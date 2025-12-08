Advertisement
8 साल पुराना यौन उत्पीड़न केस, 261 गवाही और 109 दिनों की पुछताछ के बाद केरल कोर्ट ने सुनाया फैसला, बरी हुए मलयालम अभिनेता

Actor Sexual Assault Case: ये मामला साल 2017 में एक मशहूर मलयालम एक्ट्रेस पर हुए हमले से जुड़ा था, जिसकी सुनवाई करीब 8 साल से चल रही थी. लंबी जांच, सैकड़ों गवाहों और कई नए आरोपों के बाद सोमवार को कोर्ट ने मलयालम अभिनेता दिलीप को बरी कर दिया. फैसला सामने आते ही मामला फिर चर्चा में आ गया.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 08, 2025, 11:51 AM IST
8 साल पुराने केस में मलयालम अभिनेता बरी
Actor Acquitted in Sexual Assault Case: सोमवार को केरल की एक अदालत ने मलयालम अभिनेता दिलीप को 2017 में एक जानी-मानी एक्ट्रेस असॉल्ट मामले में बरी कर दिया. दिलीप इस केस में आरोपी नंबर 8 थे और करीब 8 साल तक चली लंबी कानूनी लड़ाई का आखिरकार फैसला आ गया. इस केस की सुनवाई पूरी होने के बाद 12 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रखा गया था. सोमवार सुबह 11 बजे एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज हनी एम वर्गीस ने कोर्ट में अपना फैसला सुनाया. 

अदालत ने कहा कि पेश किए गए सबूतों के आधार पर दिलीप को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. ये मामला फरवरी 2017 में कोच्चि में एक मशहूर मलयालम एक्ट्रेस का कार के अंदर दो घंटे तक कथित अपहरण और हमला करने से जुड़ा है. इस केस में टोटल 10 लोग आरोपी बनाए गए थे, जिनमें पल्सर सुनी, मार्टिन एंटनी, मणिकंदन बी, विजेश वीपी, सलीम एच, प्रदीप, चार्ली थॉमस, सैनिल कुमार उर्फ मेस्त्री सैनिल और शरथ शामिल थे. इन सभी आरोपियों पर इंडियन पीनल कोड की कई धाराओं के तहत केस चला.

2017 में सामने आया था केस 

इन सभी पर आपराधिक साजिश, किडनैपिंग, सेक्सुअल असॉल्ट, गैंगरेप, सबूत मिटाने और साझा इरादे जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे. साथ ही आईटी एक्ट के सेक्शन्स भी लगाए गए थे. दिलीप पर बाकी आरोपों के अलावा सबूत मिटाने का आरोप भी दर्ज किया गया था. पुलिस ने अप्रैल 2017 में पहला चार्जशीट दाखिल किया था. इसके बाद जुलाई 2017 में दिलीप को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि जांच टीम का दावा था कि आरोपित पल्सर सुनी ने जेल से उन्हें एक चिट्ठी भेजी थी. अक्टूबर 2017 में उन्हें जमानत मिल गई थी.

3 घंटे 34 मिनट की ‘धुरंधर’ ने 3 दिन में तोड़े 4 बड़े रिकॉर्ड, विदेश में हुई बल्ले-बल्ले, खुद की फिल्मों के पीछे छोड़ रही स्टारकास्ट

केस में बनाए गए थे 10 लोग आरोपी 

उसी साल पुलिस ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की थी. धीरे-धीरे कुछ आरोपी बरी हुए और कुछ ने अदालत में गवाही देकर अपने बयान बदल दिए. 2021 में जांच को फिर खोला गया जब फिल्ममेकर बालचंद्र कुमार ने दावा किया कि दिलीप के पास हमले के विजुअल्स मौजूद थे. इसके बाद एक और केस दर्ज किया गया जिसमें जांच अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने की साजिश का आरोप था. इस पूरे मामले के चलते जांच टीम पर भी कई सवाल उठे और नए खुलासे सामने आते रहे.

सबूतों के साथ हुई थी छेड़छाड़?

2022 में ये केस फिर चर्चा में आया जब आरोप लगा कि कोर्ट कस्टडी में रखे गए मेमोरी कार्ड को किसी ने अवैध रूप से एक्सेस किया. इस मामले में हाई कोर्ट ने फैक्ट-फाइंडिंग जांच के आदेश दिए और बाद में अश्लील या सेंसिटिव डिजिटल सबूतों को सुरक्षित रखने को लेकर नई गाइडलाइन्स भी जारी की गईं. इस दौरान कई बार सुनवाई टली, नए दावे सामने आए और कुछ आरोपियों ने अलग-अलग तरह के बयान दिए. केस की जटिलता बढ़ती गई और इसे मीडिया में लगातार फॉलो किया जाता रहा.

109 दिन हुई पूछताछ, 261 गवाहों की हुई गवाही

पूरे ट्रायल में कुल 261 गवाहों की गवाही हुई जिनमें फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग भी थे, पर उनमें से कई बाद में अपने बयान बदल गए. जांच अधिकारी से 109 दिनों तक सवाल-जवाब चले जो इस केस की लंबाई को दर्शाता है. अदालत में 834 दस्तावेज पेश किए गए और दो डिफेंस गवाहों को भी सुना गया. इस दौरान दो महत्वपूर्ण गवाह, पूर्व विधायक पीटी थॉमस और डायरेक्टर बालचंद्र कुमार का निधन हो गया. आखिरकार अदालत ने कहा कि उपलब्ध सबूत दोष साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं.

Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

Dileep

