शाहरुख खान को मिला पहला नेशनल अवॉर्ड, चहक उठीं गौरी खान, पति को खास अंदाज में दी बधाई, बोली- 'मैं इस पुरस्कार के लिए...

Gauri Khan On Shah Rukh Khan National Award: बॉलीवुड के किंग को आज 33 साल बाद उनका पहला नेशनल अवॉर्ड मिला है. शाहरुख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया. इस दौरान पत्नी गौरी खान भी काफी खुश नजर आई.
Shah Rukh Khan Wins First National Award: बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान के लिए आज का दिन काफी खास है. शाहरुख को आज (23 सितंबर 2025) को फिल्म 'जवान' के लिए बेस्ट एक्टर के अवॉर्ड से नवाजा गया है. एक्टर को ये अवॉर्ड भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया. शाहरुख खान के 33 सालों के फिल्मी करियर में ये एक्टर का पहला नेशनल अवॉर्ड है. जिसके वजह से शाहरुख गदगद हो गए है. ऐसे में उनकी वाइफ गौरी खान भी खुशी से फूले नहीं समा रही हैं.
खुशी से गदगद हुई गौरी खान
ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि शाहरुख खान ने अब तक के करियर में अनगिनत हिट फिल्में दी हैं और देश-विदेश में कई पुरस्कार ने नवाजा जा चुका है. उन्हें पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, जिसके वजह से उनके फैंस भी काफी खुश है और गर्व महसूस कर रहे हैं. पहला नेशनल अवॉर्ड जीतने पर पत्नी गौरी खान ने भी खुशी जाहिर की. सोशल मीडिया पर गौरी ने शाहरुख को विश किया और एक स्पेशल पोस्ट शेयर की. इसी के साथ गौरी ने बताया कि वो नेशनल अवॉर्ड रखने के लिए स्पेशल मेंटल डिजाइन कर रही हैं.
'आपकी वर्षों की मेहनत का नतीजा'
गौरी खान ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर की. जिसमें उन्होंने शाहरुख खान का नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी लुक को शेयर किया. फोटो में शाहरुख ब्लैक कलर का सूट-बूट और चश्मा लगाए डैशिंग दिख रहे हैं. इस फोटो के साथ गौरी ने कैप्शन में लिखा-'शाहरुख खान ये क्या शानदार सफर रहा है. राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने पर बधाई! आप इसके हकदार हैं. यह आपकी वर्षों की मेहनत और लगन का नतीजा है. अब मैं इस पुरस्कार के लिए एक खास मेंटल डिजाइन कर रही हूं.'
इस फिल्म के लिए मिला अवॉर्ड
बता दें कि शाहरुख खान ने साल 1992 में फिल्म 'दीवाना' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. उन्हें इंडस्ट्री में 33 साल हो चुके हैं और इस सफर में उन्होंने कई हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है. जिनके लिए उन्हें कई अवॉर्ड भी मिले है. लेकिन उन्हें नेशनल अवॉर्ड पहली बार मिला है. पहला नेशनल अवॉर्ड शाहरुख को फिल्म 'जवान' के लिए मिला है.
