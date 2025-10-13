'जो मिस अंडरस्टैंडिंग थी मेरी साइड से थी...' अरिजीत सिंह से झगड़े पर बोले सलमान खान, स्टेज पर हुई थी बहस

Salman Khan Arijit Singh Fight: सलमान खान के साथ कई सितारों की पंगेबाजी के किस्से आपने सुने होंगे. जिसमें से सबसे मशहूर अरिजीत सिंह का किस्सा रहा है. ऐसे में 'वीकेंड के वार' में सलमान खान को जैसे ही स्टैंडअप कॉमेडियन रवि गुप्ता ने अरिजीत का नाम लेकर भाईजान को कमेंट किया तो उन्होंने जवाब में कहा कि वो मेरी तरफ से मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई थी.

जो भी था वो मेरे साइड से था

दरअसल, 'वीकेंड के वार' पर जैसे ही रवि गुप्ता आए तो उन्होंने दबंग खान से कहा कि मुझे यहां आने में डर लग रहा था. ऐसे में सलमान ने वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि मेरा बालों को लेकर थोड़ा लुक अरिजीत सिंह की तरह लगता है. इस पर जवाब देते हुए सलमान ने कहा- 'अरिजीत और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं. जो मिस अंडरस्टैंडिंग थी मेरी साइड से थी. उसके बाद उसने गाने भी किए है मेरे लिए. टाइगर में किया था. अब गलवान में कर रहा है.'

क्या है सलमान अरिजीत विवाद?

ये बात साल 2014 की है. सलमान अवॉर्ड शो होस्ट कर रहे थे. तभी अरिजीत स्टेज पर अवॉर्ड लेने कैजिअली ड्रेस के साथ चप्पल पहने नजर आए थे. इस पर सलमान ने तंज सकते हुए कहा था. कहां सोकर आए हो? इस पर अरिजीत ने जवाब दिया था- 'तुम लोगों ने मुझे सुला दिया.' कहा जाता है कि इस बातचीत के बाद ही सलमान और अरिजीत के बीच कुछ भी ठीक नहीं था.'

मांगी थी माफी

हालांकि अरिजीत ने 2016 में सलमान ने खुलेआम माफी भी सोशल मीडिया पर मांगी थी. लेकिन ,सलमान नहीं माने थे. यहां तक कि सलमान ने अपनी फिल्म से अरिजीत के गाने भी रिप्लेस करवा दिए थे. 2023 में अरिजीत ने 'टाइगर 3' में 'ले ले के प्रभु का नाम' गाना गाया था.