Advertisement
trendingNow13057986
Hindi Newsबॉलीवुडसुप्रीम कोर्ट के फैसले से दुखी हुए मोहित चौहान, ‘मेरी आवाज’ गाने से बयां किया स्ट्रीट डॉग्स का दर्द, बोले- ‘बेज़ुबानों की तरफ से इंसानों…’

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दुखी हुए मोहित चौहान, ‘मेरी आवाज’ गाने से बयां किया स्ट्रीट डॉग्स का दर्द, बोले- ‘बेज़ुबानों की तरफ से इंसानों…’

Mohit Chauhan Song For Street Dog: बॉलीवुड सिंगर मोहित चौहान ने अपने लेटेस्ट गाने 'मेरी आवाज' के पीछे की इंस्पिरेशन के बारे में बात करते हुए बताया कि उन्होंने ये गाना भारत के स्ट्रीट डॉग के लिए कंपोज करने का फैसला किया, क्योंकि उनका मानना ​​है कि सच्ची इंसानियत बेज़ुबानों का ख्याल रखने में है.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Dec 30, 2025, 07:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दुखी हुए मोहित चौहान, ‘मेरी आवाज’ गाने से बयां किया स्ट्रीट डॉग्स का दर्द, बोले- ‘बेज़ुबानों की तरफ से इंसानों…’

बॉलीवुड सिंगर मोहित चौहान ने कई फिल्मों में अपनी जादुई आवाज से लाखों-करोड़ों लोगों का दिलों पर अपनी छाप छोड़ी है. अरिजीत सिंह, केके, सुनिधि और श्रेया घोषाल के साथ आजकल लोग सबसे ज्यादा उन्हें ही सुनना पसंद करते हैं. वहीं हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान मोहित चौहान ने बातचीत के दौरान बताया कि इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश देने के बाद उन्हें स्ट्रीट डॉग के लिए गहरा दर्द, दया और सामाजिक जिम्मेदारी महसूस होती है. 

कोर्ट के फैसले से हुआ दुख
मोहित चौहान ने कहा, ‘जब मुझे इस फैसले के बारे में पता चला कि गली के कुत्तों और जानवरों को हटा दिया जाना चाहिए, तो मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि वे बेज़ुबान हैं, और उनके बारे में सोचना हमारा फर्ज है. हम यह कर सकते हैं. इंसान ही बेज़ुबानों की देखभाल कर सकते हैं. वो अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकते, और वो सड़कों पर बहुत मुश्किल हालात में रहते हैं. इसलिए, मुझे उनके लिए बहुत दुख होता है. इसलिए, मुझे लगा कि दया से इसका कोई हल निकल सकता है.’

इंसानों के महत्व को लेकर की बात
सॉन्ग 'तुम से ही' सिंगर ने जरूरतमंद और बेज़ुबान जीवों के प्रति इंसानों की सामाजिक जिम्मेदारी के महत्व को बताते हुए कहा, ‘हमें किसी भी जीवन रूप का सम्मान करना चाहिए, और इसके लिए, मैं हमेशा सोचता हूं कि मैं एक इंसान हूं और हर किसी के पास सीमित समय है क्योंकि जिंदगी आपके हाथ में नहीं है. आप इस दुनिया में एक अच्छे इंसान के रूप में आए हैं तो, आपके पास सोचने की शक्ति ज्यादा है. आपके पास बुद्धि है, आप काम कर सकते हैं. तो, आप इस दुनिया में एक इंसान के रूप में क्यों नहीं आते? तो, आप अच्छे काम क्यों नहीं करते? अपनी बाकी जिंदगी में मदद करें. अच्छे काम करें. तो, यह हमेशा मेरे दिमाग में रहा है.’

Add Zee News as a Preferred Source

बेज़ुबानों की आवाज है ये गाना
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का जिक्र करते हुए, सिंगर ने आगे कहा, ‘जब यह फैसला आया कि ऐसा होगा, तो मुझे बहुत दुख हुआ, मैं बहुत परेशान था, और फिर मैंने इस गाने को बनाने का तय किया. तो, मैंने गाना कंपोज करना शुरू किया. बेज़ुबानों की भी आवाज है. तो, यह गाना उनकी तरफ से इंसानों के लिए है.’ आपको बता दें कि सॉन्ग 'मेरी आवाज' गाना मोहित चौहान द्वारा गाया और कंपोज किया गया है, जबकि इसके बोल सिंगर प्रार्थना गहलोत ने लिखे हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

singer mohit chauhan

Trending news

पापा, अब VRS ले लो... देहरादून में पीटकर मारे गए एंजेल चकमा की कहानी रुला देगी
Anjel Chakma Murder Case
पापा, अब VRS ले लो... देहरादून में पीटकर मारे गए एंजेल चकमा की कहानी रुला देगी
न्यू ईयर से पहले इन 15 राज्यों में सर्दी का सितम! कड़ाके की ठंड का क्या है IMD अलर्ट
#WeatherUpdate
न्यू ईयर से पहले इन 15 राज्यों में सर्दी का सितम! कड़ाके की ठंड का क्या है IMD अलर्ट
DNA: कांग्रेस के लिए हाफिज 'साहब'और RSS 'अलकायदा'?
DNA
DNA: कांग्रेस के लिए हाफिज 'साहब'और RSS 'अलकायदा'?
फैक्ट चेक: क्या भारत ने सोमालीलैंड को दी मान्यता? झूठी खबर पर विदेश मंत्रालय का बयान
MEA
फैक्ट चेक: क्या भारत ने सोमालीलैंड को दी मान्यता? झूठी खबर पर विदेश मंत्रालय का बयान
DNA: बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, ओवैसी का बयान सवालों के कठघरे में क्यों?
DNA Analysis
DNA: बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, ओवैसी का बयान सवालों के कठघरे में क्यों?
सांसद रहमान बर्क ने की बांग्लादेश के बहाने भारत को कटघरे में खड़ा करने की साजिश?
DNA Analysis
सांसद रहमान बर्क ने की बांग्लादेश के बहाने भारत को कटघरे में खड़ा करने की साजिश?
महीनों की खामोशी के बाद लौटी पर्यटकों की रौनक, कश्मीर में विंटर फेस्टिवल का आयोजन
Jammu-kashmir
महीनों की खामोशी के बाद लौटी पर्यटकों की रौनक, कश्मीर में विंटर फेस्टिवल का आयोजन
BMC Election: महायुति में फाइनल हुआ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला
BMC Election
BMC Election: महायुति में फाइनल हुआ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला
DNA:अयोध्या से वृंदावन तक भक्तों का सैलाब,नए साल पर खुद की ओर क्यों लौटने लगा भारत?
aayodhya ram mandir
DNA:अयोध्या से वृंदावन तक भक्तों का सैलाब,नए साल पर खुद की ओर क्यों लौटने लगा भारत?
मुंबई: भांडुप रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा, बेकाबू बस ने लोगों को रौंदा, 4 की मौत
mumbai accident
मुंबई: भांडुप रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा, बेकाबू बस ने लोगों को रौंदा, 4 की मौत