भक्ति में डूबीं सुधा चंद्रन, अचानक बदली हालत! वायरल वीडियो ने उड़ाए फैंस के होश

इंडियन टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस सुधा चंद्रन ने हाल ही में माता की चौकी के प्रोग्राम में नजर आई हैं, जहां से उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वायरल क्लिप में उनकी हालत देखने के बाद सभी के होश उड़ गए हैं. जी हां! इस वीडियो साफ-साफ नजर आ रहा है कि सुधा को संभालना किसी एक के बस की बात नहीं है और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस प्रोग्राम के दौरान उनपर माता रानी आ गई हैं.

एक्ट्रेस सुधा पर आईं माता रानी

एक्ट्रेस सुधा के ऊपर अचानक ने माता रानी के आने से उनका खुद को संभालना बेहद मुश्किल हो गया था. इसलिए वहां मौजूद उनके दोस्त और लोगों उन्हें तुरंत संभालने के लिए आगे आए. वहीं इस वीडियो के वायरल होते ही लोगों को लगा कि वो किसी फिल्म या टीवी के सीन की एक्टिंग कर रही हैं. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये वीडियो माता की चौकी के दौरान का है. जहां उन पर माता चढ़ गई और वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं. इस वीडियो में आप साफ-साफ देख सकते हैं कि सुधा को सभी शांत करने की कोशिश कर रहे हैं.

कलाकार के साथ बेहतरीन नृत्यांगना

एक्ट्रेस सुधा चंद्रन टीवी में काफी लंबे समय से काम कर रही हैं और इस दौरान उन्होंने कई प्रकार के सीरियल किए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर ‘नागिन,’ ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी,’ ‘कस्तूरी’ और ‘कहीं किसी रोज’ जैसे शो हुए. वहीं इन शोज में लोगों ने उनके किरदारों को खूब पसंद किया, जिससे उन्हें घर-घर में पहचान मिली. वहीं एक्ट्रेस सिर्फ एक बेहतरीन कलाकार ही नहीं बल्कि वो एक शानदार डांसर भी हैं. उन्होंने 3 साल की उम्र से ही डांस सीखना शुरू कर दिया था. लेकिन सुधा चंद्रन ने एक दुर्घटना में अपना पैर खोने के बाद कृत्रिम पैर के सहारे भरतनाट्यम नृत्यांगना और टीवी कलाकार के रूप में कमबैक किया. एक्ट्रेस की लाइफ पर बनी फिल्म 'मयूरी' और बाद में हिंदी रीमेक 'नाचे मयूरी' में भी उन्होंने काम किया.