बॉलीवुड में काम, कॉपीराइट केस और बयानबाजी, 'कम्युनल' बयान से सुर्खियों में छाए एआर रहमान, विवादों से रहा गहरा नाता

A. R. Rahman: ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान हाल ही में अपने विवादित बयान के कारण सुर्खियों में हैं, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड में कम काम मिलने को 'पावर शिफ्ट' और 'साम्प्रदायिक' कारणों से जोड़ा. इस बयान को भाजपा के साथ फिल्म जगत के तमाम सितारों ने गलत बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी. रहमान ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में पावर शिफ्ट हुआ है, जहां गैर-क्रिएटिव लोग फैसले ले रहे हैं, और यह 'कम्यूनल थिंग' भी हो सकता है. हालांकि, यह कोई पहला विवाद नहीं है. एआर रहमान का नाम कई बार विवादों से जुड़ा है, जिनमें बॉलीवुड में काम, कॉन्सर्ट मैनेजमेंट, गानों पर कॉपीराइट और सांस्कृतिक मुद्दे शामिल हैं.

चेन्नई कॉन्सर्ट विवाद:- साल 2023 में 'मारक्कुमा नेन्जम' कॉन्सर्ट में भारी भीड़ और कुप्रबंधन हुआ, जिसमें 45 हजार से ज्यादा टिकट बिके, लेकिन कई ऐसे लोगों को कॉन्सर्ट में प्रवेश नहीं मिला, जिन्होंने वैध टिकट लिए थे. इवेंट में गड़बड़ की स्थिति बनी, महिलाओं पर छेड़छाड़ के आरोप लगे और चोटें आईं. फैंस ने रिफंड मांगा. पुलिस जांच हुई और आयोजक को 50 हजार रुपए मुआवजा देने का आदेश मिला. इसके लिए एक इंटरव्यू में एआर रहमान ने माफी मांगी और खुद को जिम्मेदार बताया था.

'पिप्पा' गाना विवाद:- साल 2023 में फिल्म 'पिप्पा' के गाने 'करार ओई लोहो कपट' पर बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में विवाद हुआ, जो काजी नजरूल इस्लाम की रचना पर आधारित है. इसमें रहमान ने नया संगीत दिया, जिसे कवि के परिवार और कलाकारों ने 'डिस्टॉर्शन' बताया. परिवार ने गाने हटाने की मांग की. फिल्ममेकर्स ने माफी मांगी और कहा कि अनुमति ली गई थी, लेकिन विवाद बना रहा.

'वीरा राजा वीरा' गाना कॉपीराइट विवाद:- साल 2023 में आई फिल्म 'पोन्नियिन सेल्वन 2' के गाने 'वीरा राजा वीरा' पर दिल्ली हाईकोर्ट में कॉपीराइट केस चला. क्लासिकल सिंगर उस्ताद फैयाज वसीफुद्दीन दागर ने आरोप लगाया कि यह 'शिव स्तुति' से कॉपी है. अप्रैल 2025 में कोर्ट ने 2 करोड़ जमा करने का आदेश दिया, लेकिन सितंबर 2025 में राहत मिली और क्लेम खारिज हुआ.

यौन शोषण आरोपी के साथ प्रोजेक्ट में काम:- साल 2025 में एआर रहमान ने राम चरण की फिल्म 'पेद्दी' के गाने 'चिकिरी चिकिरी' के लिए कोरियोग्राफर जानी मास्टर के साथ काम किया, जो पॉक्सो केस में आरोपी हैं. सोशल मीडिया पर 'हाइपोक्रिसी' की बात हुई. यूजर्स ने उन्हें जमकर कोसा. (एजेंसी)