'मेरी खुद की मां...' सलमान खान बीफ खाते हैं या फिर नहीं? ये जवाब उड़ा देगा होश, पुराना इंटरव्यू वायरल

Salman Khan बीफ खाते हैं या फिर नहीं...ये सवाल कई बार उनके फैंस के मन में आता रहता है. सलीम खान के खुलासे के बाद सलमान खान का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें बीफ को लेकर सलमान ने कुछ ऐसा कह दिया कि बयान लोगों का ध्यान खींच रहा है.
Salman Khan on Not Eating Beef: बॉलीवुड के दंबग खान अक्सर अपनी फूड हैबिट्स के बारे में कुछ ना कुछ रिवील करते रहते हैं. कुछ दिन पहले सलमान खान के पिता सलीम खान का बीफ पर एक बयान वायरल हुआ था. जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका पूरा परिवार बीफ नहीं खाता है. इसी दौरान एक और पुराना इंटरव्यू सलमान खान का वायरल हो रहा है जिसमें उनसे बीफ को लेकर सवाल पूछा गया. जिसके बाद एक्टर ने ऐसा जवाब दिया कि वो लोगों का फिर से दिल जीत रहा है.
बीफ पर क्या बोल गए सलमान खान?
भाईजान का ये इंटरव्यू साल 2018 का है. वो एक शो में गए थे जहां पर उनसे खाने की च्वाइस के बारे में पूछा गया. तभी सलमान खान ने जवाब देते हुए कहा कि वो बीफ और पोर्क नहीं खाते हैं. अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए सलमान ने कहा- 'गाय हमारी भी माता है. मैं मानता हूं कि वो मां है क्योंकि मेरी खुद की मां हिंदू है. मेरे पिता मुस्लिम है और मेरी दूसरी मां हेलेन क्रिश्चियन है. हम पूरे हिंदुस्तानी हैं.' सलमान खान का ये इंटरव्यू तेजी से फिर से वायरल हो रहा है.
क्या कहा था सलीम खान ने बीफ पर?
वहीं सलमान खान के पिता और मशहूर सितारे सलीम खान ने बीफ पर कहा था- 'इंदौर से अभी तक बीफ कभी नहीं खाया है. हालांकि, बीफ कई मुसलमान खाते हैं क्योंकि ये काफी सस्ता मिलता है.कई लोग इसे पेट डॉग को खिलाने के लिए खरीदते हैं. प्रोफिट मोम्मद ने सीख देते हुए साफ तौर पर कहा था- गाय का दूध मां के दूध के बराबर होता है. बहुत ही लाभकारी होता है. उन्होंने कहा था कि गाय को नहीं मारा जाना चाहिए और गोमांस खाना वर्जित है.'
'बिग बॉस 19' कर रहे होस्ट
सलमान खान इन दिनों 'बिग बॉस 19' का वीकेंड का वार होस्ट कर रहे हैं. इस शो की थीम इस बार डेमोक्रेसी है. शो में घरवाले कई गुटों में बंट गए हैं और एक दूसरे पर खूब कीचड़ उछाल रहे हैं.
