ना ना राजनीति में नहीं जा रहे सलमान खान, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने गए तो धमाकेदार एंट्री देख खुश हो गए फैंस
ना ना राजनीति में नहीं जा रहे सलमान खान, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने गए तो धमाकेदार एंट्री देख खुश हो गए फैंस

Salman Khan Met Kavinder Gupta: बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार सलमान खान ने हाल ही में शनिवार को लेह लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता से मुलाकात की. सलमान खान और उपराज्यपाल की मुलाकात उस वक्त हुई जब एक्टर लद्दाख में अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं.   

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 13, 2025, 09:24 PM IST
Salman Khan: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान इन दिनों लेह लद्दाख में हैं और अपनी अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. हाल ही में शनिवार को एक्टर सलमान खान ने लेह के राज निवास में लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता से मुलाकात की. एक्टर बहुत अच्छे माहौल में उपराज्यपाल से मिले. जब दोनों आपस में बात कर रहे थे तो दोनों काफी मुस्कुरा रहे थे. फोटो को देख ऐसा लग रहा है कि सलमान खान अब राजनीति में आने का प्लान कर रहे है. 

उपराज्यपाल ने सलमान को पहनाया पीला गमछा 
इस खास मुलाकात के दौरान लद्दाख के उपराज्यपाल ने सलमान खान को थांगका कैनवास पेंटिंग भी दी. इस पेंटिंग पर बुद्ध की एक तस्वीर बनी हुई है और दोनों पेंटिंग के साथ पोज दे रहे हैं. इसी के साथ राज्यपाल ने सलमान खान को पारंपरिक पीला गमछा भी पहनाया.    

उपराज्यपाल ने शेयर की फोटो
लद्दाख के उपराज्यपाल ने एक्स हैंडल पर सलमान खान के साथ मुलाकात की कुछ तस्वीरें शेयर की है. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा 'बॉलीवुड आइकन सलमान खान लेह के राजनिवास में पहुंचे और उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता से मुलाकात की.' मुलाकात के दौरान सलमान खान ने राज निवास में दमाकेदार एंट्री की, जिसे देख फैंस खुश हो गए. 

देखें सलमान खान की धमाकेदार एंट्री का वीडियो

बता दें कि सलमान खान इन दिनों अपनी अपमकिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवां' की शूटिंग में बिजी हैं. इस महीने की शुरुआत में सलमान खान ने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की थी, जिसमें उन्होंने आर्मी ड्रेस पहन रखी थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान खान की अपमकिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवां' का निर्देशन अपूर्व लाखिया कर रहे हैं और इस फिल्म में सलमान खान आर्मी की ड्रेस पहने नजर आएंगे. 

