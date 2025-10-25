स्पेशल बच्चों संग सलमान खान ने की खूब मस्ती, मिनटों में वायरल हो गया VIDEO

Salman Khan का सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सलमान बच्चों के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं. ये वीडियो सलमान का डाउन सिंड्रोम बच्चों के साथ का है.
Salman Khan With Special Child: सलमान खान का एक वीडियो सभी का दिल जीत रहा है. इस वीडियो में बॉलीवुड के दबंग खान स्पेशल बच्चों के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हुए इस वीडियो में सलमान खान बच्चों के साथ हंसते,गले लगते और मस्ती से डांस करते दिखते हैं.ये वीडियो मिनटों में वायरल हो रहा है जिसमें सलमान खान का ये अंदाज हर किसी को खूब भा रहा है.
बच्चों संग मस्ती करते दिखे सलमान
सलमान का ये वीडियो भले ही कुछ वक्त पुराना है. लेकिन, इस वीडियो को जिसने भी देखा वो उनका मुरीद हो गया. इस वीडियो में भाईजान ड्राउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों के साथ हंसी के पल शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं. उनके पिता,मशहूर लेखक सलीम खान भी इसमें साथ देते हैं.डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों के साथ सलमान का ये वीडियो बार-बार देखा जा रहा है.
इस फिल्म की शूटिंग में बिजी
सलमान के वर्कफ्रंट की बात करें तो वो इन दिनों 'बैटल ऑफ गलवान' फिल्म की शूटिंग में काफी बिजी हैं. इस फिल्म का निर्देशन अपूर्व लाखिया ने किया है. फिल्म सच्ची घटना पर बेस्ड है जो साल 2020 में गलवान वैली में भारत और चीनी सैनिकों के बीच बिना किसी हथियार के लड़ी गई थी.
इंटेस लुक वायरल
इस फिल्म की शूटिंग के दौरान का पोस्टर सलमान ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था.जिसमें सलमान का इंटेस लुक सभी को पसंद आ रहा है. फिलहाल, इस वक्त इस फिल्म के अलावा दबंग खान 'बिग बॉस 19' को लेकर सुर्खियों में है.इस शो के सलमान कई सीजन होस्ट कर चुके है.इस शो में सलमान कंटेस्टेंट को गेम और उनको सही राह दिखाते है. इस शो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. हालांकि कई बा शो की होस्टिंग के दौरान सलमान पर बासस्ड होने का भी आरोप लगा है.
