33 साल बाद शाहरुख खान का सपना हुआ पूरा, मिला 'जवान' के लिए बेस्ट एक्टर नेशनल अवॉर्ड, चेहरे का नूर बयां कर रहा दिल का हाल

Shah Rukh Khan Wins First National Award: शाहरुख खान और उनके फैंस के लिए आज का दिन काफी खास है. किंग खान को 33 साल बाद उनका पहला नेशनल अवॉर्ड फिल्म जवान के लिए मिला है. एक्टर को ये अवॉर्ड भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने दिया.

पहले नेशनल अवॉर्ड के गदगद किंग खान

ये तो सब जानते हैं कि शाहरुख ने अनगिनत हिट फिल्में दी हैं और देश-विदेश में कई बड़े पुरस्कार जीते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पुरस्कार पहली बार उनके नाम हुआ है.उनके फैंस भी इस ऐतिहासिक पल को लेकर गर्व महसूस कर रहे हैं,क्योंकि लंबे इंतजार के बाद ‘किंग खान’ को यह सम्मान मिला है. इससे पहले शाहरुख पहले भी कई बार अपनी शानदार अदाकारी के लिए सराहे गए हैं और फिल्मफेयर जैसे बड़े अवॉर्ड्स कई बार जीत चुके हैं, मगर यह नेशनल अवॉर्ड उनके करियर की उपलब्धियों को एक नए मुकाम पर ले जाता है.

मिल चुका पद्मश्री सम्मान

इससे पहले उन्हें पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका है और दुनियाभर में उनकी फैन फॉलोइंग ने उन्हें सुपरस्टार बनाया है. लेकिन राष्ट्रपति भवन में मिला यह सम्मान उनकी मेहनत, जुनून और लगातार दर्शकों से जुड़े रहने का सबसे बड़ा सबूत है. इस मौके पर शाहरुख खान के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही है. जिसे आप वीडियो में भी देख सकते हैं.

किंग की शूटिंग पर लौटे शाहरुख

शाहरुख खान फिलहाल अपनी अगली फिल्म 'किंग' की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं. लेकिन अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में हिस्सा लिया लेते हुए अपना बेस्ट एक्टर का प्रतिष्ठित अवॉर्ड खुद लिया. 'जवान' फिल्म की बात करें तो एटली द्वारा डायरेक्टेड फिल्म में नयनतारा, विजय सेतुपति और दीपिका पादुकोण भी अहम किरदारों में थे.शाहरुख का फिल्म में प्रदर्शन दर्शकों ही नहीं बल्कि आलोचकों द्वारा भी खूब सराहा गया. इस मौके पर शाहरुख खान के साथ उनकी बेस्ट फ्रेंड रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड फिल्म 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नार्वे' के लिए मिला. इसके साथ ही विक्रांत मैसी को भी बेस्ट एक्टर नेशनल अवॉर्ड '12वें फेल' मूवी के लिए मिला. आपको बता दें, अवॉर्ड लेने के तुरंत बाद वह शूटिंग पर लौट गए.