'आपको ऐसे देख हमारा दिल...'शाहरुख खान को मिला नेशनल अवॉर्ड तो खुश हुईं लाडली बेटी सुहाना, लिखा इमोशनल पोस्ट
Hindi Newsबॉलीवुड

'आपको ऐसे देख हमारा दिल...'शाहरुख खान को मिला नेशनल अवॉर्ड तो खुश हुईं लाडली बेटी सुहाना, लिखा इमोशनल पोस्ट

Shah Rukh Khan को नेशनल अवॉर्ड मिलते ही बेटी सुहाना खान ने भाई आर्यन खान के साथ एक प्यारा सा पोस्ट किया है. इस पोस्ट के साथ एक्ट्रेस ने शाहरुख की दो तस्वीरें भी शेयर की हैं जो लोगों का ध्यान खींच रही हैं.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Sep 23, 2025, 08:02 PM IST
सुहाना खान और शाहरुख खान
सुहाना खान और शाहरुख खान

Suhana Khan on Shah Rukh Khan: शाहरुख खान उनके करियर का पहला बेस्ट एक्टर नेशनल अवॉर्ड मिला है. इस अवॉर्ड को पाकर ना केवल शाहरुख खान, उनके फैंस बल्कि परिवार भी बेहद खुश है. कूल डैड शाहरुख को अवॉर्ड मिलते ही किंग खान की लाडली बेटी सुहाना खान ने एक पोस्ट लिखा है जो सभी का दिल जीत रहा है.

शेयर की दो फोटोज
सुहाना खान ने किंग खान की अवॉर्ड पाने के बाद की दो फोटो शेयर की हैं. इन तस्वीरों में शाहरुख खान काले रंग का कोट पहने चेहरे पर गॉगल्स लगाए और गले में सिल्वर क्वाउन पहना हुआ है. इस फोटो को शेयर कर सुहाना ने ऐसी बात कही कि उनका पोस्ट मिनटों में वायरल हो गया.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Suhana Khan (@suhanakhan2)

इमोशनल हुईं सुहाना

लिखा इमोशनल पोस्ट- 'आप हमेशा कहते हैं कि आप कभी रजत पदक नहीं जीतते, सिर्फ स्वर्ण पदक हारते हैं. लेकिन यह रजत पदक तो स्वर्ण पदक है...आपको प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार पाते देख हमारा दिल बहुत खुश है. बधाई हो पापा, वी लव यू.' सुहाना खान का ये बेटी के दिल से लिखा गया पोस्ट हर किसी के दिल को छू गया.इस पोस्ट पर बॉलीवुड सेलेब्स जमकर कमेंट कर रहे और शाहरुख सहित पूरे परिवार को बधाई दे रहे.'

सेलेब्स के विशेज
इस पोस्ट पर महीप कपूर ने हार्ट वाला इमोजी बनाया. वहीं, रजत बेदी ने लिखा- 'आप सभी को ढेरों बधाई. आप सभी पर गर्व है.'इसके अलावा भावना पांडे और कई सितारों ने एक्टर को सम्मान मिलने पर बधाई दी.

33 साल बाद शाहरुख खान का सपना हुआ पूरा, मिला 'जवान' के लिए बेस्ट एक्टर नेशनल अवॉर्ड, चेहरा का नूर बयां कर रहा दिल का हाल

बेहतरीन लुक में पहुंचे किंग खान

नेशनल अवॉर्ड दिल्ली के विज्ञान भवन में दिए गए. जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मू ने सभी विनर्स को सम्मानित किया.अपने करियर के पहले नेशनल अवॉर्ड को लेने के लिए शाहरुख खान काफी खुश नजर आए. बंद गले का काला कोट और आंखों पर स्टाइलिश चश्मा लगाए शाहरुख काफी हैंडसम लग रहे थे.आपको बता दें, शाहरुख को ये अवॉर्ड बेस्ट एक्टर का 'जवान' फिल्म के लिए मिला है.

 

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

suhana khanShah Rukh Khan

