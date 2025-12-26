Advertisement
trendingNow13054142
Hindi Newsबॉलीवुड59 साल के जाने-माने फिल्ममेकर पर लगा छेड़छाड़ का आरोप, जैसे ही पुलिस ने किया गिरफ्तार, लगे हाथ ही मिल गई जमानत

59 साल के जाने-माने फिल्ममेकर पर लगा छेड़छाड़ का आरोप, जैसे ही पुलिस ने किया गिरफ्तार, लगे हाथ ही मिल गई जमानत

Malayalam Filmmaker Arrested: हाल ही में साउथ फिल्म इंडस्ट्री से बड़ी ही चौंका देने वाली खबर सामने आ रही हैं, जहां 59 साल के एक जाने-माने फिल्ममेकर पर एक महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन लगे हाथ ही उनको जमानत भी मिल हई. अब मामले की जांच की जा रही है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 26, 2025, 01:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

59 साल के जाने-माने फिल्ममेकर पर लगा छेड़छाड़ का आरोप
59 साल के जाने-माने फिल्ममेकर पर लगा छेड़छाड़ का आरोप

Malayalam Filmmaker Arrested: मलयालम फिल्ममेकर और पूर्व विधायक पीटी कुंजू मोहम्मद को एक महिला की ओर से दर्ज कराए गए छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार किया गया था. पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को ये जानकारी दी. हालांकि, गिरफ्तारी के कुछ समय बाद ही उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया. पुलिस के मुताबिक, मंगलवार को पीटी कुंजू मोहम्मद तिरुवनंतपुरम के कैंटोनमेंट पुलिस स्टेशन में जांच टीम के सामने पेश हुए. वहीं उनकी फॉर्मल अरेस्ट दर्ज की गई. 

कोर्ट के आदेश के मुताबिक प्रोसेस पूरी होने के बाद उन्हें जमानत दे दी गई. ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब कुछ दिन पहले ही कुंजू मोहम्मद ने कोच्चि की एक अदालत में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी. 20 दिसंबर, शनिवार को इस याचिका पर सुनवाई हुई थी. इस दौरान सरकारी वकील ने उनकी जमानत का विरोध करते हुए कहा था, ‘आरोप गंभीर हैं’ और अगर जमानत दी गई तो ‘जांच प्रभावित हो सकती है’. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेखा आर ने उन्हें राहत दी.

इंडस्ट्री से जुड़ी महिला ने लगाए थे छेड़छाड़ के आरोप  

Add Zee News as a Preferred Source

ये मामला इस महीने की शुरुआत में दर्ज किया गया था. कैंटोनमेंट पुलिस ने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी एक महिला की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया. महिला ने आरोप लगाया कि हाल ही में हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरल यानी IFFK के दौरान फिल्म चयन से जुड़ी जिम्मेदारियों के लिए वे एक ही होटल में ठहरे थे. इसी दौरान आरोपी ने कथित तौर पर उसके साथ गलत व्यवहार किया और उसे छेड़ा. शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की.

अक्षय कुमार की वो फिल्म... जिसके नाम है एक बड़ा ही यूनिक रिकॉर्ड, जिसे 29 साल में कोई नहीं तोड़ पाया, 77 दिनों तक की धुआंधार कमाई

कुंजू मोहम्मद ने सभी आरोपों को किया खारिज 

कुंजू मोहम्मद की ओर से इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया गया है. उनके वकीलों का कहना है कि ये शिकायत बेबुनियाद है और इसमें सच्चाई नहीं है. बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि महिला ने सबसे पहले अपनी शिकायत सीधे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को सौंपी थी, न कि पुलिस को. अदालत के निर्देशों के तहत कुंजू मोहम्मद को सात दिनों के अंदर जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा और जांच में पूरा सहयोग करना होगा. अदालत ने साफ निर्देश दिए हैं कि जांच के दौरान अगर गिरफ्तारी की जरूरत पड़ती है तो पुलिस उन्हें तुरंत जमानत पर रिहा करेगी. 

