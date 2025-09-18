'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग खत्म कर लद्दाख से वापस लौटे सलमान खान, नए लुक पर अटक गई फैंस की सांसें, कैप लगाकर लूटी लाइमलाइट

Salman Khan Spotted At Mumbai Airport In New Look: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' और रियलिटी शो बिग बॉस 19 को लेकर सुर्खियों में बने हुए है. 'बैटल ऑफ गलवान' फिल्म का सलमान खान के फैंस को बेसब्री से इंतजार है. इसकी तैयारी भी भाईजान जोरों-शोरों से कर रहे हैं. सलमान कुछ दिन पहले फिल्म की शूटिंग के लिए लद्दाख गए थे, जहां उन्होंने लद्दाख के लेफ्टिनेंट से भी मुलाकात की थी. इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी.

लद्दाख की शूटिंग सलमान ने की खत्म

हाल ही में सलमान खान लद्दाख की शूटिंग का शेड्यूल पूरा करके मुंबई वापस लौट चुके हैं. सलमान मुंबई एयरपोर्ट पर नए लुक में नजर आए. उनके नए लुक की तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. इन तस्वीरों में सलमान खान एक दम क्लीन शेव में नजर आ रहे हैं.

कैप लगाए डैशिंग दिखे सलमान खान

तस्वीरों और वीडियोज में सलमान खान ब्लैक टी शर्ट और डेनिम जींस में मुंबई एयरपोर्ट पर दिखे. इस लुक के साथ भाईजान ने कैप भी लगा रखी थी, जिससे सलमान खान का लुक एक दम डैशिंग बन गया. एयरपोर्ट से बाहर निकलते वक्त सलमान खान कड़ी सुरक्षा के बीच घिरे नजर आए. भाईजान के चारों तरफ केवल बॉडीगार्ड दिखाई दिए.

'बैटल ऑफ गलवान' की तैयारी में भाईजान बिजी

बता दें कि सलमान खान की अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' साल 2020 में हुई गलवान घाटी में झड़प पर आधारित है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म में सलमान आर्मी के किरदार में नजर आएंगे. यह फिल्म अगले साल 2026 में सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है. वहीं इन दिनों सलमान खान अपने फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में नजर आ रहे हैं. उनकी गैरमौजूदगी में फराह खान, अक्षय कुमार और अरशद वारसी ने शो को होस्ट किया.