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‘बीइंग ह्यूमन’ सलमान खान की बढ़ीं मुश्किलें! चंडीगढ़ में 3 करोड़ के फ्रॉड का लगा आरोप, बहन अलविरा का नाम भी शामिल; कोर्ट ने भेजा समन

Being Human Jewellery Case: चंडीगढ़ में ‘बीइंग ह्यूमन’ ज्वेलरी शोरूम खोलने के नाम पर 3 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है. बिजनेसमैन का आरोप है कि झूठे वादे करके उन्हें करोड़ों का चूना लगाया गया. अब चंडीगढ़ कोर्ट ने सलमान और उनकी बहन अलविरा को समन भेजकर जवाब मांगा है.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 06, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 12:45 PM IST
‘बीइंग ह्यूमन’ सलमान खान की बढ़ीं मुश्किलें! चंडीगढ़ में 3 करोड़ के फ्रॉड का लगा आरोप, बहन अलविरा का नाम भी शामिल; कोर्ट ने भेजा समन
Image Credit: Being Human Jewellery Case

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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