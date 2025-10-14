इंडस्ट्री में पसरा मातम, 59 की उम्र में दुनिया छोड़ गए मशहूर हास्य कलाकार, शूटिंग के दौरान हुई मौत

Kannada Actor Raju Talikote Passes Away: लोकप्रिय कन्नड़ अभिनेता और रंगमंच कलाकार राजू तालिकोटे (59) का सोमवार को कर्नाटक के उडुपी जिले में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. धारवाड़ रंगायन के निदेशक राजू तालीकोटे ने रंगमंच और फिल्मों में ख्याति अर्जित की थी. तालीकोट के परिवार में दो पत्नियां, दो बेटे और तीन बेटियां हैं. उनके बेटे भरत ने बताया कि राजू तालीकोट को पहले भी दिल का दौरा पड़ा था और उनका इलाज किया गया था. हालांकि, इस बार उन्हें फिर से दिल का दौरा पड़ा और उन्हें बचाया नहीं जा सका.

भरत ने कहा कि हमारे पिता की दो पत्नियां थीं, लेकिन हम सभी एक साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से पले-बढ़े हैं. परिवार ने बताया है कि अंतिम संस्कार चिक्कासिंदगी गांव में होगा.

डीके शिवकुमार ने जताया दुख

उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा, "यह अत्यंत दुखद है कि प्रसिद्ध रंगमंच अभिनेता, हास्य अभिनेता और धारवाड़ रंगायन के निदेशक राजू तालिकोटे का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. कई कन्नड़ फिल्मों में अभिनय करके अपार लोकप्रियता अर्जित करने वाले राजू तालिकोटे का निधन कन्नड़ फिल्म उद्योग के लिए एक बड़ी क्षति है."

उन्होंने कहा, "मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान राजू तालीकोट की आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें."

पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद बसवराज ने भी श्रद्धांजली

पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद बसवराज बोम्मई ने कहा, "लोकप्रिय कन्नड़ रंगमंच कलाकार राजू तालिकोटे के निधन की खबर से गहरा दुख हुआ है. एक हास्य अभिनेता के रूप में उन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से लोगों का प्यार अर्जित किया था, और उन्होंने फिल्म उद्योग में भी अपनी अलग छाप छोड़ी थी."

उन्होंने कहा, "धारवाड़ रंगायन के निदेशक के रूप में कार्य करते हुए उनका असामयिक निधन कला के क्षेत्र के लिए एक अपूरणीय क्षति है. मैं प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनके परिवार और प्रशंसकों को उनके जाने के दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें."

मशहूर हास्य कलाकार थे राजू तालिकोटे

राजू तालीकोट का जन्म 1965 में हुआ था. चूंकि उनका जन्म और पालन-पोषण तालीकोट में हुआ था, इसलिए उन्हें राजू तालीकोट के नाम से जाना जाने लगा और इसी नाम से उन्होंने बाद में रंगमंच और सिनेमा में प्रसिद्धि प्राप्त की. राजू तालीकोट की पहली पत्नी प्रेमा थीं, जिनसे उनके दो बेटे और एक बेटी थी. उनकी दूसरी पत्नी सिंधनूर की प्रेमा थीं, जिनसे उनकी दो बेटियां थीं, जिनका नाम शाजीदा और शब्बू था.