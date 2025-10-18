Advertisement
trendingNow12967244
Hindi Newsबॉलीवुड

सलमान खान की पोस्ट देख फैंस हुए हैरान, दिखाई बढ़ते परिवार की झलक, दूसरी फोटो देखते ही रह गए लोग

Salman Khan Latest Post: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' को लेकर सुर्खियों में बने हुए है. हाल ही में एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गई. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 18, 2025, 06:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सलमान खान
सलमान खान

Salman Khan Latest Post: बॉलीवुड इंडस्ट्री के भाईजान यानी सलमान खान इन दिनों अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. हाल ही में सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है. इस पोस्ट को देखने के बाद हर कोई हैरान रह गया है. चलिए आपको बताते हैं इस पोस्ट में सलमान खान ने क्या शेयर किया है. 

पोस्ट को लेकर सुर्खियों में आए सलमान खान 
सलमान खान एक बार फिर अपनी पोस्ट को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं. भाईजान ने इस बार पोस्ट में अपने बढ़ते परिवार को दिखाया है. सलमान खान ने हाल ही में एक वीडियो और दो फोटोज शेयर की है. पहली वीडियो में सलमान खान के साथ-साथ उनके परिवार के सभी लोग नजर आए. जिसमें सलीम खान, अरबाज खान, सोहेल खान, अरहान खान, अलीजेह अग्निहोत्री और सलमान खान की बहन भी शामिल हैं. एक पुरानी फोटो भी शेयर की. जिसमें अरबाज खान के साथ उनकी एक्स वाइफ मलाइका अरोड़ा और सोहेल खान के साथ उनकी एक्स वाइफ सीमा सजदेह भी नजर आईं. सलमान खान की फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं. इस पोस्ट पर यूजर्स जमकर कमेंट्स कर रहे है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

भाईजान ने लिखा मजेदार कैप्शन 
इस पोस्ट को शेयर करते हुए सलमान खान ने कैप्शन में लिखा '12 साल पहले, बीइंग ह्यूमन क्लोदिंग की शुरुआत एक साधारण विचार से हुई थी, कुछ अच्छा करने, दूसरों की मदद करने और मुस्कुराहट फैलाने के लिए. आज यह एक ब्रांड से कहीं बढ़कर है. यह एक परिवार है जो लगातार बड़ा होता जा रहा है. इस सफर का हिस्सा रहे सभी लोगों का शुक्रिया. बीइंग ह्यूमन के लिए शुक्रिया.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि अरबाज खान और सोहेल खान अपनी पत्नी से अलग हो चुके हैं. अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा का तलाक साल 2017 में हुआ था. सोहेल खान और सीमा सजदेह का तलाक साल 2022 में हुआ था. दोनों सितारों के तलाक की खबरों को सुन फैंस हैरान रह गए थे.  

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Salman Khan

Trending news

'अगर इमरजेंसी होती तो क्या होता...'? ट्रैफिक में फंसे शख्स ने बयां किया दुख
bengaluru news
'अगर इमरजेंसी होती तो क्या होता...'? ट्रैफिक में फंसे शख्स ने बयां किया दुख
पता नहीं किस रूप में आकर... चलती ट्रेन में जवान ने किया 'चमत्कार'
Rajdhani Express
पता नहीं किस रूप में आकर... चलती ट्रेन में जवान ने किया 'चमत्कार'
नेशनल हेराल्ड केस में 'स्वामी' ने रखी ऐसी बात, कोर्ट अब 29 नवंबर को करेगा सुनवाई
NATIONAL HERALD
नेशनल हेराल्ड केस में 'स्वामी' ने रखी ऐसी बात, कोर्ट अब 29 नवंबर को करेगा सुनवाई
यहां पिछड़ा वर्ग की कॉल पर प्रदेश व्यापी बंद, धनतेरस पर थमे बसों के पहिए, लोग परेशान
Telangana
यहां पिछड़ा वर्ग की कॉल पर प्रदेश व्यापी बंद, धनतेरस पर थमे बसों के पहिए, लोग परेशान
दीवाली पर घूमने जा रहे हैं! ट्रेन में बैठने से पहले पढ़ लें मौसम की ये सख्त चेतावनी
Diwali
दीवाली पर घूमने जा रहे हैं! ट्रेन में बैठने से पहले पढ़ लें मौसम की ये सख्त चेतावनी
इस राज्‍य सरकार ने दिवाली पर कर्मचारियों की मौज करा दी, दी ऐसी खुशखबरी
Tamil Nadu news
इस राज्‍य सरकार ने दिवाली पर कर्मचारियों की मौज करा दी, दी ऐसी खुशखबरी
'पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं पॉपुलेशन पॉलिसी...,' जनसंख्या नियंत्रण पर RSS का सुझाव
rss
'पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं पॉपुलेशन पॉलिसी...,' जनसंख्या नियंत्रण पर RSS का सुझाव
साबरकांठा में दो पक्षों में जमकर 'महाभारत', 120 पर केस; 40 गाड़ियां टूटीं, कई घायल
Sabarkantha
साबरकांठा में दो पक्षों में जमकर 'महाभारत', 120 पर केस; 40 गाड़ियां टूटीं, कई घायल
अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भयानक आग, सरहिंद में पर धूं-धूंकर चले डिब्बे
Amritsar
अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भयानक आग, सरहिंद में पर धूं-धूंकर चले डिब्बे
कश्मीरी प्रोडक्ट्स चमकाएगा गुजराती 'नमक', 2000 KM दूर खाराघोड़ा से पहली बार पहुंचा
Jammu Kashmir
कश्मीरी प्रोडक्ट्स चमकाएगा गुजराती 'नमक', 2000 KM दूर खाराघोड़ा से पहली बार पहुंचा