बलूचिस्तान के लिए ये क्या कह गए सलमान खान? जो पाकिस्तानियों को लग गई इतनी मिर्ची? VIDEO वायरल

Salman Khan Balochistan-Pakistan Remark: सलमान खान के एक बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है. ये बयान ना तो सलमान खान ने अपनी किसी फिल्म में बोला है और ना ही बिग बॉस के सेट पर. बल्कि ये बयान एक कार्यक्रम में दिया जिसमें बॉलीवुड के तीनों खान एक साथ एक ही स्टेज शेयर करते नजर आए. इस दौरान भाईजान ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई है. जिसके बाद वो सलमान को ट्रोल कर रहे हैं.

सलमान का वीडियो वायरल

दरअसल, सलमान, शाहरुख और आमिर खआन सऊदी अरब के रियाद में आयोजित जॉय फोरम 2025 के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर सलमान खान भारतीय फिल्मों की लोकप्रियता के बारे में बात करते हुए कहा- 'आज अगर कोई हिंदी फिल्म सऊदी अरब में रिलीज होती है तो वो सुपरहिट होती है. इसके अलावा तमिल और मलयालम फिल्में भी अच्छा बिजनेस कर रही हैं. क्योंकि यहां कई देशों के लोग रहते हैं.'

इस लाइन पर हुआ विवाद

इसके आगे दबंग खान ने कहा- 'बलूचिस्चान के लोग, अफगानिस्तान के लोग और पाकिस्तान के लोग सब यहां काम करते हैं. सलमान खान की यही लाइन पाकिस्तानियों को पसंद नहीं आई क्योंकि उन्हें पाकिस्तान और बलूचिस्तान को अलग बताया.कुछ लोगों का कहना है कि ये उनकी जुबान फिसलने की वजब से हुआ. तो कई लोगों का ये कहना है वो दोनों को अलग-अलग मानते हैं.

क्या है बलूचिस्तान विवाद?

पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान है. जहां लंबे समय से अलगाव की आवाजें उठ रही हैं. भारत-पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को अपने क्षेत्र में शामिल किया था. हालांकि वहां के कई संगठन स्वतंत्रता की मांग करते रहे हैं.सलमान खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो वो इस वक्त बिग बॉस सीजन 19 को होस्ट कर रहे हैं. इसके अलावा बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग में बिजी है.इस फिल्म का पोस्टर भी सामने आया था जिसमें सलमान सैना की वर्दी में नजर आए थे.