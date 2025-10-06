Advertisement
trendingNow12950605
Hindi Newsबॉलीवुड

टाइट सिक्योरिटी में नए मेहमान से मिलने अस्पताल पहुंचे बड़े पापा सलमान खान, चेहरे पर साफ दिखी खुशी; VIDEO

Salman Khan खान परिवार के सबसे छोटे सदस्य से मिलने अस्पताल पहुंचे.भाईजान के चारों तरफ कड़ा पहरा नजर आया. सलमान के अलावा अपनी पोती से मिलने सलमा खान भी पहुंचीं.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 06, 2025, 08:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सलमान खान, अरबाज और शूरा
सलमान खान, अरबाज और शूरा

Salman Khan Reached Hospital: सलमान खान (Salman Khan) अपने छोटे भाई अरबाज खान की बीवी शूरा खान और न्यू बॉर्न बेबी गर्ल से मिलने अस्पताल पहुंचे. भाईजान के मुंबई के पीडी हिंदुजा अस्पताल पहुंचने और वहां से बाहर आने के वीडियो सामने आए हैं. इस दौरान एक्टर के चेहरे पर नए मेहमान के आने पर खुशी साफ दिखाई. 

फिर से बड़े पापा बन गए सलमान
अरबाज खान सलमान खान के छोटे भाई हैं. ऐसे में सलमान का नन्हें मेहमान से ताऊ यानी कि बड़े पापा का रिश्ता है. बड़े पापा बनने की खुशी सलमान के चेहरे से छिपाए नहीं छिप रही थी. अस्पताल से बाहर निकलते ही एक्टर ने फैंस को वेव किया और कार में बैठकर वहां से रवाना हो गए.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

Add Zee News as a Preferred Source

 

टाइट सिक्योरिटी में पहुंचे दबंग खान

घर के सबसे छोटे मेहमान से मिलने सलमान खान टाइट सिक्योरिटी में पहुंचे. इस दौरान एक्टर के चारों तरफ सुरक्षा का टाइट पहरा और पुलिस के लोग भी नजर आए. सलमान इस दौरान ब्लैक टी-शर्ट और ब्लैक जींस में नजर आए.

'मेरे 15 मिनट की कोई वैल्यू नहीं...' क्या 'एनिमल' में रणबीर के किरदार को खा गए बॉबी देओल? 200 करोड़ में छापे थे 717 करोड़

पोती से मिलने पहुंचीं सलमा

सलमान खान और अरबाज की मां सलमा अपनी पोती और बहू से मिलने अस्पताल पहुंचीं. सलमा के साथ उनकी केयर टेकर स्पॉट हुईं जो उनका ख्याल रखते नजर आईं. शूरा 5 अक्टूबर को बेटी को जन्म दिया. जिसके बाद से अस्पताल में परिवार वालों का आना जाना लगा हुआ है. शूरा और अरबाज की ये पहली संतान है. ये दोनों शादी के डेढ़ साल बाद पेरेंट्स बनें. इन दोनों ने निकाह बहन अर्पिता खान के घर पर परिवार और रिश्तेदारों की मौजूदगी में किया था. जिसमें बॉलीवुड के कुछ करीबी दोस्तों को भी इनवाइट किया गया था. शूरा अरबाज की दूसरी बीवी हैं. इससे पहले अरबाज ने मलाइका से शादी की थी. कई साल बाद दोनों अलग हो गए. इन दोनों का एक बेटा अरहान खान है.

 

 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Salman KhanArbaaz KhanShura Khan

Trending news

अमरनाथ, सोनमर्ग से ऊटी तक...14 राज्यों में 50 रूट्स पर धड़ाधड़ बनेंगे रोपवे
Ropeway
अमरनाथ, सोनमर्ग से ऊटी तक...14 राज्यों में 50 रूट्स पर धड़ाधड़ बनेंगे रोपवे
J&K के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान! बडगाम और नगरोटा में 11 नवंबर को होंगे चुनाव
Election Commission of India
J&K के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान! बडगाम और नगरोटा में 11 नवंबर को होंगे चुनाव
CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील पर एक्शन, BCI ने किया निलंबित, अभी और चलेगा 'चाबुक'
Supreme Court
CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील पर एक्शन, BCI ने किया निलंबित, अभी और चलेगा 'चाबुक'
भारतीय छात्र को मिली 89 लाख की स्कॉलरशिप, 'फालतू' वजह देकर US ने कैंसिल किया वीजा
us
भारतीय छात्र को मिली 89 लाख की स्कॉलरशिप, 'फालतू' वजह देकर US ने कैंसिल किया वीजा
सावधान! भारी वर्षा के साथ ओले गिरने की चेतावनी, मौसम विभाग कह रहा 'घर में ही रहें'
India Weather news
सावधान! भारी वर्षा के साथ ओले गिरने की चेतावनी, मौसम विभाग कह रहा 'घर में ही रहें'
लिंगायत मुद्दे पर CM सिद्धारमैया ने झाड़ा पल्ला, बोले- जो लोगों का रुख वही मेरा
karnataka
लिंगायत मुद्दे पर CM सिद्धारमैया ने झाड़ा पल्ला, बोले- जो लोगों का रुख वही मेरा
ड्रग्स, गांजा, शराब और..हैदराबाद के करीब चल रही थी रेव पार्टी, क्यों हैरान हुई पुलिस
Hyderabad News
ड्रग्स, गांजा, शराब और..हैदराबाद के करीब चल रही थी रेव पार्टी, क्यों हैरान हुई पुलिस
'यह सैलाब कुदरती नहीं...', CM ममता ने बंगाल में आई बाढ़ के लिए किसे ठहराया जिम्मेदार
Mamata Banerjee
'यह सैलाब कुदरती नहीं...', CM ममता ने बंगाल में आई बाढ़ के लिए किसे ठहराया जिम्मेदार
मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले आरोपी पर क्या होगा एक्शन? क्या बोले CJI गवई
CJI BR Gavai
मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले आरोपी पर क्या होगा एक्शन? क्या बोले CJI गवई
'मोसाद' से 4 कदम आगे भारतीय सुरक्षा बल! एक जले मोबाइल चार्जर से तोड़ दी आतंक की कमर
Pahalgam attack
'मोसाद' से 4 कदम आगे भारतीय सुरक्षा बल! एक जले मोबाइल चार्जर से तोड़ दी आतंक की कमर