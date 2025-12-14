‘मैं रोता हूं तो आप हंसते हैं…’ सऊदी फिल्म फेस्टिवल में सलमान खान ने फैंस को चौंकाया, बोले- ‘मुझे एक्टिंग नहीं आती’

Advertisement
Salman Khan: सलमान खान हाल ही में सऊदी अरब के जेद्दा में रेड सी फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बने, जहां उन्होंने लोगों को खूब एंटरटेन किया. लेकिन वहां बैठा हर शख्स उस समय हैरान रह गया जब उन्होंने खुद को एक अच्छा एक्टर नहीं बताया. उन्होंने कहा वो खुद को एक महान एक्टर नहीं मानते. आइए जानते हैं कि आखिर भाई जान ने ये क्यों कहा. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Dec 14, 2025, 01:09 PM IST
Salman Khan : सऊदी अरब के जेद्दा में रेड सी फिल्म फेस्टिवल बॉलीवुड के भाई जान, सलमान खान का शामिल होना फैंस के लिए हमेशा से ही काफी खास रहा है. वहीं एक्टर इस साल भी फेस्टिवल का पार्ट बनें. मगर वो बैठे लाखों लोगों को सलमान खान ने उस समय चौंका दिया जब उन्होंने कहा कि वो खुद को एक महान एक्टर नहीं मानते. भाई जान ने इस फेस्टिवल में इंटरैक्टिव सेशन के दौरान अपने करियर को लेकर खुलकर बात की है और अपने दिल को फैंस के सामने खोल कर रख दिया है. 

सलमान खान ने स्टारडम पर की बात
सलमान खान ने फेस्विल में अपने अबतक के 3 दशक के करियर और स्टारडम पर बात करते हुए कहा, ‘मुझे नहीं लगता है कि मैं एक बहुत ही कमाल का एक्टर हूं, आप मुझे कुछ भी करते हुए पकड़ सकते हैं. लेकिन एक्टिंग करते हुए नहीं पकड़ सकते.’ सुपरस्टार ने आगे बात करते हुए कहा, ‘वो होती ही नहीं मुझसे, जैसा फील होता है, वैसा करता हूं. बस यही है. मैं बस वही करता हूं, जो मेरा मन करता है बस.’ 

 

‘जब मैं रोता हूं…’
एक्टर की इन सभी बातों को सुनने के बाद वहां बैठ लोग हंसने लगे, जिसके बाद होस्ट ने इस बात पर ऑडियंस से राय ली तो उन्होंने ना में जबाव दिया. वहीं सलमान ने आगे कहा, ‘कभी-कभी जब मैं रोता हूं, मुझे लगता है आप लोग मुझ पर हस पड़ते हो.’ सलमान ने मजाक मस्ती करने के बाद फेस्विल में फिल्मों में क्रॉस-कल्चर के बीच होने वाले लेन-देन की जमकर तारीफ की. वहीं ‘टाइगर’ एक्टर ने आगे अपनी पसंद को जाहिर करते हुए कहा, ‘मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे साउदी पसंद है. यहां के बहुत से लोगों को कल्चर पसंद है. ये अच्छा है. मैं आजकल इस जगह पर काफी आता रहता हूं.’

 

