Advertisement
trendingNow13114450
Hindi Newsबॉलीवुडलाइव कॉन्सर्ट में फैंस के सामने ए.आर रहमान ने टेके घुटने, खुशी से चिल्ला उठे फैंस, वायरल हुआ VIDEO

लाइव कॉन्सर्ट में फैंस के सामने ए.आर रहमान ने टेके घुटने, खुशी से चिल्ला उठे फैंस, वायरल हुआ VIDEO

AR Rahman Viral Video: बॉलीवुड के फेमस सिंगर और कंपोजर ए.आर रहमान ने सोशल मीडिया पर 40 दिन का ब्रेक अनाउंस कर दिया है. इसी बीच सिंगर ने चेन्नई में एक कॉन्सर्ट किया. इस कॉन्सर्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Feb 18, 2026, 07:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कॉन्सर्ट में फैंस के सामने घुटनों पर बैठे ऑस्कर विनर सिंगर ए.आर रहमान
कॉन्सर्ट में फैंस के सामने घुटनों पर बैठे ऑस्कर विनर सिंगर ए.आर रहमान

AR Rahman Viral Video: बॉलीवुड इंडस्ट्री के फेमस सिंगर और कंपोजर ऑस्कर विनिंग आर्टिस्ट ए.आर रहमान आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है. एक्टर ने एक से एक हिट म्यूजिक दिए हैं. उनके गाने आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े रहते हैं. एआर रहमान इकलौते ऐसे कंपोजर हैं, जिन्हें अपने काम के लिए ऑस्कर से सम्मानित किया गया है.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल 
एआर रहमान को लाइव सुनना किसी ट्रीट से कम नहीं है. उनके गाने लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं. जब एक आर्टिस्ट अपनी कला से प्यार करता है तो वो अपनी ऑडियंस को भी सराहता है. उस आर्टिस्ट के अंदर का प्यार सभी को दिखाई देता है. हाल ही में एआर रहमान ने भी कुछ ऐसा ही किया. दरअसल, रहमान के कॉन्सर्ट में शामिल हुई एक फैन ने उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया. इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा 'जब पूरे स्टेडियम ने ये लाइन गाई तो एआर रहमान घुटनों पर बैठ गए.' वीडियो में आप साल 2024 में आई फिल्म 'रायन' का गाना 'अदंगथा असुरन' को सुन सकते हैं.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फैंस के सामने रहमान ने टेके घुटने 
कॉन्सर्ट के दौरान एक ऐसा समय आया जब दर्शक रहमान के साथ शामिल हो गए और उनके साथ-साथ गाना गाने लगे. इसको देखने के बाद रहमान काफी ज्यादा इमोशनल हो गए और मुस्कुराते हुए दर्शकों के सामने घुटने टेक दिए. जिसे देखने के बाद वहां मौजूद दर्शक खुशी से चिल्ला उठे. 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एआर रहमान ने लिया सोशल मीडिया से ब्रेक 
इस कॉन्सर्ट के बाज एआर रहमान ने सोशल मीडिया से ब्रेक लेने की घोषणा की. कॉन्सर्ट में ली गई अपनी सेल्फी का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा 'घर जैसा सुकून, मेरा प्यारा परिवार, आज बहुत भावुक हो गया. सोशल मीडिया से अगले 40 दिनों के लिए ब्रेक लेने से पहले...ये अलविदा कहने का एक अच्छा तरीका है.'    

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

AR Rahman

Trending news

छीछालेदर के बाद अब आई गलगोटिया यूनिवर्सिटी की सफाई, प्रोफेसर पर फोड़ा ठीकरा
Galgotias University
छीछालेदर के बाद अब आई गलगोटिया यूनिवर्सिटी की सफाई, प्रोफेसर पर फोड़ा ठीकरा
तिब्बत, भारत और बांग्लादेश.. हर राज्य और देश में बदल जाती है पहचान, कौन है ये नदी?
Brahmaputra river
तिब्बत, भारत और बांग्लादेश.. हर राज्य और देश में बदल जाती है पहचान, कौन है ये नदी?
'सरकार का काम इनोवेशन को रोकना नहीं बल्कि...', ऋषि सुनक ने जमकर की भारत की तारीफ
india ai impact summit 2026
'सरकार का काम इनोवेशन को रोकना नहीं बल्कि...', ऋषि सुनक ने जमकर की भारत की तारीफ
राष्ट्रवाद पर डिबेट और थिएटर प्रतियोगिताओं, देशबंधु कॉलेज में ऐसे मनाया गया 'सबरंग'
Sabrang 2026
राष्ट्रवाद पर डिबेट और थिएटर प्रतियोगिताओं, देशबंधु कॉलेज में ऐसे मनाया गया 'सबरंग'
नौकरी खाने की जगह लोगों पर हो रही पैसों की बारिश, क्या है AI स्टार्टअप 'कार्या'
AI Impact Summit 2026
नौकरी खाने की जगह लोगों पर हो रही पैसों की बारिश, क्या है AI स्टार्टअप 'कार्या'
असम में घर बचाने के लिए कांग्रेस ने चला 'आखिरी दांव', कमान से निकाला तीर
priyanka gandhi
असम में घर बचाने के लिए कांग्रेस ने चला 'आखिरी दांव', कमान से निकाला तीर
पहले चीनी रोबोडॉग पर किरकिरी, अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ड्रोन सॉकर पर भी विवाद
Galgotias University
पहले चीनी रोबोडॉग पर किरकिरी, अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ड्रोन सॉकर पर भी विवाद
अजित पवार के प्लेन क्रैश पर पत्नी सुनेत्रा को क्या शक है? CBI जांच होने वाली है!
ajit pawar plane crash
अजित पवार के प्लेन क्रैश पर पत्नी सुनेत्रा को क्या शक है? CBI जांच होने वाली है!
बीजेपी को हमेशा कोसने वाले राउत को क्‍या हुआ, अपने ही नेताओं को दे डाली नसीहत?
Sanjay Raut
बीजेपी को हमेशा कोसने वाले राउत को क्‍या हुआ, अपने ही नेताओं को दे डाली नसीहत?
ड्रैगन की चाल AI ने कर दी नाकाम: LAC में चीन की हरकत पहले ही भांप गया भारत
india ai impact summit 2026
ड्रैगन की चाल AI ने कर दी नाकाम: LAC में चीन की हरकत पहले ही भांप गया भारत