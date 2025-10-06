टाइट सिक्योरिटी में नए मेहमान से मिलने अस्पताल पहुंचे बड़े पापा सलमान खान, चेहरे पर साफ दिखी खुशी; VIDEO

Salman Khan Reached Hospital: सलमान खान (Salman Khan) अपने छोटे भाई अरबाज खान की बीवी शूरा खान और न्यू बॉर्न बेबी गर्ल से मिलने अस्पताल पहुंचे. भाईजान के मुंबई के पीडी हिंदुजा अस्पताल पहुंचने और वहां से बाहर आने के वीडियो सामने आए हैं. इस दौरान एक्टर के चेहरे पर नए मेहमान के आने पर खुशी साफ दिखाई.

फिर से बड़े पापा बन गए सलमान

अरबाज खान सलमान खान के छोटे भाई हैं. ऐसे में सलमान का नन्हें मेहमान से ताऊ यानी कि बड़े पापा का रिश्ता है. बड़े पापा बनने की खुशी सलमान के चेहरे से छिपाए नहीं छिप रही थी. अस्पताल से बाहर निकलते ही एक्टर ने फैंस को वेव किया और कार में बैठकर वहां से रवाना हो गए.

टाइट सिक्योरिटी में पहुंचे दबंग खान

घर के सबसे छोटे मेहमान से मिलने सलमान खान टाइट सिक्योरिटी में पहुंचे. इस दौरान एक्टर के चारों तरफ सुरक्षा का टाइट पहरा और पुलिस के लोग भी नजर आए. सलमान इस दौरान ब्लैक टी-शर्ट और ब्लैक जींस में नजर आए.

पोती से मिलने पहुंचीं सलमा

सलमान खान और अरबाज की मां सलमा अपनी पोती और बहू से मिलने अस्पताल पहुंचीं. सलमा के साथ उनकी केयर टेकर स्पॉट हुईं जो उनका ख्याल रखते नजर आईं. शूरा 5 अक्टूबर को बेटी को जन्म दिया. जिसके बाद से अस्पताल में परिवार वालों का आना जाना लगा हुआ है. शूरा और अरबाज की ये पहली संतान है. ये दोनों शादी के डेढ़ साल बाद पेरेंट्स बनें. इन दोनों ने निकाह बहन अर्पिता खान के घर पर परिवार और रिश्तेदारों की मौजूदगी में किया था. जिसमें बॉलीवुड के कुछ करीबी दोस्तों को भी इनवाइट किया गया था. शूरा अरबाज की दूसरी बीवी हैं. इससे पहले अरबाज ने मलाइका से शादी की थी. कई साल बाद दोनों अलग हो गए. इन दोनों का एक बेटा अरहान खान है.