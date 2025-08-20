बॉलीवुड का वो सबसे अमीर एक्टर, जो पैसा और दिल दोनों से रईस, फिर भी सेट पर लगाया पोछा, नेटवर्थ 7438 करोड़

आज हम आपको एक टॉप स्टार का ऐसा किस्सा बताएंगे जिसे जानकर आप शॉक्ड हो जाएंगे. इस एक्टर की नेटवर्थ 7438 करोड़ है. इस स्टार के बारे में फारुक कबीर ने ऐसा खुलासा किया है जिसे जानकर आपको झटका जरूर लग सकता है.
Guess This Actor: 25 साल पहले बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी फिल्म आई थी जिसने हर हिंदुस्तानी को गीत गुनगुनाने पर मजबूर कर दिया था. 13 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने 25 साल पहले 25. 46 का कलेक्शन किया था. जो उस वक्त की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी. लेकिन, क्या आपको पता है फिल्म में लीड रोल निभाने वाले एक्टर ने फिल्म के सेट पर पोछा भी लगाया था.
बिल्कुल नहीं है एटीट्यूड
फिल्म मेकर फारुक कबीर ने इसका खुलासा हाल ही में एंटरटेनमेंट पोर्टल से बातचीत के दौरान किया. फारुक ने कहा कि 'जब भी मैं शाहरुख खान के साथ काम करता हूं तो शर्मिंदगी महसूस करता हूं, क्योंकि मैं कितना कम काम करता हूं और वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं. जब भी वो सेट पर होते हैं तो प्रजेंट होते हैं. कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनका दिमाग सेट से कहीं और है और वो यहां पर. अगर कोई जूनियर आर्टिस्ट कुछ ठीक से नहीं कर रहा होता है तो वो खुद जाते हैं और उसे ठीक करवाते है. वो कभी भी एटीट्यूड नहीं दिखाते. ना ही कभी किसी पर चिल्लाते है और ना डांटते हैं. वो सब कुछ बहुत प्यार से करते हैं.'
खुद लगाया पोछा
फारुक ने कहा कि 'इतना बड़ा स्टार होने के बाद भी वो काफी दयालु स्वभाव के हैं. ये एक एक चीज है जो आप उनसे जरूर सीख सकते हैं. इसी इंटरव्यू में फारुक ने 'आई एम द बेस्ट' गाने की शूटिंग के दौरान के किस्से का जिक्र किया. इन्होंने कहा कि वो लंच ब्रेक के बाद रिहर्सल के लिए सेट पर जल्दी पहुंच गए. शॉट के लिए उन्हें घुटनों के बल बैठना था. लेकिन, वे ऐसा ठीक से नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उस समय फर्श चिकना नहीं था. वो खुद गए और प्रोडक्शन डिपार्टेमेंट से बाल्टी और मॉप ले आए. उसके बाद पोछा लगाने लगे. उस वक्त सेट पर केवल तीन या चार लोग थे. तो मैं जल्दी से गया और उनसे मॉप लिया और शाहरुख खान के साथ पोछा लगाने लगा. 'आपको बता दें, फारुक कबीर जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम 'फिर भी दिल है हिंदुस्तानी' है. इसमें किंग खान के साथ जूही चावला भी थीं.
