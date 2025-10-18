सलमान खान की पोस्ट देख फैंस हुए हैरान, दिखाई बढ़ते परिवार की झलक, दूसरी फोटो देखते ही रह गए लोग

Salman Khan Latest Post: बॉलीवुड इंडस्ट्री के भाईजान यानी सलमान खान इन दिनों अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. हाल ही में सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है. इस पोस्ट को देखने के बाद हर कोई हैरान रह गया है. चलिए आपको बताते हैं इस पोस्ट में सलमान खान ने क्या शेयर किया है.

पोस्ट को लेकर सुर्खियों में आए सलमान खान

सलमान खान एक बार फिर अपनी पोस्ट को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं. भाईजान ने इस बार पोस्ट में अपने बढ़ते परिवार को दिखाया है. सलमान खान ने हाल ही में एक वीडियो और दो फोटोज शेयर की है. पहली वीडियो में सलमान खान के साथ-साथ उनके परिवार के सभी लोग नजर आए. जिसमें सलीम खान, अरबाज खान, सोहेल खान, अरहान खान, अलीजेह अग्निहोत्री और सलमान खान की बहन भी शामिल हैं. एक पुरानी फोटो भी शेयर की. जिसमें अरबाज खान के साथ उनकी एक्स वाइफ मलाइका अरोड़ा और सोहेल खान के साथ उनकी एक्स वाइफ सीमा सजदेह भी नजर आईं. सलमान खान की फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं. इस पोस्ट पर यूजर्स जमकर कमेंट्स कर रहे है.

भाईजान ने लिखा मजेदार कैप्शन

इस पोस्ट को शेयर करते हुए सलमान खान ने कैप्शन में लिखा '12 साल पहले, बीइंग ह्यूमन क्लोदिंग की शुरुआत एक साधारण विचार से हुई थी, कुछ अच्छा करने, दूसरों की मदद करने और मुस्कुराहट फैलाने के लिए. आज यह एक ब्रांड से कहीं बढ़कर है. यह एक परिवार है जो लगातार बड़ा होता जा रहा है. इस सफर का हिस्सा रहे सभी लोगों का शुक्रिया. बीइंग ह्यूमन के लिए शुक्रिया.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि अरबाज खान और सोहेल खान अपनी पत्नी से अलग हो चुके हैं. अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा का तलाक साल 2017 में हुआ था. सोहेल खान और सीमा सजदेह का तलाक साल 2022 में हुआ था. दोनों सितारों के तलाक की खबरों को सुन फैंस हैरान रह गए थे.