Advertisement
trendingNow13039867
Hindi Newsबॉलीवुड150 रुपए देगा…; एक डायलॉग से अक्षय कुमार को मिला कचरा सेठ, कभी काम के लिए तरसते थे मनोज जोशी; फिर पद्मश्री से हुए सम्मानित

150 रुपए देगा…; एक डायलॉग से अक्षय कुमार को मिला 'कचरा सेठ', कभी काम के लिए तरसते थे मनोज जोशी; फिर पद्मश्री से हुए सम्मानित

'डेढ़ सौ रुपया देगा,' कचरा सेठ और चाणक्य जैसे रोल निभाने वाले मनोज जोशी बहुमुखी प्रतिभा के धनी एक्टर हैं. उन्होंने हमेशा ऐसे रोल प्ले किए हैं, जिन्होंने उनके करियर पर चमचमाते सितारे का काम किया है. अभिनेता का 'कचरा सेठ' का किरदार बहुत पॉपुलर हुआ, जिसे आज भी मीम्स पर याद किया जाता है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 13, 2025, 06:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

150 रुपए देगा…; एक डायलॉग से अक्षय कुमार को मिला 'कचरा सेठ', कभी काम के लिए तरसते थे मनोज जोशी; फिर पद्मश्री से हुए सम्मानित

'डेढ़ सौ रुपया देगा,' कचरा सेठ और चाणक्य जैसे रोल निभाने वाले मनोज जोशी बहुमुखी प्रतिभा के धनी एक्टर हैं. उन्होंने हमेशा ऐसे रोल प्ले किए हैं, जिन्होंने उनके करियर पर चमचमाते सितारे का काम किया है. अभिनेता का 'कचरा सेठ' का किरदार बहुत पॉपुलर हुआ, जिसे आज भी मीम्स पर याद किया जाता है. फिल्म में उनके द्वारा बोला गया हर डायलॉग आज भी दर्शकों को याद है.

कहां से आया था 'कचरा सेठ' का करेक्टर?

साल 2006 में आई फिल्म 'फिर हेरा फेरी' में मनोज जोशी ने 'कचरा सेठ' का रोल प्ले किया था और उनका डायलॉग, 'डेढ़ सौ रुपया देगा,' आज भी दर्शकों का फेवरेट डायलॉग है, लेकिन 'कचरा सेठ' का किरदार कहां से आया? 'कचरा सेठ' का किरदार मनोज जोशी की कद-काठी और उनके प्ले से प्रेरित होकर ही बनाया गया था. दरअसल, 'फिर हेरा फेरी' मिलने से पहले मनोज सिन्हा एक प्ले कर रहे थे, जब दिवंगत डायरेक्टर और अभिनेता के दोस्त रहे नीरज वोरा उनका प्ले देखने पहुंचे थे. मंच पर अपनी लंबी कद-काठी से डायलॉग बोलते मनोज का कॉमेडी अंदाज नीरज वोरा को पसंद आया, लेकिन उन्हें कचरा सेठ बनाने के लिए उनके लुक में बदलाव किए गए.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: 8 एपिसोड वाली वो धांसू सीरीज, जिसकी रहस्य से भरी कहानी देख हिल जाएगा दिमाग; IMdb पर दमदार रेटिंग

अभिनेता का सबसे पहले चश्मा व दांतों को बदला गया और ड्रेसिंग सेंस के लिए कुर्ता पजामा पहनाया गया, लेकिन बोलने का लहजा वही रखा गया, जो मंच में उनके पहले किरदार का था. एक इंटरव्यू में मनोज जोशी ने बताया था कि साल 2006 से 2024 तक उनके लिए यह किरदार आइकॉनिक रहा, क्योंकि उनका किरदार इतना फेमस हुआ कि आज भी सोशल मीडिया पर मीम्स बन रहे हैं.

fallback

बदल दी मनोज जोशी की किस्मत

मनोज जोशी का करियर हिंदी सिनेमा में अपने अलग-अलग किरदारों के लिए जाना जाता है. मराठी, गुजराती और हिंदी थिएटर में अपने करियर की शुरुआत करने वाले अभिनेता ने सीरियस रोल भी प्ले किए हैं. उन्होंने टीवी सीरियल 'एक महल हो सपनों का' में अभिषेक पुरुषोत्तम नानावटी का रोल प्ले किया था, जो अपने परिवार का मुखिया हुआ करता था. इसके अलावा, उन्होंने साल 2015 में आए चक्रवर्ती सम्राट अशोक में 'चाणक्य' और साल 1991 में आए सीरियल 'चाणक्य' में मंत्री श्रीयाक का रोल प्ले किया था.

