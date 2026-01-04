Advertisement
trendingNow13063453
Hindi Newsबॉलीवुडभक्ति में डूबीं सुधा चंद्रन, अचानक बदली हालत! वायरल वीडियो ने उड़ाए फैंस के होश

भक्ति में डूबीं सुधा चंद्रन, अचानक बदली हालत! वायरल वीडियो ने उड़ाए फैंस के होश

Sudha Chandran Viral Video: टीवी एक्ट्रेस सुधा चंद्रन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो माता की भक्ति में लीन दिखाई दे रही हैं. लेकिन इस वीडियो में अचानक कुछ एक्ट्रेस के साथ कुछ ऐसा हुआ की उनकी हालत को देखकर सभी के होश उड़ गए हैं. आइए जानते हैं पूरा मामला

 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Jan 04, 2026, 01:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भक्ति में डूबीं सुधा चंद्रन, अचानक बदली हालत! वायरल वीडियो ने उड़ाए फैंस के होश

इंडियन टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस सुधा चंद्रन ने हाल ही में माता की चौकी के प्रोग्राम में नजर आई हैं, जहां से उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वायरल क्लिप में उनकी हालत देखने के बाद सभी के होश उड़ गए हैं. जी हां! इस वीडियो साफ-साफ नजर आ रहा है कि सुधा को संभालना किसी एक के बस की बात नहीं है और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस प्रोग्राम के दौरान उनपर माता रानी आ गई हैं. 

एक्ट्रेस सुधा पर आईं माता रानी
एक्ट्रेस सुधा के ऊपर अचानक ने माता रानी के आने से उनका खुद को संभालना बेहद मुश्किल हो गया था. इसलिए वहां मौजूद उनके दोस्त और लोगों उन्हें तुरंत संभालने के लिए आगे आए. वहीं इस वीडियो के वायरल होते ही लोगों को लगा कि वो किसी फिल्म या टीवी के सीन की एक्टिंग कर रही हैं. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये वीडियो माता की चौकी के दौरान का है. जहां उन पर माता चढ़ गई और वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं. इस वीडियो में आप साफ-साफ देख सकते हैं कि सुधा को सभी शांत करने की कोशिश कर रहे हैं. 

कलाकार के साथ बेहतरीन नृत्यांगना
एक्ट्रेस सुधा चंद्रन टीवी में काफी लंबे समय से काम कर रही हैं और इस दौरान उन्होंने कई प्रकार के सीरियल किए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर ‘नागिन,’ ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी,’ ‘कस्तूरी’ और ‘कहीं किसी रोज’ जैसे शो हुए. वहीं इन शोज में लोगों ने उनके किरदारों को खूब पसंद किया, जिससे उन्हें घर-घर में पहचान मिली. वहीं एक्ट्रेस सिर्फ एक बेहतरीन कलाकार ही नहीं बल्कि वो एक शानदार डांसर भी हैं. उन्होंने 3 साल की उम्र से ही डांस सीखना शुरू कर दिया था. लेकिन सुधा चंद्रन ने एक दुर्घटना में अपना पैर खोने के बाद कृत्रिम पैर के सहारे भरतनाट्यम नृत्यांगना और टीवी कलाकार के रूप में कमबैक किया. एक्ट्रेस की लाइफ पर बनी फिल्म 'मयूरी' और बाद में हिंदी रीमेक 'नाचे मयूरी' में भी उन्होंने काम किया.

Add Zee News as a Preferred Source

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

Sudha chandran video viral

Trending news

'परिवार से होनी चाहिए लव जिहाद को रोकने की शुरुआत...' मोहन भागवत ने बताया फॉर्मूला
Love Jihad
'परिवार से होनी चाहिए लव जिहाद को रोकने की शुरुआत...' मोहन भागवत ने बताया फॉर्मूला
सिर्फ महायुति के उम्मीदवार ही क्यों? विपक्ष ने धांधली का लगाया आरोप
Maharashtra Municipal Corporation Elections
सिर्फ महायुति के उम्मीदवार ही क्यों? विपक्ष ने धांधली का लगाया आरोप
'देखते रहे लोग और राख हो गई गाड़ियां..', त्रिशूर रेलवे स्‍टेशन आग ने मचाया तांडव
Tamil Nadu news
'देखते रहे लोग और राख हो गई गाड़ियां..', त्रिशूर रेलवे स्‍टेशन आग ने मचाया तांडव
मरे हुए बेटे की नौकरी, पैसों का लालच और...महिला ने बहू को उतारा मौत के घाट
Maharashtra news
मरे हुए बेटे की नौकरी, पैसों का लालच और...महिला ने बहू को उतारा मौत के घाट
'उन पर आरोप हैं, लेकिन वे सरकार में बने हुए हैं...', अजित पवार पर बरसे वारिस पठान
Maharashtra news
'उन पर आरोप हैं, लेकिन वे सरकार में बने हुए हैं...', अजित पवार पर बरसे वारिस पठान
ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा... PAK में घुसकर जालिमों को वापस लाओ: ओवैसी
Asaduddin Owaisi
ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा... PAK में घुसकर जालिमों को वापस लाओ: ओवैसी
शाह का मैराथन दौरा और कांग्रेस की नई तैनाती; क्या प्रियंका चुनावी गणित बदल पाएंगी?
Assembly Elections 2026
शाह का मैराथन दौरा और कांग्रेस की नई तैनाती; क्या प्रियंका चुनावी गणित बदल पाएंगी?
घुसपैठ नाकाम, आतंकी नेटवर्क कमजोर; दो दशकों में 2025 रहा JK का सबसे शांत साल
jammu kashmir news
घुसपैठ नाकाम, आतंकी नेटवर्क कमजोर; दो दशकों में 2025 रहा JK का सबसे शांत साल
चुनावी बिगुल बजने से पहले टीएमसी में भगदड़? कांग्रेस में शामिल हो गईं सांसद मौसम नूर
MA
चुनावी बिगुल बजने से पहले टीएमसी में भगदड़? कांग्रेस में शामिल हो गईं सांसद मौसम नूर
सूरज रहेगा गायब, सड़कों पर टूटेगा ठंड का कहर! 4 जनवरी के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
सूरज रहेगा गायब, सड़कों पर टूटेगा ठंड का कहर! 4 जनवरी के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट