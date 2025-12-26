59 साल के जाने-माने फिल्ममेकर पर लगा छेड़छाड़ का आरोप, जैसे ही पुलिस ने किया गिरफ्तार, लगे हाथ ही मिल गई जमानत

Malayalam Filmmaker Arrested: मलयालम फिल्ममेकर और पूर्व विधायक पीटी कुंजू मोहम्मद को एक महिला की ओर से दर्ज कराए गए छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार किया गया था. पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को ये जानकारी दी. हालांकि, गिरफ्तारी के कुछ समय बाद ही उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया. पुलिस के मुताबिक, मंगलवार को पीटी कुंजू मोहम्मद तिरुवनंतपुरम के कैंटोनमेंट पुलिस स्टेशन में जांच टीम के सामने पेश हुए. वहीं उनकी फॉर्मल अरेस्ट दर्ज की गई.

कोर्ट के आदेश के मुताबिक प्रोसेस पूरी होने के बाद उन्हें जमानत दे दी गई. ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब कुछ दिन पहले ही कुंजू मोहम्मद ने कोच्चि की एक अदालत में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी. 20 दिसंबर, शनिवार को इस याचिका पर सुनवाई हुई थी. इस दौरान सरकारी वकील ने उनकी जमानत का विरोध करते हुए कहा था, ‘आरोप गंभीर हैं’ और अगर जमानत दी गई तो ‘जांच प्रभावित हो सकती है’. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेखा आर ने उन्हें राहत दी.

इंडस्ट्री से जुड़ी महिला ने लगाए थे छेड़छाड़ के आरोप

Add Zee News as a Preferred Source

ये मामला इस महीने की शुरुआत में दर्ज किया गया था. कैंटोनमेंट पुलिस ने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी एक महिला की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया. महिला ने आरोप लगाया कि हाल ही में हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरल यानी IFFK के दौरान फिल्म चयन से जुड़ी जिम्मेदारियों के लिए वे एक ही होटल में ठहरे थे. इसी दौरान आरोपी ने कथित तौर पर उसके साथ गलत व्यवहार किया और उसे छेड़ा. शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की.

अक्षय कुमार की वो फिल्म... जिसके नाम है एक बड़ा ही यूनिक रिकॉर्ड, जिसे 29 साल में कोई नहीं तोड़ पाया, 77 दिनों तक की धुआंधार कमाई

कुंजू मोहम्मद ने सभी आरोपों को किया खारिज

कुंजू मोहम्मद की ओर से इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया गया है. उनके वकीलों का कहना है कि ये शिकायत बेबुनियाद है और इसमें सच्चाई नहीं है. बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि महिला ने सबसे पहले अपनी शिकायत सीधे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को सौंपी थी, न कि पुलिस को. अदालत के निर्देशों के तहत कुंजू मोहम्मद को सात दिनों के अंदर जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा और जांच में पूरा सहयोग करना होगा. अदालत ने साफ निर्देश दिए हैं कि जांच के दौरान अगर गिरफ्तारी की जरूरत पड़ती है तो पुलिस उन्हें तुरंत जमानत पर रिहा करेगी.

इन फिल्मों से कुंजू मोहम्मद को मिली पहचान

इसके साथ ही उन्हें जांच से जुड़ी सभी शर्तों का पालन करना जरूरी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर पूछताछ की जा रही है. इस केस को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में भी चर्चा तेज हो गई है और कई लोग आगे की कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं. पीटी कुंजू मोहम्मद मलयालम सिनेमा का जाना-पहचाना नाम हैं. उन्होंने 1993 में फिल्म ‘मगरिब’ से निर्देशन की शुरुआत की थी, जिसमें श्रीनिवासन ने अभिनय किया था. ‘गरशोम’, ‘परदेशी’ और ‘वीरपुत्रन’ जैसी फिल्मों के लिए उन्हें पहचान मिली.