय वर्मा, डेविड धवन, मोहित मारवाह आदि भी पहुंचे.

इससे पहले, फिल्म जगत के कई जाने-माने लोग मनीष मल्होत्रा के घर जाकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर चुके थे. बॉलीवुड जोड़ी अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन को उनके घर पहुंचते हुए देखा गया. इसके अलावा, सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और कियारा आडवाणी भी उनके घर पर मिलने पहुंचे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

मनीष मल्होत्रा की मां का निधन

मनीष मल्होत्रा बॉलीवुड में अपने शानदार डिजाइनों के लिए जाने जाते हैं. वे कई फिल्मों और सेलिब्रिटीज के लिए कपड़े डिजाइन करते हैं.

मनीष मल्होत्रा की सफलता के पीछे उनकी मां, गरिमा मल्होत्रा का बहुत बड़ा योगदान रहा है. उन्होंने मनीष के शुरुआती संघर्ष के दिनों में उन्हें हमेशा भावनात्मक सहारा दिया और उन्हें जमीन से जुड़े रहने की सीख दी. बॉलीवुड के सबसे प्रभावशाली कॉस्ट्यूम डिजाइनरों में से एक बनने से पहले, मनीष ने अभिनय भी किया और अपने करियर में अनिश्चितताओं का सामना किया. उस समय गरिमा मल्होत्रा का प्रोत्साहन उनके लिए बहुत मायने रखता था.

देश के सबसे चर्चित फैशन डिजाइनरों में से एक मनीष मल्होत्रा ने बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के लिए आइकॉनिक कॉस्ट्यूम डिजाइन किए हैं. खासकर उनके ब्राइडल कलेक्शन और ग्लैमरस डिजाइन्स को खूब पसंद किया जाता है. डिजाइनिंग के साथ-साथ मनीष फिल्म प्रोडक्शन में भी सक्रिय हैं और कई प्रोजेक्ट्स से जुड़े रहे हैं. वे 'गुस्ताख इश्क', 'साली मोहब्बत' जैसी फिल्मों के सह-निर्माता भी रहे.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Manish Malhotra

Trending news

'अफवाहों पर विश्वास न करें...' LPG संकट पर सरकार की जनता से अपील
National News
'अफवाहों पर विश्वास न करें...' LPG संकट पर सरकार की जनता से अपील
1000 KM लंबी पट्टी ने कैसे बिगाड़ा 3-3 देशों का मौसम? कहीं झमाझम बारिश तो कहीं...
Rain
1000 KM लंबी पट्टी ने कैसे बिगाड़ा 3-3 देशों का मौसम? कहीं झमाझम बारिश तो कहीं...
PACL स्कैम में ED का बड़ा एक्शन, अटैच की 5046 करोड़ की संपत्ति
ED
PACL स्कैम में ED का बड़ा एक्शन, अटैच की 5046 करोड़ की संपत्ति
ईरान, इराक, इजरायल और... इन हवाई रास्तों के लिए DGCA ने जारी की एडवाइजरी
US Israel Iran War
ईरान, इराक, इजरायल और... इन हवाई रास्तों के लिए DGCA ने जारी की एडवाइजरी
जम्मू यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जिन्ना को पढ़ाए जाने पर विवाद, ABVP का हल्ला बोल
Jammu University
जम्मू यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जिन्ना को पढ़ाए जाने पर विवाद, ABVP का हल्ला बोल
'युद्ध केवल स्वार्थ और...', भारत ही जंग रोक सकता है; नागपुर में बोले संघ प्रमुख
Mohan Bhagwat
'युद्ध केवल स्वार्थ और...', भारत ही जंग रोक सकता है; नागपुर में बोले संघ प्रमुख
सांसद सुधाकरन ने बदला मन, टिकट बंटवारे के बाद क्यों उठने लगे थे बगावत के सुर
kerala election 2026
सांसद सुधाकरन ने बदला मन, टिकट बंटवारे के बाद क्यों उठने लगे थे बगावत के सुर
BJP ने 'बाहरियों' को कहीं ज्‍यादा मौका तो नहीं दे दिया, कहीं उल्‍टा न पड़ जाए दांव
assam election 2026
BJP ने 'बाहरियों' को कहीं ज्‍यादा मौका तो नहीं दे दिया, कहीं उल्‍टा न पड़ जाए दांव
ईरान पर हमला: मोदी को घेर रही कांग्रेस, 'सरेंडर' कहने पर थरूर ने सोनिया को सुनाया!
shashi tharoor news
ईरान पर हमला: मोदी को घेर रही कांग्रेस, 'सरेंडर' कहने पर थरूर ने सोनिया को सुनाया!
असम की 40 सीटों में छुपा है खेल, BJP के सामने नई चुनौती; कठिन होगी हिमंता की डगर
assam election 2026
असम की 40 सीटों में छुपा है खेल, BJP के सामने नई चुनौती; कठिन होगी हिमंता की डगर