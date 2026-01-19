Advertisement
‘मजबूरी में मांगनी पड़ी माफी…’, एआर रहमान के समर्थन में उतरे वरुण ग्रोवर, ‘कम्युनल’ बयान को लेकर इंटरनेट पर छिड़ी बहस, बोले- ‘तीन दशकों के…’

इन दिनों म्यूजिक इंडस्ट्री में काफी गरमागर्मी दिख रही है, ऑस्कर विनर सिंगर ए आर रहमान का ‘कम्युनल’ बयान उनपर भारी पड़ गया है, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ी. वहीं अब सिंगर का साथ देते हुए नेशनल अवॉर्ड विनिंग सिंगर वरुण ग्रोवर सामने आए हैं. उन्होंने रहमान का पक्ष लेते हुए कहा कि उन्हें मजबूरी में माफी मांगनी पड़ी है. आइए जानते हैं पूरा मामला

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Jan 19, 2026, 07:41 AM IST
ऑस्कर विनर एआर रहमान लगातार इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं. उनके एक बयान ने इंटरनेट से लेकर पॉलिटिक्स हर जगह माहौल को गरमा दिया है. रहमान ने हाल ही में विक्की कौशल स्टारर 'छावा' को लेकर टिप्पणी करते हुए फिल्म को ‘विभाजनकारी’ यानी अलग-अलग बांटने वाला बताया था, जिसको लेकर सिंगर ऑनलाइन ट्रोलिंग में फंस गए हैं. वहीं ए आर रहमान ने इंडस्ट्री में सालों से होने वाले कम्युनल डिफरेंसेस के एक्सपीरियंस पर खुलकर बात की है. मगर उनके इस बयान से इंडस्ट्री के साथ -साथ इंटरनेट पर मौजूद उनके करोड़ों फैंस नाराज हो गए और ऑस्कर विनिंग सिंगर और म्यूजिक कंपोजर को जमकर ट्रोल कर दिया. वहीं ट्रोलर्स का निशाना बनने के बाद रहमान ने अपने बयान पर सफाई देते हुए माफी मांग ली. 

रहमान ने वीडियो शेयर कर मांगी माफी
रहमान ने वीडियो में फैंस की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए माफी मांगते हुए कहा कि अगर उनके शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो तो उन्हें खेद है. उन्होंने कहा, ‘म्यूजिक हमेशा से ही हमारी संस्कृति से जुड़ने, उसका जश्न मनाने और उसका सम्मान करने का मेरा जरिया रहा है.’ सिंगर ने आगे देश के लिए अपने प्यार को जताते हुए कहा, ‘भारत मेरी प्रेरणा, मेरा गुरु और मेरा घर है. मैं समझता हूं कि कभी-कभी इरादों को गलत समझा जा सकता है. लेकिन मेरा उद्देश्य हमेशा से संगीत के माध्यम से उत्थान, सम्मान और सेवा करना रहा है. मैंने कभी किसी को दुख पहुंचाने की इच्छा नहीं रखी और मुझे उम्मीद है कि मेरी ईमानदारी को समझा जाएगा.’

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वरुण ग्रोवर ने दिया रहमान का साथ
ए आर रहमान के माफी के बाद भी ये मामला इंटरनेट पर अभी ठंडा नहीं हुआ है और जैसे-जैसे ट्रोलिंग बढ़ती गई, सिंगर के सपोर्ट में नेशनल विनिंग सिंगर वरुण ग्रोवर ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उनकी माफी को मजबूरी का नाम दे दिया है. सोशल मीडिया एक्स पर ग्रोवर ने रहमान की फिल्म ‘लगान’ के फेमस गाने 'ओ पालनहारे' का म्यूजिक वीडियो शेयर करते हुए ऑनलाइन चल रहे इस विवाद को हमला करने वाला और नुकसान पहुंचाने वाला कह गलत ठहराया है.

ट्रोलर्स पर भड़के ग्रोवर
ग्रोवर ने अपने पोस्ट में लिखा, पिछले तीन दशकों के सबसे महान सिंगर को उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस पर एक बयान को सही तरीके से देने के लिए उन पर हमला किया गया और गाली-गलौज की गई.’ ग्रोवर ने आगे कहा, रहमान को माफी मांगने के लिए मजबूर किया जाना उनके द्वारा कही गई बात को और भी पक्का करता है. अगले ही दिन उन्हें जहरीली भीड़ को शांत करने के लिए माफी या सफाई देने के लिए मजबूर होना पड़ा. अगर बढ़ती फूट की ओर उनके इशारों को पक्का करने के लिए किसी और सबूत की जरूरत थी तो…’

रहमान द्वारा दिया गया बयान
आपको बता दें कि इस विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब ए आर रहमान ने एक इंटरव्यू में अपने सालों से म्यूजिक इंडस्ट्री में होने और काम करने के अपने अनुभव को शेयर किया. सिंगर ने इस बातचीत के दौरान कहा, ‘शायद मुझे कभी इसका पता ही नहीं चला, शायद भगवान ने इसे छुपा रखा था, लेकिन मुझे पहले कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ.’ उन्होंने आगे कहा, ‘पिछले 8 सालों में, शायद सत्ता में बदलाव आया है, और अब सत्ता उन लोगों के हाथ में है जो क्रिएटिव नहीं हैं. यह कम्युनल मुद्दा भी हो सकता है... लेकिन यह मेरे सामने नहीं है.’

