Advertisement
trendingNow13218193
Hindi Newsबॉलीवुडमाधुरी दीक्ष‍ित ने बर्थडे पर दिखाया मां बहन का टीजर, धक धक गर्ल के साथ धमाल मचाएंगी तृप्ति डिमरी; इस दिन आएगी फिल्म

माधुरी दीक्ष‍ित ने बर्थडे पर दिखाया 'मां बहन' का टीजर, 'धक धक' गर्ल के साथ धमाल मचाएंगी तृप्ति डिमरी; इस दिन आएगी फिल्म

Maa Bahan Release Date: माधुरी दीक्षित आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है. इस खास मौके पर मेकर्स ने एक्ट्रेस की अपकमिंग फिल्म मां बहन की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 15, 2026, 04:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

माधुरी दीक्ष‍ित ने बर्थडे पर दिखाया 'मां बहन' का टीजर, 'धक धक' गर्ल के साथ धमाल मचाएंगी तृप्ति डिमरी; इस दिन आएगी फिल्म

माधुरी दीक्षित के 59वें जन्मदिन के अवसर पर एक मनोरंजक अपराध-हास्य फिल्म ‘मां बहन’ के निर्माताओं ने घोषणा की है कि यह फिल्म 4 जून को स्ट्रीमिंग मंच नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. माधुरी दीक्षित के साथ इस फिल्म में तृप्ति डिमरी, धरना दुर्गा और रवि किशन भी अहम भूमिकाओं में हैं. इनके साथ गीतांजलि कुलकर्णी, अरुणोदय सिंह और शार्दुल भारद्वाज भी शामिल हैं.

माधुरी दीक्षित की क्राइम-कॉमेडी फिल्म 

4 जून को रिलीज होने वाले सीरियल ‘मां बहन’ के केंद्र में रेखा नाम की एक मां है, जो पहले से ही कई जिम्मेदारियां संभाल रही है. तभी उसकी जिंदगी में एक बड़ा झटका आता है, उसकी रसोई में एक लाश मिलती है. अपनी दो बेटियों, जया (जिम्मेदार) और सुषमा (मनमौजी), के साथ यह तिकड़ी जल्दी सोचने, उससे भी तेज झूठ बोलने और किसी तरह अपने जिज्ञासु पड़ोसियों को सच्चाई पता लगाने से रोकने की कोशिश करती है.

यह फिल्म अबंडेंटिया एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन और ओपनिंग इमेज फिल्म्स के सहयोग से बनी है. इसका निर्देशन सुरेश त्रिवेणी ने किया है, जिन्होंने ‘तुम्हारी सुलु’ और ‘जलसा’ जैसी फिल्मों का निर्देशन भी किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

अबंडेंटिया एंटरटेनमेंट के संस्थापक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निर्माता विक्रम मल्होत्रा ने कहा, “मां बहन एक ऐसी कहानी है, जो अपने साहसिक विषय के कारण आपको बांधे रखती है और अपनी भावनात्मक सच्चाई के कारण लंबे समय तक याद रहती है.”

कब आएगी माधुरी दीक्षित की फिल्म

उन्होंने कहा, “अराजकता और हास्य के बीच परिवार, समाज और इस भेदभावपूर्ण दुनिया में जीने के लिए लोगों द्वारा लिए गए फैसलों की एक गहरी मानवीय कहानी छिपी है. अबंडेंटिया में हमें सबसे ज्यादा खुशी एक ऐसी दुनिया बनाने में मिली, जो बेहद मनोरंजक होने के साथ-साथ तुरंत ही लोगों से जुड़ सके और हां, सुरेश त्रिवेणी के साथ एक बार फिर काम करने का अवसर मिलना भी हमारे लिए बहुत खास था.”

नेटफ्लिक्स इंडिया की ओरिजिनल फिल्मों की निदेशक रुचिका कपूर शेख ने कहा, “मां बहन हमारे बढ़ते हुए मनोरंजक संग्रह में एक बहुत खास जोड़ है. यह एक मजेदार कॉमेडी है, जो हंसी से शुरू होती है और आगे चलकर अप्रत्याशित और रोमांचक मोड़ लेती है.”

निर्देशक सुरेश त्रिवेणी की संवेदनशील दृष्टि और वास्तविक गहराई वाले किरदारों को गढ़ने की उनकी क्षमता के साथ, यह फिल्म माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी और धरना दुर्गा की शानदार तिकड़ी को रवि किशन के साथ नए और अलग किरदारों में एक साथ लाती है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Actress Madhuri Dixit

Trending news

मई अभी ढंग से तपा भी न था, आ गई मॉनसून की तारीख, IMD की भविष्यवाणी सुनकर झूम उठे लोग
Monsson
मई अभी ढंग से तपा भी न था, आ गई मॉनसून की तारीख, IMD की भविष्यवाणी सुनकर झूम उठे लोग
मिडिल ईस्ट में थमेगा युद्ध? BRICS बैठक में सर्गेई लावरोव का भारत को लेकर बड़ा दावा
BRICS
मिडिल ईस्ट में थमेगा युद्ध? BRICS बैठक में सर्गेई लावरोव का भारत को लेकर बड़ा दावा
मस्जिद में जगह नहीं, तो सड़क ही सही! सुवेंदु के अल्टीमेटम पर नमाजियों का पलटवार
suvendu adhikari
मस्जिद में जगह नहीं, तो सड़क ही सही! सुवेंदु के अल्टीमेटम पर नमाजियों का पलटवार
नया सियासी थ्रिलर, विजय की सीट से चुनाव लड़ेंगी एक्‍ट्रेस तृषा, सामने होंगे स्‍टालिन
Tamil Nadu Election 2026
नया सियासी थ्रिलर, विजय की सीट से चुनाव लड़ेंगी एक्‍ट्रेस तृषा, सामने होंगे स्‍टालिन
हाथ बांधे, पाइप से पीटा फिर... मेरठ की तरह मुंबई में ड्रम कांड, आशिक को लगाया ठिकाने
crime news
हाथ बांधे, पाइप से पीटा फिर... मेरठ की तरह मुंबई में ड्रम कांड, आशिक को लगाया ठिकाने
आपत्तिजनक 'कुर्बानी' विज्ञापन पर बवाल, मुंबई में दर्ज कराई गई FIR
Mumbai News
आपत्तिजनक 'कुर्बानी' विज्ञापन पर बवाल, मुंबई में दर्ज कराई गई FIR
PM ने UAE पर हुए हमलों की निंदा की, कहा- भारत आपके साथ है, हर संभव सहयोग करेंगे
PM Modi UAE Visit
PM ने UAE पर हुए हमलों की निंदा की, कहा- भारत आपके साथ है, हर संभव सहयोग करेंगे
कितना सोना खरीदना है कानूनी? ज्यादा हुआ तो लग सकता है जुर्माना, जानिए नए नियम
Gold Purchase Limit
कितना सोना खरीदना है कानूनी? ज्यादा हुआ तो लग सकता है जुर्माना, जानिए नए नियम
केरल के 'चाणक्‍य' ने किया वो काम, कांग्रेस के दिग्‍गज जिसको करने में रहे नाकाम!
Rahul Gandhi
केरल के 'चाणक्‍य' ने किया वो काम, कांग्रेस के दिग्‍गज जिसको करने में रहे नाकाम!
टूटने के मुहाने पर खड़ी पार्टी TMC! ममता बनर्जी के किस काम से नाराज हैं महिला सांसद?
Mamata Banerjee
टूटने के मुहाने पर खड़ी पार्टी TMC! ममता बनर्जी के किस काम से नाराज हैं महिला सांसद?