fallback

ये भी पढ़ें: हिंदी सिनेमा का वो सुपरस्टार...जिसकी थी 4 बीवियां, दूसरी पत्नी तो थी 'विश्वसुंदरी'; दशकों तक किया पर्दे पर राज; आज भी कम नहीं हुई है फैंस की संख्या 

अभिनेता को बतौर कॉमेडियन फिल्म 'हंगामा' से हिंदी सिनेमा में ब्रेक मिला था, जिसके बाद उन्होंने 'हलचल', 'धूम', 'भागम भाग', 'फिर हेरा फेरी', 'चुप चुप के', 'भूल भुलैया', और 'बिल्लो बार्बर' जैसी फिल्मों में कॉमेडी रोल से दर्शकों को गुदगुदाने का काम किया. अब वे नीम करौली बाबा पर फिल्म लाने की तैयारी कर रहे हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Actor Manoj Joshi

Trending news

कौन हैं शताद्रु दत्ता? जिनको मेसी के कोलकाता इवेंट में बवाल के बाद किया गया गिरफ्तार
Lionel Messi
कौन हैं शताद्रु दत्ता? जिनको मेसी के कोलकाता इवेंट में बवाल के बाद किया गया गिरफ्तार
दशकों पहले आतंकवादियों ने कश्मीर में उजाड़े थे परिवार, LG ने लगाया जख्मों पर मरहम
Jammu and Kashmir news
दशकों पहले आतंकवादियों ने कश्मीर में उजाड़े थे परिवार, LG ने लगाया जख्मों पर मरहम
मुनंबम में वक्फ विवाद के बाद BJP की जीत, क्यों गोपी के लिए बनी मुसीबत, थरूर को मौका?
Kerala
मुनंबम में वक्फ विवाद के बाद BJP की जीत, क्यों गोपी के लिए बनी मुसीबत, थरूर को मौका?
भारत से गद्दारी का आरोपी IAF रिटायर्ड ऑफिसर गिरफ्तार, पाक को भेजी खुफिया जानकारी
India air force
भारत से गद्दारी का आरोपी IAF रिटायर्ड ऑफिसर गिरफ्तार, पाक को भेजी खुफिया जानकारी
एक तस्वीर ऐसी भी! मेसी के करीब आए पुलिस अफसर को देखिए कमांडो ने कैसे फटकारा
kolkata News
एक तस्वीर ऐसी भी! मेसी के करीब आए पुलिस अफसर को देखिए कमांडो ने कैसे फटकारा
'पत्नी जिंदा लाश बन गई...' गोवा नाइट क्लब डांसर का पति बोला, रो-रोकर 5 बुरा हाल
Goa Night Club Fire
'पत्नी जिंदा लाश बन गई...' गोवा नाइट क्लब डांसर का पति बोला, रो-रोकर 5 बुरा हाल
मेसी का कार्यक्रम करवाने वाला आयोजक हिरासत में, फैंस को मिलेगा रिफंड; सरकार का ऐलान
kolkata News
मेसी का कार्यक्रम करवाने वाला आयोजक हिरासत में, फैंस को मिलेगा रिफंड; सरकार का ऐलान
BJP की सहयोगी पार्टी के नेता ने जमकर की मौलाना मदनी की तारीफ; किस बात पर की तारीफ
Maulana Madani
BJP की सहयोगी पार्टी के नेता ने जमकर की मौलाना मदनी की तारीफ; किस बात पर की तारीफ
शिवराज पाटिल का ध्यान मुद्रा में बैठे हुए क्यों हुआ अंतिम संस्कार? खेत में दफनाए गए
shivraj patil news
शिवराज पाटिल का ध्यान मुद्रा में बैठे हुए क्यों हुआ अंतिम संस्कार? खेत में दफनाए गए
'मैं मेसी से माफी मांगती हूं...', कोलकाता में बवाल के बाद घिरीं सीएम ममता
Lionel Messi in India
'मैं मेसी से माफी मांगती हूं...', कोलकाता में बवाल के बाद घिरीं सीएम ममता