इन फिल्मों से कुंजू मोहम्मद को मिली पहचान 

इसके साथ ही उन्हें जांच से जुड़ी सभी शर्तों का पालन करना जरूरी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर पूछताछ की जा रही है. इस केस को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में भी चर्चा तेज हो गई है और कई लोग आगे की कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं. पीटी कुंजू मोहम्मद मलयालम सिनेमा का जाना-पहचाना नाम हैं. उन्होंने 1993 में फिल्म ‘मगरिब’ से निर्देशन की शुरुआत की थी, जिसमें श्रीनिवासन ने अभिनय किया था. ‘गरशोम’, ‘परदेशी’ और ‘वीरपुत्रन’ जैसी फिल्मों के लिए उन्हें पहचान मिली.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Kunju Muhammed

Trending news

कौन है UK में बैठा मौलाना शम्सुल हुदा खान? ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस
Maulana Shamsul Huda
कौन है UK में बैठा मौलाना शम्सुल हुदा खान? ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस
इस राज्य में CM-डिप्टी सीएम के बीच झगड़ा बहुत गंभीर, गिर सकती है सरकार, किसका दावा?
Jagadish Shettar
इस राज्य में CM-डिप्टी सीएम के बीच झगड़ा बहुत गंभीर, गिर सकती है सरकार, किसका दावा?
'ये देश के संवैधानिक मूल्यों पर हमला...' क्रिसमस पर हुए बवाल पर थरूर का बड़ा बयान
Shashi Tharoor
'ये देश के संवैधानिक मूल्यों पर हमला...' क्रिसमस पर हुए बवाल पर थरूर का बड़ा बयान
बलात्कारियों को जमानत, देशभक्त को जेल, भाजपा का यही खेल: शिवसेना (UBT) का आरोप
Saamana
बलात्कारियों को जमानत, देशभक्त को जेल, भाजपा का यही खेल: शिवसेना (UBT) का आरोप
घुसपैठियों की खैर नहीं! बंगाल में चुनाव से पहले ECI आदेश, डोमिसाइल की हो विशेष जांच
bengal elections
घुसपैठियों की खैर नहीं! बंगाल में चुनाव से पहले ECI आदेश, डोमिसाइल की हो विशेष जांच
जुए की लत ने निगल ली जिंदगी, 1 लाख हारने के बाद युवक ने किया सुसाइड
Telangana NEWS
जुए की लत ने निगल ली जिंदगी, 1 लाख हारने के बाद युवक ने किया सुसाइड
BMC चुनाव में 30% वाला 'ढक्कन' क्या है, गठबंधन के लिए मजबूर क्यों हैं पार्टियां?
BMC Election 2026
BMC चुनाव में 30% वाला 'ढक्कन' क्या है, गठबंधन के लिए मजबूर क्यों हैं पार्टियां?
150 सालों से दौड़ रही भारत की सबसे पुरानी ट्रेन, 'नेता जी' से है कनेक्शन; जानिए नाम
Kalka Mail
150 सालों से दौड़ रही भारत की सबसे पुरानी ट्रेन, 'नेता जी' से है कनेक्शन; जानिए नाम
इस पुल में नहीं लगा है एक भी नट-बोल्ट, फिर भी है काफी ताकतवर,कैसे किया गया है तैयार?
unique bridge
इस पुल में नहीं लगा है एक भी नट-बोल्ट, फिर भी है काफी ताकतवर,कैसे किया गया है तैयार?
मीरवाइज उमर फारूक ने छोड़ा हुर्रियत अध्यक्ष का पद, X प्रोफाइल में किया बदलाव
Mirwaiz Umar Farooq
मीरवाइज उमर फारूक ने छोड़ा हुर्रियत अध्यक्ष का पद, X प्रोफाइल में किया बदलाव