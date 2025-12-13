150 रुपए देगा…; एक डायलॉग से अक्षय कुमार को मिला 'कचरा सेठ', कभी काम के लिए तरसते थे मनोज जोशी; फिर पद्मश्री से हुए सम्मानित

Trending Photos
'डेढ़ सौ रुपया देगा,' कचरा सेठ और चाणक्य जैसे रोल निभाने वाले मनोज जोशी बहुमुखी प्रतिभा के धनी एक्टर हैं. उन्होंने हमेशा ऐसे रोल प्ले किए हैं, जिन्होंने उनके करियर पर चमचमाते सितारे का काम किया है. अभिनेता का 'कचरा सेठ' का किरदार बहुत पॉपुलर हुआ, जिसे आज भी मीम्स पर याद किया जाता है. फिल्म में उनके द्वारा बोला गया हर डायलॉग आज भी दर्शकों को याद है.
कहां से आया था 'कचरा सेठ' का करेक्टर?
साल 2006 में आई फिल्म 'फिर हेरा फेरी' में मनोज जोशी ने 'कचरा सेठ' का रोल प्ले किया था और उनका डायलॉग, 'डेढ़ सौ रुपया देगा,' आज भी दर्शकों का फेवरेट डायलॉग है, लेकिन 'कचरा सेठ' का किरदार कहां से आया? 'कचरा सेठ' का किरदार मनोज जोशी की कद-काठी और उनके प्ले से प्रेरित होकर ही बनाया गया था. दरअसल, 'फिर हेरा फेरी' मिलने से पहले मनोज सिन्हा एक प्ले कर रहे थे, जब दिवंगत डायरेक्टर और अभिनेता के दोस्त रहे नीरज वोरा उनका प्ले देखने पहुंचे थे. मंच पर अपनी लंबी कद-काठी से डायलॉग बोलते मनोज का कॉमेडी अंदाज नीरज वोरा को पसंद आया, लेकिन उन्हें कचरा सेठ बनाने के लिए उनके लुक में बदलाव किए गए.
अभिनेता का सबसे पहले चश्मा व दांतों को बदला गया और ड्रेसिंग सेंस के लिए कुर्ता पजामा पहनाया गया, लेकिन बोलने का लहजा वही रखा गया, जो मंच में उनके पहले किरदार का था. एक इंटरव्यू में मनोज जोशी ने बताया था कि साल 2006 से 2024 तक उनके लिए यह किरदार आइकॉनिक रहा, क्योंकि उनका किरदार इतना फेमस हुआ कि आज भी सोशल मीडिया पर मीम्स बन रहे हैं.
बदल दी मनोज जोशी की किस्मत
मनोज जोशी का करियर हिंदी सिनेमा में अपने अलग-अलग किरदारों के लिए जाना जाता है. मराठी, गुजराती और हिंदी थिएटर में अपने करियर की शुरुआत करने वाले अभिनेता ने सीरियस रोल भी प्ले किए हैं. उन्होंने टीवी सीरियल 'एक महल हो सपनों का' में अभिषेक पुरुषोत्तम नानावटी का रोल प्ले किया था, जो अपने परिवार का मुखिया हुआ करता था. इसके अलावा, उन्होंने साल 2015 में आए चक्रवर्ती सम्राट अशोक में 'चाणक्य' और साल 1991 में आए सीरियल 'चाणक्य' में मंत्री श्रीयाक का रोल प्ले किया था.
अभिनेता को बतौर कॉमेडियन फिल्म 'हंगामा' से हिंदी सिनेमा में ब्रेक मिला था, जिसके बाद उन्होंने 'हलचल', 'धूम', 'भागम भाग', 'फिर हेरा फेरी', 'चुप चुप के', 'भूल भुलैया', और 'बिल्लो बार्बर' जैसी फिल्मों में कॉमेडी रोल से दर्शकों को गुदगुदाने का काम किया. अब वे नीम करौली बाबा पर फिल्म लाने की तैयारी कर रहे हैं.
