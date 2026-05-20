आधी रात सलमान खान ने किए 4 पोस्ट, 1 में फूटा गुस्सा; क्या लॉरेंस बिश्नोई को दे डाली धमकी! लिखा- '60 का हो गया, लेकिन लड़ना नहीं भूला...'

Salman Khan Viral Post: सलमान खान की सोशल मीडिया पोस्ट ने एक बार फिर फैंस की चिंता बढ़ा दी है. बीती रात मंगलवार को एक्टर ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर लगातार 4 पोस्ट शेयर किए, जिसके बाद से फैंस के बीच हलचल तेज हो गई. सलमान के इन पोस्ट्स ने ना सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बज बना दिया, बल्कि फैंस अब इसके पीछे की खास वजह जानने की भी कोशिश कर रहे हैं. आखिर उन्होंने वायरल पोस्ट में क्या लिखा, आइए जानते हैं.

आधी रात को किए 4 पोस्ट

दरअसल, सलमान खान आमतौर पर सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं. वह अक्सर अपनी फिल्मों, फिटनेस या फिर किसी खास मौके पर ही पोस्ट शेयर करते हैं. लेकिन बीती रात उन्होंने लगातार 4 पोस्ट शेयर किए, जिसे देख फैंस भी सरप्राइज रह गए. भाईजान की इन पोस्ट्स में उनका अलग-अलग अंदाज देखने को मिल रहा है. किसी में वह अपने दमदार अंदाज में नजर आ रहे हैं, तो किसी में इमोशनल. हर पोस्ट के साथ उन्होंने अलग कैप्शन लिखा है. उनके ये पोस्ट इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

'जो मेरे दर्द का मजा ले रहा हो...'

सलमान खान ने अपने पहले पोस्ट में लिखा, 'अगर मुझे अस्पताल में कोई ऐसा प्रेस वाला दिखता है, जो मेरे दर्द का मजा ले रहा हो. वही प्रेस, जिसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहा, जिससे मैंने बातचीत की, जिसका मैंने ख्याल रखा और यह सुनिश्चित किया कि वे भी अपनी रोजी-रोटी कमा सकें.' इस पोस्ट पर फैंस जमकर कमेंट्स कर रहे हैं.

'मेरे घाटे से पैसा कमाना चाहते...'

दूसरी पोस्ट में भी सलमान खान ने अपनी एक फोटो शेयर की और उसके साथ कैप्शन लिखा, 'लेकिन अगर वे मेरे घाटे से पैसा कमाना चाहते हैं... चुप रहो, आनंद मत लो. भाई-भाई, मातृभूमि पिक्चर की मां की आंख, पिक्चर जरूरी है या जिंदगी.'

'सौ जला दूंगा...'

तीसरी पोस्ट में फोटो के साथ सलमान खान ने कैप्शन लिखा, 'ऐसे मैं सौ जला दूंगा. भाई के एक भाई के दुख पर अगली बार कोशिश कर लेना मेरे साथ, बस कोशिश कर लेना. जब भी तुम्हारा कोई अस्पताल में होगा, तो क्या मैं इस पर प्रतिक्रिया दूंगा?'

'60 साल हो गए, लेकिन लड़ना नहीं भूला...'

चौथी पोस्ट में अपनी फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, '60 साल का हो गया हूं, लेकिन लड़ना नहीं भूला, यह याद रख लेना. जेल में डालोगे, हा हा.' इन सभी पोस्ट्स के बाद फैंस सोच में पड़ गए हैं. हर कोई एक्टर की पोस्ट पर जमकर कमेंट्स कर रहा है और अलग-अलग कयास लगा रहा है. कुछ फैंस ने सलमान खान की पोस्ट पर जमकर प्यार लुटाया है. किसी ने उन्हें 'ओरिजिनल सुपरस्टार' बताया, तो किसी ने लिखा, 'भाई जब भी आते हैं, इंटरनेट हिला देते हैं.' देखते ही देखते भाईजान की पोस्ट्स पर लाखों लाइक्स और हजारों कमेंट्स आ गए हैं.