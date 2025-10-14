Advertisement
trendingNow12960644
Hindi Newsबॉलीवुड

इंडस्ट्री में पसरा मातम, 59 की उम्र में दुनिया छोड़ गए मशहूर हास्य कलाकार, शूटिंग के दौरान हुई मौत

Kannada Actor raju talikote Daeth: कन्नड़ अभिनेता और रंगमंच कलाकार का उडुपी में फिल्म शूटिंग के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. धारवाड़ रंगायन के निदेशक रहे तालीकोटे का परिवार दो पत्नियों, दो बेटों और तीन बेटियों है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Oct 14, 2025, 07:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंडस्ट्री में पसरा मातम, 59 की उम्र में दुनिया छोड़ गए मशहूर हास्य कलाकार, शूटिंग के दौरान हुई मौत

Kannada Actor Raju Talikote Passes Away: लोकप्रिय कन्नड़ अभिनेता और रंगमंच कलाकार राजू तालिकोटे (59) का सोमवार को कर्नाटक के उडुपी जिले में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. धारवाड़ रंगायन के निदेशक राजू तालीकोटे ने रंगमंच और फिल्मों में ख्याति अर्जित की थी. तालीकोट के परिवार में दो पत्नियां, दो बेटे और तीन बेटियां हैं. उनके बेटे भरत ने बताया कि राजू तालीकोट को पहले भी दिल का दौरा पड़ा था और उनका इलाज किया गया था. हालांकि, इस बार उन्हें फिर से दिल का दौरा पड़ा और उन्हें बचाया नहीं जा सका.

भरत ने कहा कि हमारे पिता की दो पत्नियां थीं, लेकिन हम सभी एक साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से पले-बढ़े हैं. परिवार ने बताया है कि अंतिम संस्कार चिक्कासिंदगी गांव में होगा.

डीके शिवकुमार ने जताया दुख

Add Zee News as a Preferred Source

उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा, "यह अत्यंत दुखद है कि प्रसिद्ध रंगमंच अभिनेता, हास्य अभिनेता और धारवाड़ रंगायन के निदेशक राजू तालिकोटे का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. कई कन्नड़ फिल्मों में अभिनय करके अपार लोकप्रियता अर्जित करने वाले राजू तालिकोटे का निधन कन्नड़ फिल्म उद्योग के लिए एक बड़ी क्षति है."

उन्होंने कहा, "मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान राजू तालीकोट की आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें."

पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद बसवराज ने भी श्रद्धांजली 

पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद बसवराज बोम्मई ने कहा, "लोकप्रिय कन्नड़ रंगमंच कलाकार राजू तालिकोटे के निधन की खबर से गहरा दुख हुआ है. एक हास्य अभिनेता के रूप में उन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से लोगों का प्यार अर्जित किया था, और उन्होंने फिल्म उद्योग में भी अपनी अलग छाप छोड़ी थी."

उन्होंने कहा, "धारवाड़ रंगायन के निदेशक के रूप में कार्य करते हुए उनका असामयिक निधन कला के क्षेत्र के लिए एक अपूरणीय क्षति है. मैं प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनके परिवार और प्रशंसकों को उनके जाने के दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें."

मशहूर हास्य कलाकार थे राजू तालिकोटे

राजू तालीकोट का जन्म 1965 में हुआ था. चूंकि उनका जन्म और पालन-पोषण तालीकोट में हुआ था, इसलिए उन्हें राजू तालीकोट के नाम से जाना जाने लगा और इसी नाम से उन्होंने बाद में रंगमंच और सिनेमा में प्रसिद्धि प्राप्त की. राजू तालीकोट की पहली पत्नी प्रेमा थीं, जिनसे उनके दो बेटे और एक बेटी थी. उनकी दूसरी पत्नी सिंधनूर की प्रेमा थीं, जिनसे उनकी दो बेटियां थीं, जिनका नाम शाजीदा और शब्बू था.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

Raju talikote

Trending news

NDA में शायरी के बाद महागठबंधन में गाए जा रहे रहीम के दोहे, बीजेपी खुश तो बहुत होगी
bihar vidhan sabha chunav
NDA में शायरी के बाद महागठबंधन में गाए जा रहे रहीम के दोहे, बीजेपी खुश तो बहुत होगी
भारत, कनाडा के रणनीतिक संबंधों में आएगी मजबूती, आगे बढ़ने का रोडमैप तैयार
india
भारत, कनाडा के रणनीतिक संबंधों में आएगी मजबूती, आगे बढ़ने का रोडमैप तैयार
UP में अपराधी तो बंगाल में सिस्टम 'लंगड़ा'? कहीं दंगाई भागते हैं तो कहीं पीड़ित
crime against women
UP में अपराधी तो बंगाल में सिस्टम 'लंगड़ा'? कहीं दंगाई भागते हैं तो कहीं पीड़ित
हाथ पर टैटू; 20 मिनट का Video, आखिर क्या है इस नेता के ड्राइवर की मौत का कारण
Vinutha Kota
हाथ पर टैटू; 20 मिनट का Video, आखिर क्या है इस नेता के ड्राइवर की मौत का कारण
बॉर्डर पर पंजाब पुलिस-BSF मुस्तैद, कई साजिशों का खुलासा, भारी तादात में हथियार बरामद
Punjab
बॉर्डर पर पंजाब पुलिस-BSF मुस्तैद, कई साजिशों का खुलासा, भारी तादात में हथियार बरामद
ब्रह्मपुत्र पर चीन की हरकत का माकूल जवाब की तैयारी, ड्रैगन को लगेगा तगड़ा 'करंट'
china
ब्रह्मपुत्र पर चीन की हरकत का माकूल जवाब की तैयारी, ड्रैगन को लगेगा तगड़ा 'करंट'
3 दिन के लिए बंद हो गया ये नेशनल हाइवे, 2 मीटर तक धंस गई सड़कें, टेंशन में कारोबारी
national highway
3 दिन के लिए बंद हो गया ये नेशनल हाइवे, 2 मीटर तक धंस गई सड़कें, टेंशन में कारोबारी
Durgapur Gangrape Case: बंगाल अब नहीं रहा सुरक्षित... राज्यपाल का ममता पर बड़ा हमला
West Bengal
Durgapur Gangrape Case: बंगाल अब नहीं रहा सुरक्षित... राज्यपाल का ममता पर बड़ा हमला
सुनिए मैं आपसे बात... MLA को आया 'ड्रीम गर्ल' का कॉल, होने वाला था बड़ा धोखा; फिर...
Maharashtra
सुनिए मैं आपसे बात... MLA को आया 'ड्रीम गर्ल' का कॉल, होने वाला था बड़ा धोखा; फिर...
दीपावली से पहले बड़ा तोहफा, CM मान ने ₹20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा देकर रचा इतिहास
Flood Relief Package
दीपावली से पहले बड़ा तोहफा, CM मान ने ₹20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा देकर रचा इतिहास