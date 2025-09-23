शाहरुख खान को मिला पहला नेशनल अवॉर्ड, चहक उठीं गौरी खान, पति को खास अंदाज में दी बधाई, बोली- 'मैं इस पुरस्कार के लिए...
Advertisement
trendingNow12934045
Hindi Newsबॉलीवुड

शाहरुख खान को मिला पहला नेशनल अवॉर्ड, चहक उठीं गौरी खान, पति को खास अंदाज में दी बधाई, बोली- 'मैं इस पुरस्कार के लिए...

Gauri Khan On Shah Rukh Khan National Award: बॉलीवुड के किंग को आज 33 साल बाद उनका पहला नेशनल अवॉर्ड मिला है. शाहरुख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया. इस दौरान पत्नी गौरी खान भी काफी खुश नजर आई.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 23, 2025, 08:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शाहरुख खान को मिला पहला नेशनल अवॉर्ड, चहक उठीं गौरी खान, पति को खास अंदाज में दी बधाई, बोली- 'मैं इस पुरस्कार के लिए...

Shah Rukh Khan Wins First National Award: बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान के लिए आज का दिन काफी खास है. शाहरुख को आज (23 सितंबर 2025) को फिल्म 'जवान' के लिए बेस्ट एक्टर के अवॉर्ड से नवाजा गया है. एक्टर को ये अवॉर्ड भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया. शाहरुख खान के 33 सालों के फिल्मी करियर में ये एक्टर का पहला नेशनल अवॉर्ड है. जिसके वजह से शाहरुख गदगद हो गए है. ऐसे में उनकी वाइफ गौरी खान भी खुशी से फूले नहीं समा रही हैं. 

खुशी से गदगद हुई गौरी खान
ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि शाहरुख खान ने अब तक के करियर में अनगिनत हिट फिल्में दी हैं और देश-विदेश में कई पुरस्कार ने नवाजा जा चुका है. उन्हें पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, जिसके वजह से उनके फैंस भी काफी खुश है और गर्व महसूस कर रहे हैं. पहला नेशनल अवॉर्ड जीतने पर पत्नी गौरी खान ने भी खुशी जाहिर की. सोशल मीडिया पर गौरी ने शाहरुख को विश किया और एक स्पेशल पोस्ट शेयर की. इसी के साथ गौरी ने बताया कि वो नेशनल अवॉर्ड रखने के लिए स्पेशल मेंटल डिजाइन कर रही हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'आपकी वर्षों की मेहनत का नतीजा'
गौरी खान ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर की. जिसमें उन्होंने शाहरुख खान का नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी लुक को शेयर किया. फोटो में शाहरुख ब्लैक कलर का सूट-बूट और चश्मा लगाए डैशिंग दिख रहे हैं. इस फोटो के साथ गौरी ने कैप्शन में लिखा-'शाहरुख खान ये क्या शानदार सफर रहा है. राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने पर बधाई! आप इसके हकदार हैं. यह आपकी वर्षों की मेहनत और लगन का नतीजा है. अब मैं इस पुरस्कार के लिए एक खास मेंटल डिजाइन कर रही हूं.'

Add Zee News as a Preferred Source

इस फिल्म के लिए मिला अवॉर्ड
बता दें कि शाहरुख खान ने साल 1992 में फिल्म 'दीवाना' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. उन्हें इंडस्ट्री में 33 साल हो चुके हैं और इस सफर में उन्होंने कई हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है. जिनके लिए उन्हें कई अवॉर्ड भी मिले है. लेकिन उन्हें नेशनल अवॉर्ड पहली बार मिला है. पहला नेशनल अवॉर्ड शाहरुख को फिल्म 'जवान' के लिए मिला है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Shah Rukh KhanGauri KhanNational award

Trending news

बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
Karnataka News in Hindi
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
Kolkata rain
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
घर से बुलाकर कांग्रेस नेता को पहनाई साड़ी, फिर BJP वर्कर्स... PM से जुड़ा है मामला?
Maharashtra
घर से बुलाकर कांग्रेस नेता को पहनाई साड़ी, फिर BJP वर्कर्स... PM से जुड़ा है मामला?
आखिरी समय में बेड से बांधकर रखना पड़ा... पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जो हुआ, झकझोर देगा
ahmedabad news
आखिरी समय में बेड से बांधकर रखना पड़ा... पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जो हुआ, झकझोर देगा
'यशस्विनी सबसे-ऊंची CRPF बाइक अभियान' में महिलाओं ने दिखाया डेयरडेविल्स का कौशल
Jammu and Kashmir
'यशस्विनी सबसे-ऊंची CRPF बाइक अभियान' में महिलाओं ने दिखाया डेयरडेविल्स का कौशल
आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे, PM मोदी ने कहा,'भारत जन स्वास्थ्य के क्षेत्र...'
PM Modi
आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे, PM मोदी ने कहा,'भारत जन स्वास्थ्य के क्षेत्र...'
कर्नाटक CM सिद्धारमैया ने अजीम प्रेमजी को लिखा पत्र, ट्रैफिक जाम को लेकर मांगा सहयोग
Siddaramaiah
कर्नाटक CM सिद्धारमैया ने अजीम प्रेमजी को लिखा पत्र, ट्रैफिक जाम को लेकर मांगा सहयोग
'नया साल शांति और समृद्धि लाए',राष्ट्रपति मुर्मू ने इजरायल को दी 'रोश हशनाह' की बधाई
Droupadi Murmu
'नया साल शांति और समृद्धि लाए',राष्ट्रपति मुर्मू ने इजरायल को दी 'रोश हशनाह' की बधाई
चिता पर लकड़ियां रखी जा रही थीं, घुटने के बल बैठी पत्नी हाथ जोड़े सिसकती रही
Assam news
चिता पर लकड़ियां रखी जा रही थीं, घुटने के बल बैठी पत्नी हाथ जोड़े सिसकती रही
करुणाणिधि की प्रतिमा लगाने पर तमिलनाडु सरकार को SC की फटकार, कहा- जनता के पैसों से..
Supreme Court
करुणाणिधि की प्रतिमा लगाने पर तमिलनाडु सरकार को SC की फटकार, कहा- जनता के पैसों से..
;