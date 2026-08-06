/‘बीइंग ह्यूमन’ सलमान खान की बढ़ीं मुश्किलें! चंडीगढ़ में 3 करोड़ के फ्रॉड का लगा आरोप, बहन अलविरा का नाम भी शामिल; कोर्ट ने भेजा समन

बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान और उनकी बहन अलविरा खान अग्निहोत्री बड़ी कानूनी मुसीबत में पड़ गए हैं. चंडीगढ़ की जिला अदालत ने सलमान खान, अलविरा खान और ‘स्टाइल एंड कंटेंट ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड’ के डायरेक्टर्स के खिलाफ समन भेजा है. कोर्ट ने इन सभी को 5 अक्टूबर तक कोर्ट में पेश होकर धोखाधड़ी के आरोपों का जवाब देने और अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है. ये मामला एक कमर्शियल डिस्टब्यूट से जुड़ा बताया जा रहा है. अब सलमान और उनकी टीम को कोर्ट में उपस्थित रहना होगा.
इस खबर के सामने आते ही फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस के बीच काफी चर्चा शुरू हो गई है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है. ये पूरा मामला चंडीगढ़ के ही एक बिजनेसमैन अरुण गुप्ता की शिकायत पर शुरू हुआ है. अरुण गुप्ता का कहना है कि उन्हें झूठे वादों के जाल में फंसाकर मनीमाजरा इलाके में ‘बीइंग ह्यूमन’ ज्वेलरी का शोरूम खुलवाया गया था. उन्होंने कंपनी के कहने पर लगभग 3 करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश कर दिया, जिससे आगे चलकर उन्हें करोड़ों रुपये का सीधा नुकसान उठाना पड़ा.
अरुण गुप्ता के मुताबिक, उन्होंने शोरूम को सजाने और तैयार करने में ही लगभग 1 करोड़ रुपये लगा दिए थे. उन्होंने समझौते की हर नियम-शर्त का पूरी निष्ठा से पालन किया. इसके बावजूद, शोरूम शुरू होने के बाद कंपनी ने तय किए गए भरोसे के आधार पर कोई बिजनेस हेल्प नहीं दी. मामला तब और ज्यादा बिगड़ गया जब फरवरी 2020 से गहनों की सप्लाई करने वाला मेन सेंटर ही पूरी तरह बंद हो गया. इससे उनके बिजनेस पर अचानक ब्रेक लग गया और काम ठप पड़ गया और बिजनेसमैन को नुकसान झेलना पड़ा.
बिजनेसमैन का कहना है कि कंपनी से जुड़े 6 लोगों ने बिजनेस बढ़ाने का झांसा देकर उनसे बड़ा फ्रॉड किया. उन्हें बड़े-बड़े फायदे की उम्मीद दिखाई गई और झूठी जानकारी देकर उनके करोड़ों रुपये बिजनेस में इन्वेस्ट करवा लिए गए. जब लगातार भारी नुकसान होने लगा और सामान की सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई, तब जाकर बिजनेसमैन को इस पूरे फर्जीवाड़े का पता चला. पैसे लगाने के बाद जब बिजनेसमैन को कोई रिटर्न नहीं मिला और सप्लाई अचानक रोक दी गई, तब उन्हें अहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ.
विक्टिम बिजनेसमैन अब इन सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं. दूसरी तरफ, कंपनी ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. कंपनी का कहना है कि 2018 में हुए इस समझौते में सलमान खान का कोई सीधा लेना-देना या हाथ नहीं था. साल 2015 में ‘सलमान खान फाउंडेशन’ ने सिर्फ ‘बीइंग ह्यूमन’ ब्रांड का लाइसेंस दिया था, जबकि शोरूम चलाने और माल बेचने का पूरा जिम्मा कंपनी का ही था. अब इस मामले की सुनवाई 5 अक्टूबर को कोर्ट में होगी, जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी.