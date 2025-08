इस मशहूर सितारे का खतरनाक एक्सीडेंट, डिवाइडर से टकराई कार और फिर...

Harbhajan Mann Accident: 59 साल के मशहूर पंजाबी सिंगर हरभजन मान से जुड़ी शॉकिंग खबर है. सिंगर का एक्सीडेंट हो गया है. वो दिल्ली में शो करने के बाद चंडीगढ़ जा रहे थे. रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली-चंडीगढ़ हाईवे-44 पर पिपली फ्लाईओवर पर पहुंचे तो उनकी कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई

ठीक है हरभजन मान

जानकारी हरभजन मान को कोई चोट नहीं आई, लेकिन उनके सुरक्षा गार्ड घायल हो गए. चश्मदीद के अनुसार, हरभजन मान के साथ उनके मैनेजर, ड्राइवर और सुरक्षा गार्ड थे, यानी कार में कुल चार लोग सवार थे. हादसे के तुरंत बाद हरभजन मान चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए.

Harbhajan Mann narrowly escaped in the accident. But his security guard got injured. Along with Harbhajan Mann, his manager, security guard and driver, total four people were travelling in the car. https://t.co/dmLhN3YRTV pic.twitter.com/DsaZkJQIfL

— Ashraph Dhuddy (@ashraphdhuddy) August 4, 2025