'कई लोगों ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था...' चंद घंटे बाद बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं आर्यन खान, करण जौहर ने ये क्या कह दिया?

'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' सीरीज से किंग खान के बेटे आर्यन खान फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू कर रहे हैं. चंद घंटे बाद ही आर्यन का नेटफ्लिक्स पर सीरीज स्ट्रीम हो जाएगी. ऐसे में करण जौहर ने आर्यन खान की जमकर तारीफ की.
Ba***ds of Bollywood: शाहरुख खान के लाडले बेटे आर्यन खान 18 सितंबर को बॉलीवुड की दुनिया में बतौर डायरेक्टर कदम रख रहे हैं. सीरीज के नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने में महज चंद घंटे बचे हैं. ऐसे में करण जौहर ने शाहरुख खान के लाडले के लिए सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और ये भी कहा कि कई लोगों को लगता था कि तुम ये नहीं कर पाओगे.
आर्यन के लिए करण का पोस्ट
इंस्टाग्राम पर अपने दिल का हाल और आर्यन की तारीफों के पुल बांधते हुए करण ने आर्यन के साथ एक तस्वीर शेयर की. करण ने लिखा- 'अब छा जाओ बेटा. आज राज तु्म्हारे लिए खास होने वाली है. जब तुम्हारी फैमिली, दोस्त और फिल्म इंडस्ट्री तुम्हारा खुले दिल से बाहे फैलाए इस फिल्मी दुनिया में स्वागत करेगी. तुमने अपने लिए वो रास्ता चुना जिसे लेकर कई लोगों ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था. कैमरे के पीछे का मास्टरमाइंड. स्टोरी टेलिंग से लेकर और उसके एग्जीक्यूशन तक...तुमने 2 साल तक काफी कड़ी मेहनत की है. तुमने इस मौके को कभी भी टेकिंग फॉर ग्रान्टेड नहीं लिया.'
तुम्हारा स्टाइल काफी अलग
करण ने आगे लिखा- 'तुम्हारा स्टोरी कहने का अंदाज काफी अलग है. मैं और सभी लोग अब बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर पा रहे हैं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए. मुझे तुम पर गर्व है. (मुझे इसका पार्ट बनाने के लिए शुक्रिया.सच कहूं तो मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था इसका हिस्सा बनने का)...सीरीज तो बन गई बेटा...पिक्चर अभी बाकी है.'
फिल्मी दुनिया में कदम रख रहे आर्यन
'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से आर्यन खान फिल्मी दुनिया में बतौर डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं. इसमें बॉबी देओल के अलावा मनोज पहवा, मोना सिंह, मनीष , राघव जुयाल, रजत बेदी और गौतमी कपूर हैं. इसके साथ ही सलमान खान, करण जौहर और रणवीर सिंह का स्पेशल अपीरियंस भी है. आपको बता दें, इस सीरीज का कुछ दिन पहले एक ट्र्रेलर लॉन्च इवेंट था जिसमें शाहरुख खान अपने पूरे परिवार के साथ थे. साथ ही इस सीरीज की स्टार कास्ट भी मौजूद थी.
